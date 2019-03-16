Seçen, Nevşehir Belediyespor Futbolcuları İçin Verilen Kahvaltıya Katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, TFF 3. Lig 1. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor'un yarın kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Karbel Karaköprü Belediyespor karşılaşması öncesinde moral niteliğinde verilen kahvaltıya katıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, TFF 3. Lig 1. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor'un yarın kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Karbel Karaköprü Belediyespor karşılaşması öncesinde moral niteliğinde verilen kahvaltıya katıldı.



Nevşehir Hukukçular Konağı'nda verilen kahvaltıda Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Şener, Nevşehir Baro Başkanı Necmi Öncül, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya'nın yanı sıra Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Cüneyt Tiryaki, teknik kadro ve futbolcuların da katıldığı kahvaltının konukları arasında Sevgi Evlerinde kalan çocuk ve gençler de yer aldı. Belediye Başkanı Atilla Seçen, futbolcu ve teknik yönetimin yanı sıra Sevgi Evlerinde kalan çocuklarla da özel olarak ilgilenerek,kahvaltıya katılımlarından dolayı teşekkür etti.



Başkan Seçen, şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor'un yarın oynanacak Karbel Karaköprü Belediyespor karşılaşması öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlandığını belirterek, Nevşehir Belediyespor'a gönül veren tüm taraftarları Gazi Stadına davet etti. - NEVŞEHİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Hasan Ali'nin Pozisyonuna Tepki

Beşiktaş'a Japonya'dan Kagawa Müjdesi

Fenerbahçe'de Mehmet Topal Şoku! 3 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak

Okan Kurt, Giyim Tarzıyla Neymar'a Özendi