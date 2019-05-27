Seçer, Anamur halkı ile iftarda buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur ilçesinde katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, iftar sofralarının topluma ve kendisine huzur verdiğini söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur ilçesinde katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, iftar sofralarının topluma ve kendisine huzur verdiğini söyledi.



Anamur ilçesinde bazı temaslarda bulunduktan sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katılan Başkan Seçer, masaları tek tek dolaşarak halkın Ramazanını kutladı. Programda konuşan Seçer, "İftar sofraları benim en çok huzur bulduğum yer. Bu Ramazan süresi boyunca belediye olarak ilçelerimizde ve merkezde, birçok yerde iftar veriyoruz. Bu iftarları belediye olarak sizlerin helal kazancı ile ödediği vergilerle veriyoruz. Bizim tek yaptığımız, halkın parasını halk için harcamak. Bu paralar hiçbir belediye başkanının himmeti değil" dedi.



"Gelecek günler bu günlerden çok daha güzel olacak"



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Mersin'de yaşayan vatandaşların hangi siyasi görüşten, bölgeden, etnik yapıdan ve mezhepten olursa olsun eşit hizmet vermek istediğini kaydeden Seçer, "Kardeşlik, birlik, beraberlik ve huzur içerisinde olmak çok güzel duygular ve vatandaşımız bunu özlemişti. Ben bu iftar sofraları vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan son derece mutlu ve huzurluyum. Ben eminim gelecek günler bu günlerden çok daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.



Başkan Seçer'in konuşmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Okunan ezanın ardından Başkan Seçer ve binlerce Anamurlu orucunu açtı. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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