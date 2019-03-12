Seçen, Yeni Galericiler Sitesi ve Fevzi Çakmak Caddesinde Seçim Çalışmalarına Katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, seçim çalışmaları kapsamında Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki esnaflar ile Yeni Galericiler Sitesi'ndeki esnafları Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı ile birlikte ziyaret ederek, hayırlı işler dileğinde bulundu.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, seçim çalışmaları kapsamında Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki esnaflar ile Yeni Galericiler Sitesi'ndeki esnafları Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı ile birlikte ziyaret ederek, hayırlı işler dileğinde bulundu.



Başkan Seçen, 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek Nevşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı ile birlikte Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan çeşitli meslek dallarında uğraş veren esnafları ve Yeni Galericiler Sitesinde faaliyette bulunan esnafları ziyaret ederek,işlerinde başarılar dileğinde bulundu.



AK Parti Nevşehir İl Teşkilatı yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyaretlerde Başkan Seçen ve AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı ile birlikte kısa süreli sohbetler yaptı. - NEVŞEHİR

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