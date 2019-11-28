Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Metro Projesini 3 etap olarak yapmayı planladıklarını belirterek, "2020 yılında kazmayı vuracağız. Kredi arayışlarımız yurtdışından. Krediyi de oradan bulalım, inşaatı da o firma yapsın, finansman ve işin yapımını bir yere vermek istiyoruz" dedi.



Başkan Seçer, katıldığı bir televizyon programında hayata geçirdikleri ve geçirmeyi planladıkları hizmetleri anlattı. Programda borçlanma yetkisine değinen Seçer, Büyükşehir Belediye Meclisinden borçlanma yetkisini temmuz ayında aldığını belirterek, "Geçtiğimiz haftaya kadar da kullanmadım. Çünkü bankalardan tefeci faizi oranında teklifler geliyordu. Bunu kullanmam mümkün değildi. İller Bankası'ndan teminat mektubu isteniyordu. Onu da alamıyordum ama geçtiğimiz hafta hem İller Bankası'nda bu konuda yaptığımız girişimlerle bir miktar teminat mektubu aldık hem de oturduk özel bankalarla pazarlıklar sonucu uygun rakamlarla aldık, kullandık. Tabii kamu bankaları belediyelerimize kapalı. Kamu bankalarından yararlanamıyoruz. Bu önemli bir sıkıntı" diye konuştu.



"2020 yılında kazmayı vuracağız"



Metro Projesini de anlatan Seçer, Mersin için önemli bir yatırım olan metroyu 3 etap düşündüklerini söyledi. Seçer, "Toplam 28,6 kilometre. Bunun 7,5 kilometresi zemin üstü metro, 13,4 kilometresi yeraltı raylı sistemi, 7,7 kilometresi de tramvay. Mersin'de sahil şeridinde doğudan batıya 13,4 kilometre yer altından gelecek ve daha sonra yer üstünden 7,5 kilometre Şehir Hastanesine doğru yüzeyden gidecek. Yine üniversite hastanemize ve üniversitemize bir tramvay hattı planlıyoruz. 2020 yılında kazmayı vuracağız. Burada farklı bir yöntemle bu işi yapmak istiyoruz. Kredi arayışlarımız yurtdışından. Krediyi de oradan bulalım, inşaatı da o firma yapsın, finansman ve işin yapımını bir yere vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Otobüs alımı için ilana çıktıklarını ve toplam 100 otobüs alacaklarını dile getiren Seçer, "Bu yıl içerisinde 73 otobüs alımı yapıyoruz. Ocak ayı içerisinde de 27 otobüs, toplam 100 otobüs alacağız. Hem otobüs kafilemizi yenileyeceğiz, eksiğimiz var, hem güzergahları takviye etmiş olacağız hem de modeli geçmiş ya da eskimiş otobüslerimizi devre dışı bırakacağız. Toplu taşımayı metro, otobüs, bir konsept olarak düşünüyoruz ve 5 yılın planlamasını yaptık. 2019-2024 arası neler yapacağımız, kaç otobüs alacağımız belli, alıma da çıktık. Daha önce önümde bulduğum bir proje vardı. Henüz bir şey yapılmamıştı. Cumhurbaşkanı bizim dönemde yatırım programına aldı bu projeyi. Ama biz onun üzerinde revizyon yaptık. Daha çok sosyoekonomik olarak gelişmişlik düzeyi az bölgelere de metroyu soktuk. Şehir Hastanesi hattı, bizim Akdeniz ilçemizden geçiyor ve son derece düşük gelirli ailelerin yaşadığı bölgeler. Metro'yu sadece bir ulaşım projesi olarak görmemek lazım. Kentin gelişim projesi, aynı zamanda bir sosyal proje olarak da değerlendirmek lazım. Bunu önemsiyoruz" şeklinde konuştu.



