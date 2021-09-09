Üye Girişi
Seçer, Anamur'da koyun, keçi ve avokado fidanı dağıtım törenine katıldı - Son Dakika

Seçer, Anamur'da koyun, keçi ve avokado fidanı dağıtım törenine katıldı

09.09.2021 11:43
Seçer, Anamur'da koyun, keçi ve avokado fidanı dağıtım törenine katıldı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur ilçesinde yetiştirici ve üreticilere koyun, keçi ve avokado fidanı dağıtım törenine katılarak, "'Gözden ırak olan gönülden de ırak olur' sözünü boşa çıkarmak istiyoruz.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur ilçesinde yetiştirici ve üreticilere koyun, keçi ve avokado fidanı dağıtım törenine katılarak, "'Gözden ırak olan gönülden de ırak olur' sözünü boşa çıkarmak istiyoruz. Gözümüz de gönlümüz de burada" dedi.

Seçer, Bozyazı ve Aydıncık'tan sonra Anamur ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi, bazı temaslarda bulundu. Seçer'in Anamur programı Kaymakam Bilal Bozdemir'i ziyaretle başladı. Seçer, göreve yeni atanan Bozdemir'e görevinde başarılar diledi. Ardından yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki Güneybahşiş-Çaltıbükü grup yolu çalışmasını inceleyen Seçer, toplam 9 köyü birbirine bağlayan yolda yapımı devam eden sathi kaplama çalışmalarında incelemelerde bulundu. Ardından Çaltıbükü Mahallesi Dibek mevkiine geçen Seçer, muhtarların ve vatandaşların taleplerini tek tek dinledi. Toplantıda Çaltıbükü, Boğuntu, Sugözü, Kılıç, Akine, Sarıağaç, Güneybahşiş, Ormancık ve Çeltikçi mahalle muhtarları yer aldı.

Başkan Seçer, ziyaretlerinin ardından 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi' kapsamında koyun, keçi ve avokado dağıtım töreninin yapıldığı Anamur Koordinasyon Müdürlüğüne geçti. Seçer, törende yaptığı konuşmada, Anamur'un Akdeniz'in en güzel ilçelerinden biri olduğunu, yeşille mavinin buluştuğu bereket, tarım ve turizm kenti olduğunu ifade ederek, her fırsatta Anamur'u ziyaret ettiklerini söyledi. Seçer, "'Gözden ırak olan gönülden de ırak olur' sözünü boşa çıkarmak istiyoruz. Gözümüz de gönlümüz de burada" ifadelerini kullandı.

"Yolumuz uzun, işimiz çok, sorumluluğumuz çok"

Büyükşehir Belediyesinde en üst kademeden en alt kademeye kadar herkesin çalıştığını kaydeden Seçer, "Yolumuz uzun, işimiz çok, görevimiz çok, sorumluluğumuz çok, ülkenin bizden beklentisi çok. Mersin Büyükşehir Belediyesi iyi işler yapıyor. Daha da iyi işler yapmaya aday bir belediye, çünkü sistem oturmuş, mali disiplin sağlanmış" diye konuştu. Seçer, geriden gelen borçları ödediklerini fakat kendi döneminde borçlanma alamadığını hatırlatarak, ödedikleri 1 milyara yakın borçla yüzlerce kilometre yol, binlerce insana sosyal yardım, milyonlarca liralık tarım desteği yapabileceklerinin altını çizdi.

"Amacımız üretmek, amacımız ekonomiye katkı sunmak"

Türkiye tarımının önemine dikkat çeken Seçer, 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesinin anlamının, 'köyde doğanları köyde doyurmak' olduğunu söyleyerek, "Bunun anlamı bu, yoksa insanlar şehre göç ediyor, üretim olsun" dedi. Seçer, kısa süre önce atalık tohum nohut hasadı için Gülnar'a yaptıkları ziyaretlerde kadınların üretmek istediklerini belirtmeleri üzerine Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin gönüller ekibinin Gülnar'ın Dayıcık Mahallesi'nde bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu hafta boyunca bütün ilçelere gidecekler. Bunlar gönüllü insanlar. Eşim Meral Seçer de içerisinde. Gülnar'ın Dayıcık ilçesine kadar gittiler. Biz kırsal bölgede kadınlarımızın kalkınması adına ne gerekiyorsa beraber proje yürütmek istiyoruz ve bunun için de ilk toplantılarını yaptılar. Demek ki amacımız üretmek, demek ki amacımız ekonomiye katkı sunmak" ifadelerine yer verdi.

