Son Dakika Haberleri: Seçen'e, Kapadokya Engelliler Ve Özürlüler Dernek Başkanı Yurtseven'den Teşekkür Ziyareti

Seçen'e, Kapadokya Engelliler Ve Özürlüler Dernek Başkanı Yurtseven'den Teşekkür Ziyareti

52 dakika önce

Kapadokya Bedensel Engelliler ve Özürlüler Derneği Başkanı Mehmet Yurtseven, derneğin etkin çalışmalar yürütmesinde yaptığı katkılar nedeniyle Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Seçen'e, Kapadokya Engelliler Ve Özürlüler Dernek Başkanı Yurtseven'den Teşekkür Ziyareti, System.String[]

Kapadokya Bedensel Engelliler ve Özürlüler Derneği Başkanı Mehmet Yurtseven ziyarette yaptığı açıklamada, dernek olarak faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesinde Belediye BaşkanıSeçen 'in önemli katkılar sağladığını belirtti.

Yurtseven, Kapadokya Bedensel Engelliler ve Özürlüler Derneği'nin hizmet binasının sağlanmasında ve üyelerin şehir merkezinde etkin bir şekilde hizmetlerden yararlanması yönünde Başkan Seçen'inciddi bir işbirliği ile kendilerine her konuda büyük destekler sağladığını belirterek, teşekkür etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen' de, engellilerin her alanda etkin bir şekilde çalışmalar yapması için Nevşehir Belediyesi olarak her türlü yardıma hazır olduklarını ifade etti. Seçen, ayrılmaz bir parça olarak ele aldıkları engellilerin eğitim başta olmak üzere sosyal hayatta daha fazla etkinlik içerisinde olmaları için bundan sonra da desteklerinin süreceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:24 Kaynak: Bültenler

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