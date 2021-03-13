Seçer, Cengiz Topel Caddesindeki çalışmaları inceledi - Son Dakika

Seçer, Cengiz Topel Caddesindeki çalışmaları inceledi

13.03.2021 10:28
Seçer, Cengiz Topel Caddesindeki çalışmaları inceledi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ekiplerin merkez Akdeniz ilçesi Cengiz Topel Caddesinde yürüttükleri alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ekiplerin merkez Akdeniz ilçesi Cengiz Topel Caddesinde yürüttükleri alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışma sahasında bölge sakinleri tarafından davul zurnayla karşılanan Seçer, incelemelerinin ardından esnafı ziyaret ederek 'hayırlı işler' dileğinde bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi tarafından Cengiz Topel Caddesinde başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları süratle devam ediyor. Başkan Seçer, ekipler tarafından yürütülen çalışma sahasını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Toplam bin 300 metre uzunluğundaki caddede çalışmaların 4 etap şeklinde yürütülerek tamamlanması planlanıyor.

Çalışmaların sürdüğü sahayı ziyaret eden Başkan Seçer, bölge sakinleri tarafından davul zurnayla karşılandı. Vatandaşlar, Seçer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Seçer, çalışma sahasında yaptığı incelemelerin ardından bölge esnafını da ziyaret etti. Seçer, pandemide ekonomik olarak zorlu günler geçiren esnafı selamlayıp 'hayırlı işler' dileğinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Cengiz Topel Caddesinde yürütülen çalışmaya ilişkin bir esnaf, Başkan Seçer'e teşekkür ederek, "30 yıldır kimse buraya el atmadı, siz geldiniz oldu" dedi. - MERSİN

Seçer, Cengiz Topel Caddesindeki çalışmaları inceledi
Seçer, Cengiz Topel Caddesindeki çalışmaları inceledi
Seçer, Cengiz Topel Caddesindeki çalışmaları inceledi
Seçer, Cengiz Topel Caddesindeki çalışmaları inceledi
Seçer, Cengiz Topel Caddesindeki çalışmaları inceledi
Seçer, Cengiz Topel Caddesindeki çalışmaları inceledi

Büyükşehir Belediyesi, Vahap Seçer, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seçer, Cengiz Topel Caddesindeki çalışmaları inceledi - Son Dakika


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