"Gerçekten gerçekçi verilerle biz bu adayları seçiyoruz"

Başkan Seçer, 2'si kadın üretici olmak üzere Anamur ve Bozyazı'da toplam 5 yetiştiriciye koyun ve keçilerini teslim edeceklerini belirterek, "Gerçekten gerçekçi verilerle biz bu adayları seçiyoruz. Elbette çok daha fazla insanımız buna layık ama her yıl 60 üreticiye, 5 yıl süre ile her birine 25 küçükbaş hayvan toplamda bin 500 hayvan. 5 yılda 7 bin 500 damızlık hayvan popülasyonuna katılacak. Bölgemizde damızlık popülasyonunun daha kaliteli olması için yapılan bir çalışma. Avokado fidanı toplamda Mersin genelinde bu yıl 4 bin 40 adet dağıtılacak. Erdemli'de de Akdeniz ilçemizde de dağıtım gerçekleşecek. Bugün burada 2 bin 540 avokado fidanı dağıtacağız. Bu geçen yıl bin 500 adetti. 21 mahallede 32'si kadın 127 üreticiye avokado fidanı dağıtacağız" şeklinde konuştu.

"2024 seçimlerinde biz bu hizmetleri sayacağız ama çok yorulacağız, say say bitmez"

Büyükşehir Belediyesinin tarım alanındaki desteklerinin devam edeceğini sözlerine ekleyen Seçer, 'Dosthane' hizmetinden evde sağlık ve bakım hizmetlerine, ücretsiz lise ve üniversite sınavlarına hazırlayan Eğitim ve Öğretim Kurs Merkezlerinden sosyal hizmetlere kadar yürütülen birçok projenin artarak devam edeceğini söyledi. Seçer, şöyle devam etti; "2024 seçimlerinde biz bu hizmetleri sayacağız ama çok yorulacağız, say say bitmez. 5 yıla çok şey sığdıracağız. Allah nasip etti, vatandaşlarımız destek oldu, biz göreve geldik. Allah bizi mahcup etmesin."

Seçer, ayrıca vatandaşların telefonlarına indirebilecekleri Teksin Mersin uygulaması üzerinden ve 'Alo 185' hattından her türlü dilek, istek ve şikayetlerini iletilebileceklerini söyledi. - MERSİN

Seçer, Anamur'da koyun, keçi ve avokado fidanı dağıtım törenine katıldı
Seçer, Anamur'da koyun, keçi ve avokado fidanı dağıtım törenine katıldı
Seçer, Anamur'da koyun, keçi ve avokado fidanı dağıtım törenine katıldı
Seçer, Anamur'da koyun, keçi ve avokado fidanı dağıtım törenine katıldı
Seçer, Anamur'da koyun, keçi ve avokado fidanı dağıtım törenine katıldı
Seçer, Anamur'da koyun, keçi ve avokado fidanı dağıtım törenine katıldı
Seçer, Anamur'da koyun, keçi ve avokado fidanı dağıtım törenine katıldı

Vahap Seçer, Bozyazı, Mersin, Tarım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Seçer, Anamur'da koyun, keçi ve avokado fidanı dağıtım törenine katıldı - Son Dakika