"150 kadın personel alımı yapacağız"



Seçer, programda Esnaf Masası, Halk Kart, kadınlara ve çocuklara yönelik hizmetler hakkında da bilgi veren Seçer, istihdamda kadınlara öncelik verdiklerini söyledi. Seçer, "Benim için kadın istihdamı da son derece önemli. Kadın Kooperatifi kurduk. Mersin'de gönüllü kadınlardan oluşuyor. Benim eşim Meral Hanım da çalışıyor. Hatta İzmir'den, Neptün Hanım'dan çok önemli destek aldık. Hepimiz çalışıyoruz, aile olarak biz bu yola baş koymuşuz. Hizmet yapacağız diyoruz" dedi.



Seçer, kreş konusunda da faaliyetlerde bulunduklarını ve ilk olarak Mersin Toptancı Halinde çalışan anneleri rahata kavuşturmak için hal içerisinde bir kreş kuracaklarını ifade ederek, 2019 yılı bitmeden 3 kreşi hizmete açacaklarını vurguladı. Kadın istihdamına verdikleri önemi dile getiren Seçer, "Kadın istihdamına önem veriyoruz. Geçtiğimiz günlerde temizlik, park, bahçeler için 100 kadın eleman alındı. Şu anda da ilana çıktık, 150 kadın personel alımı yapacağız. Biz kadınlarımıza belediyede önemli bir yer ayırıyoruz. Kadınlarımızın hem karar alma mekanizmalarında hem yönetimde hem de sahada sayılarını arttırıyoruz. Bu son eleman alımlarımızdan sonra Mersin kadınlarla tertemiz oldu" diye konuştu.



"Her şeye rağmen Türkiye'nin en ucuz suyu Mersin'de"



Ankara ve İstanbul gibi illerde yaşanan su polemiği üzerine konuşan Seçer, Mersin'de var olan durumu anlattı. Enflasyon çerçevesinde 2020'den geçerli olmak üzere su fiyatlarında düzenlemeye gitmek zorunda kaldıklarını dile getiren Seçer, Mersin'de yüzde 61'lik büyük bir abone kitlesini oluşturan ve 0-10 metreküp su tüketen kesime yüzde 10 gibi yeni bir uygulama yapacaklarını söyledi. Halk Kart kullananlara suyu yarı fiyatına vereceklerini kaydeden Seçer, "Türkiye su zengini bir ülke değil. Dolayısıyla yeni tarifemiz bu şekilde olacak. Ama her şeye rağmen Türkiye'nin en ucuz suyu Mersin'de. Bunun da bilinmesini istiyorum" şeklinde konuştu.



"5 yılda stratejik planda 2,5 milyar lira yatırımımız var"



Seçer, 5 yıllık stratejik plan ve yatırım konularında ise "Mersin çok geniş bir hinterlant. Batı'ya gittikçe oralarda turizm, tatil beldeleri var. 2014'ten sonra bütün şehir olduk. Daha önce İl Özel İdaresi'nin uhdesindeydi. Kırsalda periferideki ilçelerdeki bu tarz yatırımlar şimdi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresinin. Bizim çok yatırıma ihtiyacımız var. Altyapı, arıtma, kanalizasyon, su şebekesi. Tabii kaynak bulmakta zorlanıyoruz. Dış kaynakları zorluyoruz. 5 yılda stratejik planda 2,5 milyar lira yatırımımız var" ifadelerini kullandı.



"Kentin özelliklerini yansıtan bir logo üzerinde değerlendirmelerimiz oldu"



Mersin için düşündükleri yeni logo hakkında da değerlendirmeler yapan Seçer, şunları söyledi: "Bir çalışmamız var, ancak resmi bir logo haline gelmedi. Tabii bunu kamuoyunda tartışıyoruz, dünyadaki gelişmiş kentlere, metropollere bakın, artık farklı bir konseptte logolar var. Bizim logolar onlara göre çok daha demode olmuş diyebiliriz. Kenti, kentin özelliklerini yansıtan bir logo üzerinde değerlendirmelerimiz oldu. Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." - MERSİN