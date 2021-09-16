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Seçer: "Borçlanma konusunda ket vurmayın" - Son Dakika

Seçer: "Borçlanma konusunda ket vurmayın"

16.09.2021 10:16
Seçer:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, borçlanma konusunda meclis üyelerinin kendisine yardımcı olmasını isteyerek, "Borçlanma konusunda ket vurmayın.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, borçlanma konusunda meclis üyelerinin kendisine yardımcı olmasını isteyerek, "Borçlanma konusunda ket vurmayın. Dileyin benden ne dilerseniz. O zaman derim ki haklısınız. Bir taraftan benim ayağımı tutup, bir taraftan 'hadi bakalım hızlı koş' dersen, derim ki, 'ya bırak ayağımı koşayım" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 Yılı Eylül Ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşimi, Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, idareden gelen 4, komisyonlardan gelen 5 madde olmak üzere toplam 9 madde görüşüldü.

Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca KentBis bisikletleri ücretsiz olacak

16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası'nda etkinlikler yapılacağını duyuran Başkan Seçer, hafta kapsamında vatandaşların KentBis bisikletlerini ücretsiz olarak kullanabileceklerini belirterek, "Kent genelinde KentBis merkezine ek 6 istasyonda toplam 90 adet bisiklet ile KentBis hizmet veriyor. Vatandaşlarımız Teksin uygulamasından hangi istasyonda kaç adet aktif bisiklet var akıllı telefonlardan görme imkanına sahipler" diye konuştu.

Büyükşehir kültür ve sanat kadrosunu genişletiyor

Başkan Seçer, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Kent Orkestrası, Türk Halk ve Sanat Müziği Toplulukları ile Halk Oyunları ekibine orkestra sanatçısı, halk oyunları sanatçısı ve solist alacaklarını duyurarak, "Toplamda 43 personel alacağız. Tiyatro sanatçısı alımında olduğu gibi Türkiye'nin saygın, hepimizin tanıdığı, alanında saygı duyduğumuz isimleri davet ederek jüriyi oluşturup bu sanatçılarımızı belediyemize hizmet etmek üzere bünyemize katmak istiyoruz. Buradan da tüm vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum. Halk oyunları için 23-24 Eylül, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği 27-28 Eylül, Kent Orkestrası içinse 1-2-3 Kasım tarihleri sınav tarihleri olarak belirlenmiş. Başvurular bugün itibariyle başladı, 21 Eylül saat 17.00'a kadar sürecek" ifadelerini kullandı.

Ön lisans öğrencilerine 500 TL'lik öğrenim desteği yapılacak

Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerini kazanan öğrencilerin beklediği öğrenim yardımı kararı meclisten oy birliği ile geçti. Belirlenen karara göre açık öğretim fakülteleri hariç, devlet üniversiteleri ile Türkiye ve KKTC'de yerleşik üniversitelerin tam burslu ön lisans bölümlerini kazanan öğrencilere ilk yıl için 500 TL öğrenim desteği verilecek. Teklifin oylanmasının ardından Başkan Seçer, göreve geldiği günden bu yana yapılan öğrenim yardımları hakkında bazı bilgiler paylaştı. Seçer, "Biz eğitim yardımı yapıyoruz. Bunu da her ay düzenli bir şekilde de ödeyemeyebiliriz. 3 ayda bir, 2 ayda bir, bazen 1 ay 200 TL'dir, bir ay 500 TL'dir, bunu böyle yapıyoruz. Bunu bütün belediyeler böyle yapıyor. Burada bizim ön lisansla ilgili geçtiğimiz yıllarda gündeme gelen konu bu yıl da gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl da istiyorduk, bütçemiz uygun değildi. Önceki yıl zaten yeni yönetime gelmişsiniz, kucağınızda bir tablo var. Bunu yapmamız mümkün değildi. Bu yıl makul gördük, bütçemiz doğrultusunda 500 TL gibi bir rakam belirledik" dedi.

