Seçer: "Bundan sonraki süreçte de hassasiyetle devam edilmeli" - Son Dakika

Seçer: "Bundan sonraki süreçte de hassasiyetle devam edilmeli"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, korona virüs salgınında girilen yeni normalleşme sürecinde aynı hassasiyetle devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Seçer:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, korona virüs salgınında girilen yeni normalleşme sürecinde aynı hassasiyetle devam edilmesi gerektiğini vurguladı. Kentteki sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve sendika temsilcileri ile bir araya gelmeye başlayacağını ifade eden Seçer, "Yeni normalleşme sürecinde onların tavsiyeleri önemli. Bütün bunların bizlere vereceği bilgiler, öneriler, fikirler, yeni normalleşmede Belediyemiz'in alacağı tedbirler konusunda bir yol haritası belirlemede katkı sunacak" dedi.


Başkan Seçer, bir radyo programının canlı yayın konuğu oldu. Mersin halkının bugüne kadar takdire şayan bir süreç geçirdiğini vurgulayan Seçer, "30 büyükşehir içerisinde tedbir konusuna en fazla riayet eden Mersin halkı oldu. Çünkü nüfusa baktığınız zaman, diğer illere göre ölümlü vaka sayısı çok daha az. Bu da memnuniyet veren bir tablo. Ancak bundan sonraki süreçte de aynı hassasiyetle devam etmemiz gerekiyor. Bir yandan hayatı normalleştireceğiz. Çünkü uzun süredir insanların sadece ekonomik değil, sosyal, psikolojik birçok anlamda sorun yaşadığını biliyoruz. Ama tabi hastalığın, salgının tekrar ortaya çıkması, ikinci dalganın gelmesi, belki çok daha fazla sorunun olabileceği varsayımı ile tedbirleri tabiri caizse gevşetsek de yine dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kulandı.


"Biz yöneticiler de tedbirleri almaya devam ediyoruz"


Normalleşme ile beraber bir takım endişeleri de olduğunu belirten Seçer, "Sadece Mersin için geçerli değil. Tüm Türkiye'de aynı tablo ile karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımızın biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Biz yöneticiler de tedbirleri almaya devam ediyoruz, uygulamada hassasiyetimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızı bu konuda uyarmak, bu konuda farkındalık oluşturmak bizlerin görevi. Hijyen, dezenfeksiyon işlemleri önemli. Toplu yaşam alanlarında bunu rutin şekilde sürdürmemiz gerekiyor, bunları yapıyoruz. Sosyal mesafe konusu önemli. Özellikle vatandaşlarımızın bir arada olduğu parklarda ya da diğer yaşam alanlarında bunu belirtecek bazı levhalar, işaretler, semboller konusunda arkadaşlarımız çalışma yaptı. Örneğin, Kültür Park'ta belli noktalarda daireler çizerek, vatandaşlarımızın dinlenecekleri alanları belirlediler. Yürüme yollarında sosyal mesafeye dikkat etmelerini gerektiren bazı levhalar, işaretler yapıldı. Spor yapılan alanlarda bunları yaptılar. Bunun gibi çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.


"Biz konuya yine eski hassasiyetle devam edeceğiz"


İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir genelge ile toplu taşıma araçlarında artık sosyal mesafe konusunun rahatladığını hatırlatan Seçer, yine bazı konularda tedbiri elden bırakmamak gerektiğine vurgu yaptı. Toplu taşımada dezenfeksiyon kullanımının önemli olduğuna dikkat çeken Seçer, "Biz konuya yine eski hassasiyetle devam edeceğiz. Otobüslerimizde dezenfektan kitlerimiz var. Temizlik ve hijyen malzemelerinin dağıtımı konusunda devam etme kararı aldık. Şu ana kadar 160 bin aileye gıda yardımı ulaştırdık. Bu hafta sonu itibariyle de tespit ettiğimiz ailelerin yardımlarını tamamlayacağız. Yaklaşık 165 bin ailenin gıda yardımı bu hafta sonu itibariyle tamamlanmış olacak ve bu süreci bitirmiş olacağız" şeklinde konuştu.


