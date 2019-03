Seçer: "Belediye Başkanından Büyük İşler İsteyin"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin'in, Eskişehir'den daha yüksek bir potansiyeli olduğunu belirterek, "Ama bunlar değerlendirilmemiş. Onun için ben seçmenlerime şunu söylüyorum; belediye başkanından küçük şeyler istemeyin, büyük projeler isteyin. İsteklerinizi taleplerini büyük tutun, ona göre oy kullanın" dedi.



Seçer, Tarsus'ta esnaf temsilcileriyle bir araya geldi. Meslek ve esnaf odalarının demokrasinin en önemli unsuru olduğuna işaret eden Seçer, "Sizlerin varlığı bir köprüdür. Bir yönetici ve başarılı bir siyasetçi olmak istiyorsam, bu asla sizsiz olmaz. Ben 5 yaşında esnaflığa başlamış bir insanım. Usta çırak ilişkisine önem veren bir insanım. Bu bir eğitimdir. O yüzden siz esnafı, muhtarları ve sivil toplum örgütlerini önemsiyorum" diye konuştu.



Esnafla ilgili sorunları, esnaftan gelen bilgiler ve öneriler ışığında çözeceklerini belirten Seçer, bunun en önemli adımının belediye bünyesinde kurulacak Esnaf Masası olacağını söyledi. Seçer, "Biz esnafın ekonominin itici gücü olduğuna inanıyoruz. Siz esnafımızı etkileyen ana sorunlar var. Ulaşım ve otopark gibi. Bunları acilen masaya yatırıp kent merkezlerini canlandırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



İnsanların siyasetin kavgasından bıktığını, belediye başkan adaylarından kavga değil, somut projeler beklediğini ifade eden Seçer, şöyle devam etti; "Mersin olarak Eskişehir'den daha yüksek bir potansiyelimiz var ama değerlendirilmemiş. Onun için ben seçmenlerime şunu söylüyorum; belediye başkanından küçük şeyler istemeyin, büyük projeler isteyin. İsteklerinizi taleplerini büyük tutun, ona göre oy kullanın. İlçe belediyelerinden değil büyükşehir belediyesinden çok büyük işler isteyin. Çünkü büyükşehrin kullanacağı bütçe, Tarsus'un kullanacağı bütçenin 30 katı. 10 bin çalışanı olan büyük bir organizasyon. Böyle büyük bir yapıdan küçük işler değil, Mersin'i değiştirecek, Mersin'e atılım yaptıracak işler, projeler beklenir. Belediyenin bütçesi ortada, yetkileri ortada, insan kaynağı ortada. Belediye başkanının bu şehrin kaderini değiştirebilecek gücü var. Yeter ki isteyin. İnşallah 31 Mart'tan sonra güzel işler yapacağız. Daha çalışkan, vizyon sahibi, Mersin'e atılım yaptıracak bir belediyecilik sergileyeceğiz."



"Mersin halkının umudu olduk"



Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı, Karacailyas ve Karaduvar mahallelerinde de vatandaşlarla bir araya gelen Seçer, belediye başkanlığı süresince 3 ilke doğrultusunda hakaret edeceğini belirterek, bu ilkeleri ayrımcılığa karşı olmak, adil yönetim sergilemek ve rantçıların karşısında durmak olarak sıraladı.Seçer, "İnsanlar umutsuz, insanlar bir çıkış arıyor. Böyle hissedenler bize güvensinler. Oylarını bize versinler. Onların umutlarını boşa çıkarmayız. Her partiden, her siyasi görüşten insandan destek istiyorum" dedi.



"İlk 100 gün içinde suyu ucuzlatacağız"



Seçer, seçim çalışmaları kapsamında Mersin Serbest Bölgesi'ndeki tekstil atölyelerini gezdi ve işçilere belediye başkanı olduğunda yapacağı çalışmaları anlattı. Her mahalleye eşit hizmet götüren, adil bir belediye başkanı olacağını ifade eden Seçer, "Adil bir başkan olacağım ama tarafım da belli olacak. Ben kadınlardan tarafım, çocuklardan tarafım, engellilerden tarafım, yaşlılardan ve yoksullardan tarafım. Bugüne kadar hizmet alamamış yoksul mahallelerden tarafım" diye konuştu.



Fabrika ziyaretlerinde işçilerin sorularını da yanıtlayan Seçer, bir işçinin, "Su fiyatları çok pahalı. İndirim yapacak mısınız?" şeklindeki sorusu üzerine şunları söyledi;



"Su fiyatlarıyla ilgili her yerde aynı şikayeti alıyoruz. Bu sorunu çözeceğiz. Seçimleri kazanacağımıza, başkan olacağıma inanıyorum. Onun için 100 günlük eylem planını şimdiden hazırlıyoruz. Başkan olduğumda ilk 100 gün içinde neler yapacağımızı, hangi sorunların acilen çözüleceğini belirliyoruz. İlk 100 gün içinde yapılacak işlerin başında su fiyatlarını ucuzlatmak geliyor. Söz veriyoruz, 100 gün içinde tüm Mersin'e ucuz su vereceğiz. Su faturaları artık cebinizi yakmayacak." - MERSİN

