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Seçer: "1 milyar liraya yakın borcu, 2.5 yılda kapattık" - Son Dakika

Seçer: "1 milyar liraya yakın borcu, 2.5 yılda kapattık"

09.09.2021 20:29
Seçer:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2.5 yılda 1 milyar liraya yakın borç ödediklerini belirterek, "Bu yıldan sonra rahatlıyorum çok şükür.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2.5 yılda 1 milyar liraya yakın borç ödediklerini belirterek, "Bu yıldan sonra rahatlıyorum çok şükür. Ben 1 milyar liraya neler yapmazdım? Erdemli'yi daha da ihya ederdim. Anamur'u, Tarsus'u, Çamlıyayla'yı, Mut'u, Gülnar'ı, Silifke'yi her tarafa yol yapardım" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Eylül Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Kültür Parkta vatandaşların kullanımına sunulan WC'ler ve spor alanlarının birçok kez saldırıya uğraması konusuna değinen Seçer, "Saldırıların neden olduğunu bilmiyoruz. Kasti midir? Cehaletten mi kaynaklı? ya da akli sorunları olan insanların bu davranışları yaptığını düşünebiliriz. WC'lerimiz, spor alanlarımız hep saldırıya uğruyor, zarar oluyor. Milli servet. Bu konuda da vatandaşlarımın dikkatini çekiyorum. Biz de gerekli önlemleri almaya gayret ediyoruz ama diğer kurumların, diğer kolluk güçlerinin de bize bu konuda yardımcı olmalarını kendilerinden istiyoruz" diye konuştu.

Başkan Seçer, 24 Ağustos'ta Mersin'e 210 kilometre uzaklıktaki Suriye'nin Banyas kentinde petrolle çalışan bir elektrik güç santralinde 15 bin tonluk akaryakıtın denize karıştığını hatırlatarak, konuyu yakından takip ettiklerini söyledi. Seçer, 10 Eylül tarihinde öğle saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar beklendiği uyarısında bulunarak, "Cumartesi gününe kadar sürecek. Bu nedenle bu petrol sızıntısının tahribatı bizim sahillerimizi de vurabilir. Bizim kıyılarda da bu petrol kirliliğini görebiliriz. Bugünkü yapılan kontrollerde Çevre Koruma ve Kontrol Dairemizin kontrollerinde herhangi bir şeye rastlamadılar. Ama tabi ki hazırlıklıyız. Belediye olarak 1 adet deniz süpürgesi, 3 adet deniz denetim teknesi, 200 metre deniz bariyeri, 100 adet yağ ve petrol emici pet ve tek kullanımlık tulum ve eldivenlerimiz hazırda kullanılmak üzere mevcut bulunuyor. Herhangi bir tehlike gördüğümüz noktada belediye olarak buna müdahale edeceğiz" diye konuştu.

Seçer, parkomat talebine yanıt verdi

Esnafların parkomat uygulamasının yeniden getirilmesini istediğini ifade eden bir meclis üyesine yanıt veren Başkan Seçer, şunları söyledi: "Ben gerçekten esnaf başkanlarını buradan kınıyorum. İşte yüzleri. Hiç kimsenin arkasından konuşmayız. Kendileri arka tarafta oturuyorlar. O Silifke Caddesi esnafları, bu insanlar benim yanıma geldi. Bunu konuştuk, toplantılar yaptık. Beni az önce karşıladılar, kibarca izah ettim. Emniyet Müdürlüğünü, Trafik Şube Müdürlüğünü siz göreve davet edin, beni değil. Ben park insanını kontrol eden bir merci değilim. İyi niyetimle oraya parkomat uygulamasını başlattım. Başta siz ihlal ettiniz. Esnaf 3 kuruş parkomat parası vermemek için 40 dereden su getirdi. Orada iş yapan birçok esnafı tenzih ederim, buna tenezzül etmeyenler de oldu. Bizim görevlilerimiz fiili olarak, sözlü olarak saldırıya uğradı. Bunları da daha önce konuştuk, bunun sürdürülebilirliği yok. Bu arada biz cep otoparkları yaptık. Özel otoparklar var. Şu anda Tevfik Sırrı Gür Lisesi'nin yanını bitirmek üzereyiz. Bunu kendilerine dışarıda izah ettim."

"2.5 yılda 1 milyar liraya yakın borç kapattık"

2.5 yılda 1 milyar liraya yakın borcu kapattıklarını ifade eden Seçer, "Şimdi, eskiyi öde ama yeni yaptıklarına yok. Ne olacak? Yıl bitecek, 5 yıl bitecek, eskinin borcu da bitecek Vahap Seçer geriden kalan borçları ödeyecek. Sadece banka borcu 1 milyar 561 milyon lira. 1 milyar liraya yakın para ödedim. Bu yıldan sonra rahatlıyorum çok şükür. Ben 1 milyar liraya neler yapmazdım? Erdemli'yi daha da ihya ederdim. Anamur'u, Tarsus'u, Çamlıyayla'yı, Mut'u, Gülnar'ı, Silifke'yi, her tarafa yol yapardım. Ne oldu? Para ödüyorum. Ödeyeyim, bari yarısını verin" dedi. - MERSİN

Seçer: 1 milyar liraya yakın borcu, 2.5 yılda kapattık
Seçer: 1 milyar liraya yakın borcu, 2.5 yılda kapattık

Vahap Seçer, Çamlıyayla, Mersin, Borç, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Seçer: '1 milyar liraya yakın borcu, 2.5 yılda kapattık' - Son Dakika


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