Son Dakika

Adli yıl açılışında dua tartışmalarına MHP lideri Bahçeli de dahil oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır 12:44 Adli yıl açılışında dua tartışmalarına MHP lideri Bahçeli de dahil oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı 12:25 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim 12:14 Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım 11:57 Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım Küçük çocuk yürekleri ağza getirdi! Metrelerce yükseklikteki binanın pencere pervazına oturup, ayaklarını sarkıttı 11:46 Küçük çocuk yürekleri ağza getirdi! Metrelerce yükseklikteki binanın pencere pervazına oturup, ayaklarını sarkıttı MasterChef'in kırmızı takımında işler kızıştı! Arkadaşları tarafından eleştirilen Azize'den sert çıkış: Ben bunlara dalarım 11:34 MasterChef'in kırmızı takımında işler kızıştı! Arkadaşları tarafından eleştirilen Azize'den sert çıkış: Ben bunlara dalarım
Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu 11:28 Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli 10:54 Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli

Son Dakika Haberleri
12:44 Adli yıl açılışında dua tartışmalarına MHP lideri Bahçeli de dahil oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır
12:24 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı
12:16 Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti
12:14 Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim
12:12 "Erkek işi" diyenleri dinlemeyip dükkan açtı, şimdi yurt dışına ihracat yapıyor
11:59 İBB, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde "tsunami tahliye yolu" tabelaları yerleştirdi
11:56 Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım
11:43 Meteoroloji uyardı! Bugünden itibaren İstanbul ve çevresinde sağanak yağış 3 gün boyunca etkili olacak
11:42 Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor
11:27 Jeremain Lens, Beşiktaş'a kan kusturuyor! Takımdan ayrılmak için bir de araba talep etmiş
Sahte doktor yakayı ele verdi! Yapılan baskında tedavi için kullandığı canlı sülükler de toplandı Sahte doktor yakayı ele verdi! Yapılan baskında tedavi için kullandığı canlı sülükler de toplandı         
12:47
Kuruyan gölün görüntüsü, kış aylarını hatırlattı! Tuzu uzaktan görenler kar sanıyor Kuruyan gölün görüntüsü, kış aylarını hatırlattı! Tuzu uzaktan görenler kar sanıyor         
12:35
Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti         
12:17
İBB, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde İBB, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde "tsunami tahliye yolu" tabelaları yerleştirdi         
12:00
Granyoz ve eşkina balığı 70, kafasındaki taş 600 lira! Karakulak balığının ise şifalı olduğuna inanılıyor Granyoz ve eşkina balığı 70, kafasındaki taş 600 lira! Karakulak balığının ise şifalı olduğuna inanılıyor         
11:49
Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor         
11:42
17 yaşında vurularak öldürülen Cemile'nin annesinden yürek burkan sözler: Kızımı, arkadaş çevresi öldürdü 17 yaşında vurularak öldürülen Cemile'nin annesinden yürek burkan sözler: Kızımı, arkadaş çevresi öldürdü         
11:34
Jeremain Lens, Beşiktaş'a kan kusturuyor! Takımdan ayrılmak için bir de araba talep etmiş Jeremain Lens, Beşiktaş'a kan kusturuyor! Takımdan ayrılmak için bir de araba talep etmiş         
11:27
Yeni Zelanda Başbakanı ne cevap vereceğini şaşırdı! Cinsel ilişki sorusu ülke gündemine oturdu Yeni Zelanda Başbakanı ne cevap vereceğini şaşırdı! Cinsel ilişki sorusu ülke gündemine oturdu         
10:45
Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık         
10:43
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti         
10:40
Hesabındaki 240 bin doların yok olduğunu iddia eden vatandaş, Binance Türkiye için haciz kararı aldırdı Hesabındaki 240 bin doların yok olduğunu iddia eden vatandaş, Binance Türkiye için haciz kararı aldırdı         
10:35
Bakan Varank yerli otomobil için tarih verdi: 2022'de seri üretim bandından inecek Bakan Varank yerli otomobil için tarih verdi: 2022'de seri üretim bandından inecek         
09:35
Son Dakika: Müteahhitler boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu Son Dakika: Müteahhitler boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu         
09:12
Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor         
07:36
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü         
20:14
Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor         
16:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2021 12:54:45. #1.11#
SON DAKİKA: Seçer, Anamur'da koyun, keçi ve avokado fidanı dağıtım törenine katıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement