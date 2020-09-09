Seçer: "Eşit işe eşit ücret dönemini başlattık" - Son Dakika

Seçer: "Eşit işe eşit ücret dönemini başlattık"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, daireler ve birimler arasındaki ücret farklıklarını giderdiklerini, artık hangi dairede çalışıyor olursa olsun başta mühendisler olmak üzere tüm personelin eşit işe eşit ücret aldığını belirterek, "Eşit işe eşit ücreti, biz huzursuzluğu değil...

Seçer:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, daireler ve birimler arasındaki ücret farklıklarını giderdiklerini, artık hangi dairede çalışıyor olursa olsun başta mühendisler olmak üzere tüm personelin eşit işe eşit ücret aldığını belirterek, "Eşit işe eşit ücreti, biz huzursuzluğu değil huzuru, adaletsizliği değil adaleti tesis etmek için bu yorucu, meşakkatli, riskli yöntemi tercih ettik" dedi.

Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin Eylül ayı olağan toplantısının dilek ve temenniler bölümünde meclis üyelerinin sorularını yanıtladı. Seçer, personel maaşlarıyla ilgili bir soru üzerine şu açıklamalarda bulundu; "İkisi de belediyeye ait olan İmar A.Ş ve Kültür A.Ş'den biz hizmet alımı yapıyoruz. Bir şartnamesi var, teknik şartnamesi var. Geçtiğimiz dönemde yapılan teknik şartname, uygulamalar farklı. Her daire kendine göre şartname hazırlıyor, alım yapıyor. Ben tarım dairesiyim, ziraat mühendisini şu kadar maaşla çalıştırıyorum. Diyelim ki park bahçeler de ziraat mühendisi çalıştırıyor, onların da şartnamesinde farklı bir ücret var. Şimdi biz bunu seyyanen eşit bir şekle getirdik. Yani bir ziraat mühendisi park bahçelerde de olsa tarım dairesinde de olsa ücret skalası aynı, değişmiyor. Biz eşit işe eşit ücreti, huzursuzluğu değil huzuru, adaletsizliği değil adaleti tesis etmek için bu yorucu, meşakkatli, riskli yöntemi tercih ettik. Önceden mühendis işe alınmış, 4 bin 210 TL maaşı var. Daha dün işe başlamış, 4 bin 210 TL. 7 yıldır bu belediyeye hizmet veriyor, son derece de kaliteli bir mühendis, liyakatli bir mühendis. Yine alıyor 4 bin 210 TL. Bir başka dairede, 4 bin 995 TL maaş alıyor aynı mühendis. Yeni giren, deneyimli aynı alıyor. Aynı meslek erbabı, belki aynı performansı gösteriyor, farklı dairelerde farklı maaş alıyor. Şimdi bunları eşitlemek mi adalet ya da yeni giren birine giriş maaşıyla ücret ödemek, deneyimli bir mühendise, memnun olduğumuz bir mühendise farklı maaş ödemek mi adalet?"

"En düşük maaş 3 bin 370 lira"

Şu anda belediyede en düşük çalışan maaşının 3 bin 370 TL olduğunu ifade eden Başkan Seçer, 45 saat olan haftalık çalışma süresinin 40 saate düşürüldüğünü de belirterek, "Bu konuda biz adalet sağlamaya çalışıyoruz. Bizim insan kaynağımızdaki kaliteyi artırmaya çalışıyoruz, verimi artırmaya çalışıyoruz. Performanslarını artırmaya çalışıyoruz. İnsanların kendilerini, çalışanlarımızın kendilerini iyi hissetmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Hiç saklayacağımız, gizleyeceğimiz bir konu yok" diye konuştu.

"Otogar esnafının sorununu çözmeye çalışıyoruz"

Otogar esnafının borç ertelemesi talebiyle ilgili sorular üzerine konuşan Seçer, "Ben yasadışı bir şey yapamam. Bir borcu erteleyemem, bir tahsilatı 'yapamam' diyemem. Arkadaşlarıma şunu söyledim, yasaların bana verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanalım, otogardaki bu problemi çözelim dedim. Yani bu insanların borçlarını bir şekilde tasfiye edelim. Bir şekilde indirim gerekiyorsa, taksit gerekiyorsa, yasalar bize neyi uygun görmüşse. Avukatlık ücreti de yasal bir ücret değil mi? Ben onu keyfime göre almıyorum. O konuda da çalışıyorlar. Şimdi meclise getirdik. Az önce komisyona sevk ettik biz onu. İşte biz çözme gayreti içerisindeyiz bu sorunu, onun için meclise getirdik. Meclis kararı alalım, komisyonda görüşün, hangi yükü alabiliyorsak meclis olarak, hangi sorumluluğu. O sorumluluğun sınırlarını bana çizin, ben de o şekilde idari olarak kararlarımı alayım. Benim de istediğim bu" şeklinde konuştu.

"Su konusunda eskiden yapılan yanlış projeler bizi zora sokuyor"

Seçer, Silifke'deki atıksu arıtma tesisiyle ilgili soru üzerine de tesisin ekonomik ömrünü doldurduğunu, Taşucu'ndan arıtmaya kadar 8.5 kilometrelik bir hat yapmaya başladıklarını, Silifke OSB'ye de modern bir arıtma tesisi yapılacağını kaydetti. Seçer, özellikle kırsal mahallelerde yaz aylarında yaşanan su kesintisi ile ilgili olarak da şunları söyledi: "Çok yoğun bir su kullanımı var. Hava şartları, havalar ısınması bu genel bir sorun. Bir de bizim bölgesel sorunlarımız ve bölgesel sorunların yanında yapısal sorunlarımız var. Yani bir akut seyreden sorunlar var, kronik sorunlar var. Bütün bu sorunları biz çözmek için çaba sarf ediyoruz. Yaylalardaki problemle ilgili örneğin Gözne, Ayvagediği, Bekiralanı, Kargıcak, Silifke'nin Mara, Çamlıyayla, Fındık bütün bölgeleri taradık. Projenin biri de ivedi olarak hazırlandı, çünkü kış şartlarını da düşünerek bir an önce ihale edip bitirmek istiyoruz. Gözne, Ayvagediği o bölgelerin sorunlarını çözmek istiyoruz. Tedbirler alınıyor, daha çok bunlar dönemsel sorunlar. İhmalden kaynaklı değil. Örneğin şu anda bir hafta su kesintisi deniyor böyle bir şey yok. İlk günler böyle bir gün uzun saatleri alan bir kesinti oldu. Bizim Tarsus'tan gelen ishale hattı bizden önceki süreçlerde bir önceki, daha önceki dönemlerde yanlış projeler olmuş. Oradan kılçıklar atılmış, OSB'ye atılmış, oradaki köylere atılmış. Yani farklı bir proje olması lazım, ishale hattından tek çıkış yapılıp oradan tevziye edilmesi lazım. Yanlış projeksiyonlar şimdi bizi sıkıntıya sokuyor. Onun daha projelerini alternatifli olarak arkadaşlarımız hazırladılar." - MERSİN

Türk Lirası, Vahap Seçer, Adalet, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 11:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seçer: 'Eşit işe eşit ücret dönemini başlattık' - Son Dakika

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