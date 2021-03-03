Seçer, Çay ve Çilek Mahallerini kapsayan içme suyu hattı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Seçer, Çay ve Çilek Mahallerini kapsayan içme suyu hattı çalışmalarını inceledi

03.03.2021 10:17
Seçer, Çay ve Çilek Mahallerini kapsayan içme suyu hattı çalışmalarını inceledi, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çay ve Çilek Mahallelerinde yaşayan vatandaşlar için yıllardır çile haline gelen içme suyu problemini sonlandıracak 43 kilometrelik içme suyu şebeke hattı çalışmasını yerinde inceledi.

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çay ve Çilek Mahallelerinde yaşayan vatandaşlar için yıllardır çile haline gelen içme suyu problemini sonlandıracak 43 kilometrelik içme suyu şebeke hattı çalışmasını yerinde inceledi. Seçer, saha incelemesinin ardından esnafı da ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çay ve Çilek Mahallelerinde yapımı devam eden içme suyu şebeke hattı çalışmasını inceledi. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri tarafından yürütülen ve yaklaşık 20 bin mahalleli için eski borulardan kaynaklı çile haline gelen su problemini sonlandıracak olan çalışma hakkında bilgiler alan Başkan Seçer, mesaisinin devamında Çay ve Çilek Mahallelerindeki esnafı ziyaret ederek "hayırlı işler" dileğinde bulundu. Büyükşehir personeli, gezi sırasında esnaf ve vatandaşlara takvim ve maske dağıttı.

Eski borulardan kaynaklı yaşanan kayıp-kaçak da tarihe karışacak

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu iki mahallelerde başlatılan kapsamlı çalışma ile yaklaşık 20 bin vatandaşın yaşadığı içme suyu sorunu son bulacak. MESKİ ekipleri tarafından 17 Ağustos 2020 tarihinde başlatılan çalışmanın Ekim 2021'in sonlarına doğru tamamlanması hedefleniyor. Eski borulardan kaynaklı yaşanan kayıp-kaçağı da sonlandıracak olan çalışmada toplam 43 kilometrelik içme suyu hattı döşenecek. Çalışma kapsamında ayrıca eski boruların yıpranmasından kaynaklı üst katlarda oturan vatandaşların yaşadığı susuzluk problemi de modern boruların döşenmesi ile son bulacak. - MERSİN

Seçer, Çay ve Çilek Mahallerini kapsayan içme suyu hattı çalışmalarını inceledi
Seçer, Çay ve Çilek Mahallerini kapsayan içme suyu hattı çalışmalarını inceledi
Seçer, Çay ve Çilek Mahallerini kapsayan içme suyu hattı çalışmalarını inceledi
Seçer, Çay ve Çilek Mahallerini kapsayan içme suyu hattı çalışmalarını inceledi
Seçer, Çay ve Çilek Mahallerini kapsayan içme suyu hattı çalışmalarını inceledi

Vahap Seçer, Akdeniz, Mersin, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seçer, Çay ve Çilek Mahallerini kapsayan içme suyu hattı çalışmalarını inceledi - Son Dakika


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