Seçer, basketbolcularla bir araya geldi - Son Dakika

Seçer, basketbolcularla bir araya geldi

27.05.2021 10:41
Seçer, basketbolcularla bir araya geldi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne çıkan Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Erkek Basketbol Takımını kutlayarak, "Yeni ve genç bir kulübüz. Sıfırdan kurulmuş. Bu bir avantajdır.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne çıkan Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Erkek Basketbol Takımını kutlayarak, "Yeni ve genç bir kulübüz. Sıfırdan kurulmuş. Bu bir avantajdır. Yeniden bina yapmak her zaman avantajdır" dedi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne çıkmayı başaran Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile bir araya geldi. Ziyarette Başkan Seçer'e, ön tarafında 'şampiyon', arka tarafında da 'Vahap' yazılı forma hediye edildi. Ayrıca finalist plaketi de Başkan Seçer'e takdim edildi.

"Daha üstün başarılar çalışırsak bizleri bekliyor"

Başkan Seçer takımı kutlayarak, güzel bir sezon geçirdiklerini dile getirdi. Sporcuların mücadeleye devam edeceğini ifade eden Seçer, "Daha bu başlangıç. Bundan sonra daha üstün başarılar çalışırsak bizleri bekliyor. Bu kadar net. 'Yarış hızlı koşanın, zafer güçlü olanın değildir' diye güzel bir söz var. Akıl çok önemli. Yani bir program, bir disiplin çerçevesinde ne kadar iyi atlet olursanız olun ne kadar iyi takım olursanız olun ligden başarıyla çıkacaksınız diye bir kaide yok. Önemli olan takım disiplini" diye konuştu. Sezon boyunca iyi yönetici, teknik, idari kadro ve altyapıyla çalışmalar yaptıklarını belirten Seçer, başarılı olmak için herkese önemli görevler düştüğünü söyledi.

"Yeni ve genç bir kulübüz, bu bir avantajdır"

Başkan Seçer, pandeminin spor alanını da etkilediğinden bahsederek, şunları söyledi:

"Yeni bir kulübüz, genç bir kulübüz. Sıfırdan kurulmuş. Bu bir avantajdır. Yeniden bina yapmak her zaman avantajdır. Zaten bu amaçla eskileri bir tarafa koyduk ki, zaman yitirmeyelim, önümüze bakalım. Bizim felsefemize, bizim anlayışımıza göre sporu tekrar tanzim edelim ve sonra da yönetelim istedik. İlk günlerimizde başarılı olduk. Diğer branşlarımızda da çünkü başarımız gözler önünde. Belki pandemi biraz bizi engelledi ama sadece bizi değil, diğer rakiplerimizi de diğer spor kulüplerini de engelledi. Herkes aynı koşullarda mücadele ediyor ama hepimizi etkileyen, sporun da özünde, dokusunda olan, o insanları bir araya getirme fırsatını kullanamadık. Yani o seyircinin coşkusu. Hep diyoruz ya spor barış, kardeşlik. İşte insanlar bir araya geliyor. Mersin'de biz neden sporu önemsiyoruz kültür ve sanatın yanında? Dili, dini, ırkı, mezhebi gözetmeksizin insanları bir araya getirebildiğimiz için. Bu son derece önemli. Pandemi bizi bundan yoksun tuttu. Ama öyle görülüyor ki, kısa süre sonra bu da aşılacak. Hem dünyada hem Türkiye'de ciddi gelişmeler var. Normalleşmeye doğru gidiliyor. Gelecek sezon çok daha keyifli maçlar yapacağız." - MERSİN

Seçer, basketbolcularla bir araya geldi
Seçer, basketbolcularla bir araya geldi
Seçer, basketbolcularla bir araya geldi

Vahap Seçer, basketbol, Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Seçer, basketbolcularla bir araya geldi - Son Dakika Spor


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