Son Dakika Haberleri: Seçen, Belediye Personellerine Veda Ediyor

Seçen, Belediye Personellerine Veda Ediyor

1 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, hizmet birimlerinde çalışan personelleriyle veda etmeye başladı.

Seçen, Belediye Personellerine Veda Ediyor, System.String[]
Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, hizmet birimlerinde çalışan personelleriyle veda etmeye başladı.

Başkan Seçen, bugün ilk olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nü ziyaret ederek burada görev yapan birim amir, şef ve diğer personelle tek tek vedalaştı.

Belediye Başkanı Seçen daha sonra Makine, İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Hal Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Belediye ek hizmet binası ve Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret ederek burada görev yapan amir, şef ve diğer çalışan personellerle vedalaşarak helallik isteğinde bulundu. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:20 Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Nevşehir, Güncel
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