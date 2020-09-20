Seçer, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda pedal çevirdi - Son Dakika

Seçer, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda pedal çevirdi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Tarsus'ta gerçekleştirilen bisiklet turuna katıldı ve 4 kilometrelik bir güzergahta bisiklet sürdü.

Seçer, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda pedal çevirdi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Tarsus'ta gerçekleştirilen bisiklet turuna katıldı ve 4 kilometrelik bir güzergahta bisiklet sürdü.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki temasının 'sıfır emisyon' olduğunu söyleyen Seçer, "Her alanda doğa dostu çalışmalar yapmak için çaba sarf ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde de Mersin'de farkındalık oluşturmak için sabah belediyeye bisikletle gittik. Bugün doğduğum kentte, büyüdüğüm kentte, anılarımızın olduğu kentte, Tarsus'tayım ve tarihi Kleopatra Kapısının önündeyiz. Tarih kokan kentte yaşamak gerçekten muazzam bir şey ve muazzam bir ayrıcalık. Bisikletle gezerken gerçekten Tarsus'un tarih koktuğuna bir kez daha şahit oldum. Bu kent tarih kokuyor, bu kent medeniyet kokuyor, bu kent kültür kokuyor. İnsan bunu hissediyor" dedi.

"İlk etapta 100 kilometrelik bisiklet yolu çalışmamız var"

Mersin'de bisiklet kullanımını özendirmek için bisiklet yolu ulaşım ağını artırma çalışmaları başlattıklarını kaydeden Seçer, "Mersin'de toplamda 17.6 km bisiklet yolumuz var. Yeni yaptığımız çalışma ile 24 kilometrelik muazzam bir parkur ortaya çıkardık. Buradaki çalışmalar da 30.5 kilometre. Bunun 4 kilometresi kültür tur yolu. Belirli caddeleri kapsayacak bir güzergah çalışması var. İlgili kurumlarla yazışmalar devam ediyor, ardından uygulama faaliyetleri hayata geçirilecek. İlk etapta 100 kilometrelik bisiklet yolu çalışmamız var" diye konuştu.

"107 CNG çevre dostu otobüs gelecek"

Başkan Seçer, Mersin'e kazandırılacak yeni toplu taşıma aralarında da çevre dostu yakıt tüketimini dikkate aldıklarını vurgulayarak, "Hizmet için alınacak olan yeni otobüslerimiz de doğa dostu yakıt olan doğalgaz ile çalışacak. 73 yeni otobüs alımı gerçekleşti. Bunun 63'ü standart, 10'u körüklü. Tarsus'a da toplam 107 otobüs gelecek. Ağustos ayı meclisinde kabul edildi ve özel sektör-kamu işbirliği çalışması uygulanacak. Bu bizim ulaşım konusunda prestij projemiz ve Tarsus'tan başlıyoruz. Artık burada halk otobüsleri tedavülden kalkıyor. Belediye otobüsleri de hatlardan kalkıyor. Toplamda yeni 107 CNG çevre dostu otobüs gelecek. Belediye ve özel sektör işbirliği ile yeni bir projeye ilk adımımızı atacağız" ifadelerini kullandı.

"Daha güzel bir Mersin için Anamur'dan Tarsus'a kadar çalışıyoruz"

Vatandaşların spora yönelmeleri için destek olup, altyapı desteği verdiklerini belirten Seçer, "Daha güzel bir Mersin için Anamur'dan Tarsus'a kadar çalışıyoruz. Daha çağdaş kentler oluşturmak için, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'muasır medeniyetler seviyesinde' kentler oluşturabilmek için uğraş veriyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Seçer, bisiklet turunda keyifli dakikalar yaşadı

Atatürk Caddesi üzeri Cetvel bölgesinden başlayan ve Langen Bulvarı, Yeşilyol, Tarsus kent merkezi içinden geçen yaklaşık 4 kilometrelik bisiklet turunda Başkan Vahap Seçer'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tarsus Atatürk Gençlik Kampında sabah ve akşam düzenlenen spor egzersizlerine katılan ileri yaş almış yurttaşların oluşturduğu ve kendilerini 'U-60 Takımı' olarak adlandıran grup ve birçok vatandaş Seçer'e çiçek verdi.

Gençlik Kampını da inceledi

Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Tarsus Gençlik Kampını da inceledi. Seçer, buradaki sorumlulardan bilgi aldı. Tamamen geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak yapılan masa, sandalye, bank ve çeşitli kreş malzemelerini inceleyen Başkan Seçer, bal üreticilerinin kullanımına verilecek olan 2 adet bal satış evini de inceledi.

Seçer, bölgede tek olma özelliğini taşıyan ve içerisinde onlarca tür hayvanın bulunduğu Doğa Parkında da incelemelerde bulundu. Doğa Parkında yapılacak yeni yatırımlar ve fiziki düzenlemelerle ilgili bilgi alan Başkan Seçer, parktaki hayvanların yanı sıra yaban hayatında çeşitli şekillerde yaralanan hayvanların tedavilerinin gerçekleştirildiği kliniği de gezdi. Mersin'de bir vatandaşın beslemek için aldığı fakat sonradan hastalandığı için Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığı yetkililerine teslim edilen, 2 ay önce Doğa Parkına getirilerek gerekli bakımları yapılan kuzuyu kucağına alan Başkan Seçer, sevimli hayvana 'Öksüz' adını verdi. - MERSİN

Bisiklet, Mersin, Tarsus, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 11:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Seçer, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda pedal çevirdi - Son Dakika Spor

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