Eski üniversite hastanesi misafirhane olarak hizmete girecek

Eski üniversite hastanesinin misafirhane olarak hizmete gireceği bilgisini de paylaşan Başkan Seçer, şöyle devam etti; "İnşaat devam ediyor. Gülnar'la beraber üniversitemizin bize protokolle devrettiği yerler. Eski üniversite hastanesi, çok güzel bir misafirhane yapıyoruz oraya. Toplu taşıma ve ulaşım ücreti Türkiye'nin neresinde 1 TL? Otobüste ücretsiz wifi var. Ulaşım 1 TL ve 2024'e kadar bu böyle devam edecek. Bu bir bütçe, bu bir destek, bu bütçemizden çıkan bir para. Kır Çiçekleri, 55 kızımız var. Benim evladım gibi, yatılı okuyorlar. Kocavilayet'te ilköğretim okuluna kaydettirmişiz, Milli Eğitim ile iş birliği yapmışız. Bakın bunlar Gülnar'ın kırsalından, buradan merkezden, Özgürlük'ten, Tarsus'tan, Beylice'den, Erdemli'den, Silifke'den, kırsal mahallelerden 10-12 yaş arası kızlarımız. Bunlar çok önemli, bunun ciddi bir bütçesi var. Ben babaları gibiyim. Belediyem onların ailesi. Bizim korumamızdalar. İsterlerse hafta sonu evlerine gidebiliyorlar ve hiçbiri istemiyor. 'Biz hafta sonu da kalacağız' diyorlar. Çünkü dersin dışında her türlü kültürel, sanatsal faaliyet var."

"Eğitim Türkiye'yi kurtaracak, Türk toplumunu kurtaracak, insanlığı kurtaracak"

Eğitimi öncelediklerini ve daha fazla destekte bulunmak istediklerini söyleyen Seçer, "Eğitim Türkiye'yi kurtaracak, eğitim Türk toplumunu kurtaracak, eğitim insanlığı kurtaracak. Bilim bunun peşinden gidecek. Ben bunu her zaman söylüyorum ve bu konuda da bütün imkanlarımı seferber etmek istiyorum" diye konuştu. Meclise bir teklif yapmak istediğini dile getiren Başkan Seçer, şunları söyledi: "Şimdi diyeceksiniz ne alakası var? Çok alakası var. Borçlanma taleplerinde kamuoyuna algı şöyle gidiyor; 'Başkan bir proje ile gelirse biz bu borçlanmayı veririz.' Ben de diyorum ki, 'burada bir manipülasyon var, burada bir yanlış anlatım var.' Ben bir proje karşılığı borçlanma istemiyorum. Bir önceki yılda meclisin bir sonraki yıl, yani içinde bulunduğumuz yıl için onayladığı bütçemden kaynaklı borçlanma hakkımı istiyorum. Bu borçlanma hakkım içerisinde örneğin bu yıl 193 milyon lira. 265 milyon lira istiyoruz ama meclisin yetkisi bunu verirse ben 193 milyonunu borçlanabilirim. İşte bu 193 milyon içerisinde 2021'e ait eğitim politikalarıma harcayacağım paralar da var. Ben size bir öneride bulunayım, lütfen beni zorlamayın. Şurada 2,5 yıl kaldı. Bırakın koşuyoruz. Elimizden geldiğini iyi niyetle yapıyoruz. Bu meseleyi ortadan kaldırın. Hani bakın daha farklı siyasi bir şey demeyeceğim."

"Halkın parasını halka veriyoruz"

Halkın parasını halka verdiklerini dile getiren Seçer, "Yaptığımız her hizmet vallahi açık çek idareden yana. Siz gelin, teklifi siz getirin. Oturalım, öğrencilerimize Mersin'den, Mersin'in içinde ya da dışında gidip yükseköğretim görecek, yurt dışına gidecek bütün öğrencilerimize istediğiniz desteği verelim. Açık çek veriyorum. Yeter ki Mersin'i şahlandıracak yeni genç beyinler yetiştirelim. Ben sizden daha fazla arzu ediyorum. Tekrar ediyorum, borçlanma konusunda ket vurmayın. Dileyin benden ne dilerseniz. O zaman derim ki, 'haklısınız, bana yardımcı oluyorsunuz, tabii ki hakkınızdır'. Her türlü destek oluyorsunuz. Biz de deriz ki, 'o zaman hep beraber oturalım fazla fazla verelim'. Ama bir taraftan benim ayağımı tutup, bir taraftan 'hadi bakalım hızlı koş' dersen, derim ki, 'ya bırak ayağımı koşayım" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Seçer: Borçlanma konusunda ket vurmayın
Seçer: Borçlanma konusunda ket vurmayın
Seçer: Borçlanma konusunda ket vurmayın

Türk Lirası, Vahap Seçer, Türkiye, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Seçer: 'Borçlanma konusunda ket vurmayın' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seçer: "Borçlanma konusunda ket vurmayın" - Son Dakika
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