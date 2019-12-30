Seçer: "Bizi huzur içinde yaşatacak en önemli unsur sanattır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seçer: 'Bizi huzur içinde yaşatacak en önemli unsur sanattır' - Son Dakika

Seçer: "Bizi huzur içinde yaşatacak en önemli unsur sanattır"

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi Klasik Batı Müziği Topluluğunun Yeni Yıl Senfoni Konserine katıldı.

Seçer:

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi Klasik Batı Müziği Topluluğunun Yeni Yıl Senfoni Konserine katıldı. Seçer, "Bu kentte bizi huzur içinde ve birliktelik duygularıyla yaşatacak en önemli unsurun sanat olduğunu düşünüyorum" dedi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Klasik Batı Müziği Topluluğu, yılbaşı öncesinde "Yeni Yıl Senfoni Konseri" verdi. Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleşen konsere, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ve eşi Meral Seçer'in yanı sıra kalabalık bir dinleyici topluluğu katıldı.


"Mersin, her milletten insanın yaşadığı ve bu bağlamda kültürel zenginliği de olan bir kent"


Konser öncesi bir konuşma yapan Başkan Seçer, göreve gelmesinin üzerinden 9 aylık bir süre geçtiğini belirterek, çok önemli bir dönemde bu görevi devraldıklarını ifade etti. Söz konusu 9 ayda yapılması gereken her şeyi yılmadan, yorulmadan yaptıklarını kaydeden Seçer, önümüzdeki süreçte hizmetlerin artarak devam edeceğini vurguladı. Mersin'in çok önemli bir coğrafi konumda olduğunun altını çizen Seçer, "Mersin, çok önemli unsurlara sahip bir kent. Her şeyden önce, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent. Mersin'in her köşesinden adeta tarih fışkırmaktadır. Ayrıca Mersin, her milletten insanın yaşadığı ve bu bağlamda kültürel zenginliği de olan bir kent. Bu özellik çocuklarımıza da yansımış durumda" diye konuştu.


"Mersin'i sanatın her alanında çok iyi noktalara getirmek adına halkımıza söz verdik"


İstanbul ve Ankara'dan bakıldığı zaman, sanki Mersin'de her gün kavga var gibi yanlış bir algının olduğunu belirten Seçer, bu algıyı yok etmek için büyük çaba harcadığını ifade etti. Mersin'in huzur içinde yaşanan bir kent olduğunu ve bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğini dile getiren Seçer, "Yılbaşının hemen öncesinde senfoni orkestramız burada güzel bir konser veriyor. Mersin'i sanatın her alanında çok iyi noktalara getirmek adına halkımıza söz verdik; çünkü bu kentte bizi huzur içinde ve birliktelik duygularıyla yaşatacak en önemli unsurun sanat olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı bir belediye başkanı olarak sanata ve sanatçıya büyük önem veriyorum. Mersin, dünyanın en keyif alınan kentlerinden birisi olacaksa önce sanat kenti olmalı. Biz de belediye olarak bu konuda üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Yeni yılın sadece ülkemiz ve coğrafyamıza değil, dünyaya ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, bolluk ve huzur getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.


Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Klasik Batı Müziği Topluluğu, Şef Anıl Aydın yönetiminde klasik müziğin önemli eserini seslendirdi. Solistler Nihan Çetin Aydın, Dilek Polat ile Serkan Karagöz ise gösterdikleri performansla büyük beğeni kazandı.


Konser sonunda sahneye gelerek, sanatçıları kutlayan ve çiçek takdim eden Başkan Seçer, bir sürpriz yaparak, konserin son parçasında orkestrayı yönetti. - MERSİN

Mersin, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yılbaşı gecesi hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu?
"Noel Baba yok Alaçamlı gençler var" kampanyasıyla köy çocuklarını sevindiriyorlar İzmir'de yollar karla kaplandı Hastalarına öncelik verilmeyince muayene odasını dağıttılar

Son Dakika Haberleri
22:12 Somali'deki terör saldırısında ölen iki Türk'ün cenazeleri memleketlerine getirildi - Son Dakika
22:11 11 yıl hapis cezası olan şüpheli, halk otobüsünde yakalandı - Son Dakika
22:11 SMA hastalığından ikinci kez bebeklerini kaybetmek istemiyorlar - Son Dakika
22:10 HDP önündeki eylemde 119'uncu gün (3) - Son Dakika
22:09 Isparta Emniyet Müdürü Akay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
19:14 Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 22:15:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Seçer: "Bizi huzur içinde yaşatacak en önemli unsur sanattır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]