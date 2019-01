Seçen, Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Türkiye'nin her alanda büyüme, kalkınma ve gelişme sinde ortaya konulan çalışmaların kamuoyu ile paylaşılmasında medyanın vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.



Mesajında, ülkemizde demokrasinin gelişerek kökleşmesinde oldukça etken olan gazetecilerin, toplumsal hayatın her alanında yaşanılan gelişmelerle ilgili olarak kamuoyunun doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilenmesi için büyük bir önem arz ettiğini vurgulayan Seçen, oldukça zor ve meşakkatli bir süreç içerisinde görev yapan gazetecilerin de ekonomik anlamda yaşadıkları sorunların aşılmasının gerektiğine inandığını kaydetti.



Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen mesajında şunları dile getirdi : " Ülkemizde her alanda gösterilen büyüme ve gelişme hamlelerinin kamuoyuna etkili ve verimli bir şekilde sunulmasının yanında, ülkemizdeki demokratikleşme sürecine de önemli bir işlerlik kazandıran gazetecilerimizin, zor şartlar altında görev yaptıklarının bilinci içerisindeyiz. Yaşadığı kentlerin sorunlarını kamuoyuna aktaran, sorunlara karşı da etkin çözüm önerileri ile toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde işlerliğinin sağlanmasına yardımcı olan gazetecilerimizin, yorum ve düşüncelerinin oldukça önemli olduğuna inanıyor değerli gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimi iletiyorum." - NEVŞEHİR

