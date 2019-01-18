Son Dakika Haberleri: Seçen, Halk Gününde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Seçen, Halk Gününde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

2 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Halk Günü uygulaması ile vatandaşların kendisine ilettiği sorun, istek ve dileklerine çözüm buluyor.

Seçen, Halk Gününde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Halk Günü uygulaması ile vatandaşların kendisine ilettiği sorun, istek ve dileklerine çözüm buluyor.

Başkan Seçen'in vatandaşlar tarafından kendisine iletilen sorunların en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması amacıyla ilgili Belediye Başkan yardımcıları ve hizmet birimlerinin müdürlerine gerekli talimatlarında verilerek çözüme kavuşturulmaya çaba harcandığı halk günü uygulaması, vatandaşların artan ilgisi ile sürüyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen halk günü uygulamasına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, göreve gelir gelmez uygulamaya başlattığı uygulama ile vatandaşların karşı karşıya kaldığı sorunlara direkt olarak kendisinin müdahil olduğunu belirtti.

Halkın karşı karşıya kaldığı sorunların çözümü yönünde yoğun bir gayret gösterildiğini belirten Seçen şöyle konuştu: " Vatandaşlarımızın yaşadığı sorunların etkin bir şekilde çözüme ulaştırılmasının yanı sıra hizmetlere ilişkin olarak da bizlere oldukça güzel önerilerde sunuluyor. Belediye-Halk dayanışması içerisinde gerçekleştirilen böyle bir uygulamanın başarılı bir şekilde sürdürüyoruz" dedi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:34 Kaynak: İHA

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