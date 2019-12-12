Seçer'den öğrencilere sürpriz ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seçer'den öğrencilere sürpriz ziyaret - Son Dakika

Seçer'den öğrencilere sürpriz ziyaret

7 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin merkezdeki Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinde öğrenim gören öğrencilere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Seçer'den öğrencilere sürpriz ziyaret, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin merkezdeki Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinde öğrenim gören öğrencilere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Öğrenciler dersteyken kapılarını çalarak içeri giren Seçer, tüm öğrencilere başarılar diledi.


Başkan Seçer, Akdeniz ilçesinde hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinin merkez şubesinde öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler dersteyken kapılarını çalarak içeri giren ve hem öğretmenlere hem de üniversite sınavına hazırlanan gençlere sürpriz yapan Seçer, tüm öğrencilere başarılar diledi.


Seçer, toplam bin 237 öğrenciye eğitim verilen merkezdeki neredeyse tüm sınıfları ziyaret etti. Girdiği tüm dersliklerde ilgi ile karşılanan Seçer, öğrenciler ile bol bol fotoğraf çektirdi. - MERSİN

Vahap Seçer, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:11 Kaynak: İHA
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