Pandemi ile mücadele sürecinde evlere yaptıkları sıcak yemek hizmetini, yeni normalleşme ile beraber belli seviye indirdiklerini dile getiren Seçer, "Bu süreç içerisinde Aşhanemiz'de ürettiğimiz yaklaşık 440 bin kişilik sıcak yemeği vatandaşlarımıza ulaştırmıştık. Şimdi bazı kriterler getirerek, daha çok kronik rahatsızlığı olan, engelli ya da çok yaş almış, kendi işini göremeyen yurttaşlarımız düzeyine indirerek, devam ettiriyoruz. Yine bebeklerin ihtiyaçlarını karşılama amaçlı, hem mama, hem hijyen ve temizlik malzemesi paketimiz vardı. Onları talepler doğrultusunda karşılamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza çok önemli görevler düşüyor. Bu süreç içerisinde herkes bu hastalığı, nasıl korunacağını öğrendi. Yeni bir yaşam tarzı diyelim. Artık bir yaşam biçimi olarak kabul etmeleri gerekiyor" dedi.


"Sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının görüşlerini alacağım"


Kentteki sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve sendika temsilcileri ile bir araya gelmeye başlayacağını, yeni normalleşme süreci hakkında tavsiyelerini alacağını belirten Seçer, "Bizler sorumluluklarımızı bilerek, kendi görev alanımızda, yetkilerimiz çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben bugün itibariyle Mersin'deki sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve sendika temsilcileri ile bazı çalışmalar başlattım. Onlarla bir araya geleceğim, görüşlerini alacağım. Yeni normalleşme sürecinde onların tavsiyeleri önemli. Bunların içerisinde sağlık alanında çalışan kuruluşlar var, emek gruplarını temsil eden sendikalar var, iş dünyasını temsil eden meslek odalarımız var. Bunların bizlere vereceği bilgiler, öneriler, fikirler de bu yeni normalleşmede Belediyemiz'in alacağı tedbirler konusunda bir yol haritası belirlemede katkı sunacak. Belediyemiz bu yeni normalleşmede, normal görev alanlarına da dönüyor artık. Çünkü bu yaklaşık 3 aylık süreç, pandemi ile mücadele olarak değerlendirdiğimiz bir süreçti ve bütün imkanlarımızı, pandemi ile mücadeleye ayırdık. Bir genelge ile zorunlu harcamalarımız ve sosyal yardımlar dışında yatırımları, ihaleleri, harcamaları durdurmuştuk. Ancak bundan sonra artık biz de Belediye olarak hizmetlerimizde normalleşeceğiz. Yatırımlar, inşaatlar, ihaleler tekrar başlayacak. Park ve bahçe bakımı, yol, asfalt işleri ya da bina yapımları, köprü yapımları, birçok konuda artık biz de normalleşiyoruz" diye konuştu.


"Tüm idare olarak önlem alınması gerekiyor"


Mersin için en büyük sıkıntının dışarıdan gelecek günübirlikçi ve yazlıkçı vatandaşlar olacağını vurgulayan Seçer, "O konuda açıkçası endişelerim var. Kendi şehrimiz içerisinde salgının artması yönünde bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama artık yeni normalde şehirlerarası yolculuk ya da bazı şehirlerin karantina altına alınması ya da tecrit altına alınması ortadan kalktı. Bu da bizim işimizi biraz zorlaştıracak. Bu konuda sadece Belediye olarak değil de, tüm idare olarak, genel anlamda önlem alınması gerektiğini düşünüyorum. Şehre mutlaka insanlar girecek. Bu kaçınılmaz. Herhangi bir engel yok ama yine de düzenli olarak bazı noktalarda kontroller, sağlık taramaları yapılabilir. Biz Belediye olarak da özellikle yazlıkçıların kaldığı bölgelerde, Erdemli, Silifke, Aydıncık, Bozyazı, Anamur hattında yoğun bir dönem yaşayacağız. Bizim o bölgelerdeki hijyene, çevre temizliğine önem vermemiz gerekecek. Belki de ilave tedbirler, ilave imkanlar aktararak, daha farklı bir dikkatle, programla oralarda hijyen çalışmalarına devam etmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Sendika, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 05:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seçer: 'Bundan sonraki süreçte de hassasiyetle devam edilmeli' - Son Dakika

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