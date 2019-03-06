Son Dakika Haberleri: Seçen, "Regaib Kandili Tüm İnananlar İçin Hayırlara Vesile Olsun"

Seçen, "Regaib Kandili Tüm İnananlar İçin Hayırlara Vesile Olsun"

41 dakika önce

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen,manevi anlamda bir çok kazançlar ile dolu olan mübarek Regaib Kandili'nin hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

Seçen,
Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen,manevi anlamda bir çok kazançlar ile dolu olan mübarek Regaib Kandili'nin hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 7 Mart 2019 Perşembe gününü 8 Mart 2019 Cuma gününe bağlayan gece idrak edilecek Regaib Kandili nedeniyle bir tebrik mesaj yayımladı.

Manevi anlamda bol kazançlı günlere girişin müjdecisi olarak da bilinen Regaib Kandili 'nin inananlar için Cenab-ı Allah'dan af ve mağfiret dilemek için önemli bir fırsat olacağını mesajında vurgulayan Başkan Seçen, böylesine önemli günün inananlar için çok iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Regaip gecesinin de içinde bulunduğu Recep ayının, "üç aylar" olarak da isimlendirilen rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan manevi iklimin başlangıcı olduğunu dile getiren Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, mesajında birlik ve beraberlik içerisinde bir kandili daha idrak etmenin heyecanı içerisinde olduklarını ifade ederek, tüm halkımızın Mübarek Regaip Kandilini en içten dilekleri ile tebrik ettiğini dile getirdi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:31 Kaynak: İHA

8 Mart, Nevşehir, Regaib Kandili, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Liderler Buluşması, 9 Mart Grand Pera Emek Sahnesinde Yapılacak 6 Mart 2019, Balık Burcu Yeniayı Burçları Nasıl Etkileyecek?

Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız MKE Ankaragücü-Bursaspor Maçının Başlama Saati Değişti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 15:12:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seçen, "Regaib Kandili Tüm İnananlar İçin Hayırlara Vesile Olsun"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]