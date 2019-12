MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi Klasik Batı Müziği Topluluğunun Yeni Yıl Senfoni Konserine katıldı. Seçer, "Bu kentte bizi huzur içinde ve birliktelik duygularıyla yaşatacak en önemli unsurun sanat olduğunu düşünüyorum" dedi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Klasik Batı Müziği Topluluğu, yılbaşı öncesinde "Yeni Yıl Senfoni Konseri" verdi. Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleşen konsere, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ve eşi Meral Seçer'in yanı sıra kalabalık bir dinleyici topluluğu katıldı.



"Mersin, her milletten insanın yaşadığı ve bu bağlamda kültürel zenginliği de olan bir kent"



Konser öncesi bir konuşma yapan Başkan Seçer, göreve gelmesinin üzerinden 9 aylık bir süre geçtiğini belirterek, çok önemli bir dönemde bu görevi devraldıklarını ifade etti. Söz konusu 9 ayda yapılması gereken her şeyi yılmadan, yorulmadan yaptıklarını kaydeden Seçer, önümüzdeki süreçte hizmetlerin artarak devam edeceğini vurguladı. Mersin'in çok önemli bir coğrafi konumda olduğunun altını çizen Seçer, "Mersin, çok önemli unsurlara sahip bir kent. Her şeyden önce, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent. Mersin'in her köşesinden adeta tarih fışkırmaktadır. Ayrıca Mersin, her milletten insanın yaşadığı ve bu bağlamda kültürel zenginliği de olan bir kent. Bu özellik çocuklarımıza da yansımış durumda" diye konuştu.



"Mersin'i sanatın her alanında çok iyi noktalara getirmek adına halkımıza söz verdik"



İstanbul ve Ankara'dan bakıldığı zaman, sanki Mersin'de her gün kavga var gibi yanlış bir algının olduğunu belirten Seçer, bu algıyı yok etmek için büyük çaba harcadığını ifade etti. Mersin'in huzur içinde yaşanan bir kent olduğunu ve bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğini dile getiren Seçer, "Yılbaşının hemen öncesinde senfoni orkestramız burada güzel bir konser veriyor. Mersin'i sanatın her alanında çok iyi noktalara getirmek adına halkımıza söz verdik; çünkü bu kentte bizi huzur içinde ve birliktelik duygularıyla yaşatacak en önemli unsurun sanat olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı bir belediye başkanı olarak sanata ve sanatçıya büyük önem veriyorum. Mersin, dünyanın en keyif alınan kentlerinden birisi olacaksa önce sanat kenti olmalı. Biz de belediye olarak bu konuda üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Yeni yılın sadece ülkemiz ve coğrafyamıza değil, dünyaya ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, bolluk ve huzur getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.



Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Klasik Batı Müziği Topluluğu, Şef Anıl Aydın yönetiminde klasik müziğin önemli eserini seslendirdi. Solistler Nihan Çetin Aydın, Dilek Polat ile Serkan Karagöz ise gösterdikleri performansla büyük beğeni kazandı.



Konser sonunda sahneye gelerek, sanatçıları kutlayan ve çiçek takdim eden Başkan Seçer, bir sürpriz yaparak, konserin son parçasında orkestrayı yönetti. - MERSİN