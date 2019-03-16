Son Dakika Haberleri: Seçen, Nevşehir Belediyespor Futbolcuları İçin Verilen Kahvaltıya Katıldı

Seçen, Nevşehir Belediyespor Futbolcuları İçin Verilen Kahvaltıya Katıldı

11 dakika önce

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, TFF 3. Lig 1. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor'un yarın kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Karbel Karaköprü Belediyespor karşılaşması öncesinde moral niteliğinde verilen kahvaltıya katıldı.

Seçen, Nevşehir Belediyespor Futbolcuları İçin Verilen Kahvaltıya Katıldı, System.String[]
Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, TFF 3. Lig 1. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor'un yarın kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Karbel Karaköprü Belediyespor karşılaşması öncesinde moral niteliğinde verilen kahvaltıya katıldı.

Nevşehir Hukukçular Konağı'nda verilen kahvaltıda Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Şener, Nevşehir Baro Başkanı Necmi Öncül, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya'nın yanı sıra Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Cüneyt Tiryaki, teknik kadro ve futbolcuların da katıldığı kahvaltının konukları arasında Sevgi Evlerinde kalan çocuk ve gençler de yer aldı. Belediye Başkanı Atilla Seçen, futbolcu ve teknik yönetimin yanı sıra Sevgi Evlerinde kalan çocuklarla da özel olarak ilgilenerek,kahvaltıya katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Seçen, şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor'un yarın oynanacak Karbel Karaköprü Belediyespor karşılaşması öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlandığını belirterek, Nevşehir Belediyespor'a gönül veren tüm taraftarları Gazi Stadına davet etti. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:22 Kaynak: İHA

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