Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ'nin Akkent, Batıkent ve Eğriçam Mahallelerinde başlattığı altyapı çalışmalarını inceleyerek, "Altyapı sorununu kökten çözüyoruz. Eğriçam, Batıkent ve çevre bölgelerde, diğer mahalleleri de etkileyecek bu yapıyı 2021'in 7'nci ayında bitirmeyi planlıyoruz ama daha erkene almak için de gayretlerimiz var" dedi.



Başkan Seçer, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yenişehir ilçesi Akkent, Batıkent ve Eğriçam Mahallelerinde, yetersiz altyapı nedeniyle yağışların ev ve işyerlerinde oluşturduğu maddi hasarları önlemek amacıyla başlatılan kanalizasyon deplase ve yağmursuyu şebekesi döşeme çalışmasını yerinde inceledi. Seçer'e, saha incelemesinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, ilgili müdürler ve mühendisler eşlik etti.



Proje bedeli 12 milyon 913 bin TL



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ Genel Müdürlüğünün öz kaynaklarıyla başlattığı projenin ihale bedeli 12 milyon 913 bin TL. Proje kapsamında 4 bin 803,90 metre muhtelif çaplarda boru döşemesi ile ızgara bağlantıları yapılacak. Projeyle 3 mahallede altyapı çalışmaları eksiksiz olarak tamamlanacak; bölgede bulunan tüm ev ve işyerlerinin atık sularının yeni döşenecek şebekeye entegrasyonu sağlanarak, yağmur sularının cadde ve sokaklar boyunca sel baskınları oluşturmasının önüne geçilecek.



"Sorunu kökten hallediyoruz"



Başkan Seçer, incelemeyle ilgili yaptığı açıklamada, bölgede yaşayan yurttaşların konuyla ilgili şikayetleri bulunduğunu ve bölgede yağmur yağması durumunda önemli sorunlar yaşandığını belirterek, "Bu sorunu kökten hallediyoruz, çözüyoruz. Eğriçam, Batıkent ve çevre bölgelerde, diğer mahalleleri de etkileyecek bu yapıyı 2021'in 7'nci ayında bitirmeyi planlıyoruz ama daha erkene almak için de gayretlerimiz var. Mümkün olduğunca erken tarihte bitirmek istiyoruz" diye konuştu.



"Mersin'in batı bölgelerine doğru önemli kanalizasyon ve arıtma sorunları yaşıyoruz"



Bu yıl içinde birçok bölgede yağmur suyu hatlarını bertaraf çalışmalarının devam edeceğini kaydeden Seçer, "Kızkalesi yine bu yılki programımız içerisinde, Karacailyas'ta yağmur suyu hattı çalışmalarımız var. Yine farklı bölgelerde kanalizasyon, arıtma tesislerinin çalışmaları var. Mezitli'de yağmur su ile ilgili bir çalışmamız var. Özellikle sahil bölgelerinde, Mersin'in batı bölgelerine doğru önemli kanalizasyon ve arıtma sorunları yaşıyoruz. Kumkuyu'da kanalizasyon ve arıtma çalışmalarımız devam ediyor. Yine Mezitli Kuyuluk'ta uzun yıllardır vatandaşları gerçekten canından bezdiren kanalizasyon sorununu çözüyoruz. Şu anda orada inşaat başladı, devam ediyor. Taşucu'nda önemli kanalizasyon sorunları yaşanıyor. Haziran ayının sonuna doğru orada da çalışmalarımızı bitirmeyi planlıyoruz. Daha önce bölgede bir arıtma tesisi çalışmamız vardı. Teknik sebeplerden dolayı orada o çalışmaları yapamadık. Proje değişikliğine gittik. Şimdi Taşucu'ndan Silifke arıtmasını, oradaki kanalizasyonu sevk edeceğiz ama kanalizasyonla iş bitmiyor. Orada arıtma sorunu da var. Silifke arıtması hem teknolojik olarak hem kapasite olarak tekrar bir revizyon istiyor. Bu konuda arkadaşlarımız süratle çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.



"2,5 milyar lira yatırımımız var"



Mersin'in birçok bölgesinde altyapı sorunlarının olduğunu dile getiren Seçer, " Anamur'dan Çamlıyayla'ya kadar birçok bölgede bizlerden yatırım bekleyen sorunlar var. Yaylalarda önemli sorunlar yaşıyoruz. Gözne'de, Ayvagediği'nde kanalizasyon arıtma sorunu var. Yine Anamur'da içme suyu şebekesi çalışmalarımız var. Birçok bölgede bu çalışmalarımız sürecek. Bizim 4 yıl içerisinde bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projeler ile beraber, yani toplam 5 yıllık görev süremiz içerisinde, Stratejik Plan'a koyduğumuz 2,5 milyar lira gibi bir yatırım yapmamız söz konusu. Tabii bugün gerçekleştireceğimiz somut projeler üzerinden gidiyoruz" şeklinde konuştu.



Seçer, bu süreçte yeni projeler de yapacaklarını ve bulacakları yeni finans kaynaklarının kendilerini farklı yatırımlara götürebileceğini dile getirerek, "Hibeler çok önemli. Mersin'in bu konuda önemli referansı var. Mersin, 400 bin Suriyeli'yi burada ağırlıyor. Doğal olarak bu konuda bize uluslararası bazı kurumlar, bu referanslar önemli hibeler sağlayabilirler. Örneğin Mezitli'de içme suyu şebekesi için Fransız Kalkınma Ajansı ile 17 milyon avroluk bir anlaşmanın eşiğindeyiz. Son çalışmalar tamamlandı, artık imza aşamasına geldi. Ufak tefek prosedürler kaldı. Onları da tamamladığımız zaman 17 milyon avroluk bir içme suyu şebeke hattını Mezitli'ye kazandırabiliriz" diye konuştu.



"Zamanla bütün sorunlarını aşacağız"



Mersin'in farklı ilçelerinde yaşanan temiz içme suyu ve kanalizasyon sorunlarından da söz eden Seçer, şunları söyledi:



"Altyapı, kanalizasyon, içme suyu konusunda projelerle hibe arayışı içerisindeyiz. Anamur'un su ve temiz içme suyu sorunu bizim için önemli. Daha önce bu konuda çalışmalar başlatılmış ama herhangi bir mesafe alınamamış. Orada bizim de çalışmalarımız devam ediyor. İller Bankası kaynaklı finans olanakları oluşturmaya çalışıyoruz. Gülnar ve Mut'ta su, kanalizasyon tamiri, bakımı, revizyonu için ihaleye çıktık, yaklaşık 10 milyon liralık bir bedel. Yine o bölgelerde su cazibe ile sağlanıyor. Depo konusunda çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Yönetime geldiğimizde insan sağlığı açısından hiç uygun olmayan manzaralarla karşılaştık. İvedilikle oraya müdahale etmek için uğraşıyoruz. Umut ediyorum kısa süre içerisinde bütün bu problemlerin üstesinden geleceğiz. Mersin'i çağdaş, çevreye duyarlı, uyumlu kanalizasyon, diğer altyapı çalışmaları, temiz içme suyu, arıtma konusunda önemli yatırımlarla buluşturacağız. Bütün gayretimiz bu. Zamanla bütün sorunlarını aşacağız." - MERSİN