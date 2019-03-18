Seçer: "Bizim Gündemimiz İstihdam, Yatırım ve Yoksulluk"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, kamyoncu esnafıyla buluşmasında, "Bizim gündemimiz istihdam, yatırım, yoksulluk. Bunları konuşmamız lazım" dedi.

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, kamyoncu esnafıyla buluşmasında, "Bizim gündemimiz istihdam, yatırım, yoksulluk. Bunları konuşmamız lazım" dedi.



Seçer, Tarsus Kamyoncular Kooperatifi'nde kamyoncu esnafıyla bir araya geldi. Mersin'e umutsuzluk değil, umut vermek istediklerini ifade eden Seçer, seçim kampanyası boyunca Mersin'in gerçek potansiyelinin açığa çıkarılması ve refahın artırılmasıyla ilgili projelerini halka anlattıklarını söyledi. Seçer, "Çok sayıda parti var ama Mersin'de iddialı olan, takip edilen 3 aday var. Cumhur İttifakı adayı var. CHP adayı var. Bir de Demokrat Parti'nin İYİ Parti desteğiyle çıkardığı aday var. Ama bunların içinde de 2 adayın çekiştiği görülüyor. Aslında çekişen de demek istemiyorum. Bu seçimi çok rahat şekilde alacağız. Tarsus'tan Anamur'a kadar birçok ilçelerde seçimi kazanacağız. Buna inanıyorum. Şimdi birileri bir takım söylentilerle seçim sonucuna etki etmeye çalışıyor. Söylentilere kulak asmayın. Onlar böyle karalamalardan, çamur atmalardan medet umuyor ama Türkiye farklı bir gündemle meşgul. Bizim gündemimiz istihdam, yatırım, yoksulluk. Bunları konuşmamız lazım" ifadelerini kullandı.



"İşçi çıkarma olmayacak"



Mersin'in en önemli sorununun işsizlik olduğuna dikkat çeken Seçer, "Herkes benden iş istiyor. Ben herkese belediyede iş verebilir miyim? Belediyenin ihtiyacı yoksa benim adamım, benim partilim diye işe almam doğru mu? Hep bundan şikayet ediyoruz. Ben de aynısını yaparsam doğru olmaz. Belediyede 9 bin 500 kişi çalışıyor. 15 tane fabrika büyüklüğünde bir istihdam. Diyorlar ki 'Vahap Seçer kendisinden olmayanları işten çıkaracak, yerine kendi partisinden eleman alacak.' Bakın bir kez daha söylüyorum. Siyasi görüşünden, etnik kökeninden dolayı kimse işten çıkarılmayacak. Alın teriyle çalışan herkes Vahap Seçer'in güvencesinde. İnsanları siyasi görüşünden, etnik kökeninden dolayı işinden etmek siyaseten de doğru değil, ahlaken de doğru değil, dinen de doğru değil. Böyle bir şey kesinlikle olmayacak. Bunu gittiğiniz her yerde anlatın" diye konuştu.



Tarsus Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Tarsus Üniversitesi ve Tarsus Kazanlı Turizm Bölgesi için belediyenin tüm olanaklarını seferber edeceklerini söyleyen Vahap Seçer, "Tarsus Kazanlı projesinin üzerinden 10 yıl geçti sonuç alamadık. Bu benim



yatırımım değil ama o yatırım için gereken katkıyı vereceğim. Sadece orası için değil, Mersin'e gelsin, Cumhurbaşkanı, hükümet, adını ne koyarsanız koyun, memlekete yatırım yapsın, görev alanım olsun olmasın emirlerine amadeyim. Ben istiyorum ki, Mersin yatırım alsın. Yatırım üssü olsun. Sadece kamu yatırımları değil. Özel sektör yatırımı da gelsin, ben de onlara kolaylık sağlayayım" şeklinde konuştu.



Toroslar ilçesindeki Gözne Yaylasında esnafı ziyaret ettikten sonra kalabalık bir topluluğa hitap eden Seçer, şöyle devam etti; "Birileri için yolun sonu göründü. Toplumda bir memnuniyetsizlik var. İnsanlar huzursuz, insanlar değişim istiyor. İl genelinde fark o kadar açılmış ki, kapatmaları mümkün değil. Ama biz rehavete kapılmayacağız. Sandığı bırakmayacağız. Peki biz bu oyu nereden alıyoruz? Şu anda iki kişiden birinin oyunu alıyoruz. Demek ki insanlar bizi izliyor. Demek ki izlediğimiz yol, ortaya koyduğumuz projeler doğru projeler." - MERSİN

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