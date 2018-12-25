Son Dakika Haberleri: Seçen Hizmet Alanlarını Denetledi

Seçen Hizmet Alanlarını Denetledi

1 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından iki değişik merkezde devam eden yol düzenleme çalışmalarını denetledi.

Seçen Hizmet Alanlarını Denetledi, System.String[]
Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından iki değişik merkezde devam eden yol düzenleme çalışmalarını denetledi.

Başkan Seçen, ilk olarak Parmaksız Caddesi üzerinde Forum Alışveriş Merkezi'nden şehir merkezine doğru uzanan yol üzerinde, çeşitli sebeplerden dolayı yıpranan yol yenileme çalışmalarını yerinde denetledi. Çalışmalara ilişkin olarak Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgiler alan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Şifa Meydanı Köprülü Kavşak üzerinde yürütülen yol düzenleme çalışmalarını da denetledi ve ilgililerden bilgiler aldı.

Belediye Başkanı Atilla Seçen, yetkililere çalışmaların en kısa süre içerisinde tamamlanarak her iki merkezde de trafiğin güvenli bir şekilde işleyişinin sağlanması talimatı verdi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:47 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Albayrak'tan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun İsrail İddiasına Yanıt Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı

Ahsen TV Muhabiri, Bilet Kuyruğunda Bekleyenleri Çıldırttı Polis Ekiplerinin Denetimine Takılan Taksinin Bagajından Kasatura Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 17:36:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seçen Hizmet Alanlarını Denetledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]