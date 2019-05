Seçer: "Hepimizin etik sahibi olması lazım. Yoksa toplum çürür"

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, 25-31 Mayıs tarihlerini kapsayan Etik Haftası kapsamında eğitim programı düzenledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Etik Haftası dolayısıyla Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 'Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri' konulu eğitim programına katıldı. Miniklerin ellerinden çıkmış 'Çocuk Gözüyle Etik' isimli resim sergisini gezen Seçer, programda bir konuşma yaptı. Etik sahibi olmayan toplumların çürümeye mahküm olduklarını belirten Seçer, "Hepimizin etik sahibi olması lazım. Yoksa toplum çürür. Ne demokrasi kalır ne insanlık kalır ne hukuk devleti kalır ne adalet kalır. Çürümüş bir toplum oluruz. Toplumlara bir bakın, bundan kaynaklıdır. Uzun yıllar, uzun süreçler, fırtınalar, karlar, boranlar, acılar, gözyaşları, savaşlar, insanların yaşadığı acılar o toplumlara bazı değerler katıyor ve ondan sonra kamil insan, kamil toplum ortaya çıkıyor. Daha etik kurallara uygun yaşayan bir toplumsal düzen oluşuyor" diye konuştu.



"Etik kuralların yazılı olması gerekmiyor"



Yeni bir belediye başkanı olduğunu fakat yeni bir yönetici, yeni bir siyasetçi olmadığını vurgulayan Seçer, Mersin halkının kendisine olan güveni sonucu bu göreve geldiğini ifade etti. Mersin'de yaklaşık olarak her 2 kişiden birinin oyunu alarak belediye başkanlığına geldiğini kaydeden Seçer, "Bu, alabilene önemli bir sorumluluk ve önemli bir mesajdır. Mersin'de yaklaşık olarak her 3 kişiden birinin oyunu alan bir siyasi partinin adayıydım ben ama yaklaşık olarak her 2 kişinin birinin oyunu alarak bugün Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini aldım. İşte buradan önemli bir mesaj çıkartıyoruz. Etik kurallar içerisinde bu da var. Bunun yazılı olması gerekmiyor. Bu mesajı ben aldım. Diyor ki millet bana, 'Vahap Seçer, biz seni belediye başkanı yapıyoruz. Bu görevi sana veriyoruz. Sakın ayrımcılık yapma. Ayrımcılık dinen de ahlaken de siyaseten de yasalar ve anayasa gereği de doğru bir şey değil'. Benim yapacağım her tavır ya da davranış size de örnek olur, iyi ya da kötü. İyi yaparsam iyi örneklerdir, kötü işler yaparsam ve siz de peşim sıra gelirseniz kötü olur. Bunun yanına dahi yaklaşılmayacağını umuyorum. Adaletli olacağız" ifadelerini kullandı.



Parlamentoya bir türlü siyasi etik yasasının getirilmediğini ama 2004'te çıkan kamu yöneticilerine ilişkin bir kanun olduğunu dile getiren Seçer, şöyle devam etti: "Kanun toplumu olmak başkadır, kanun devleti olmak başkadır; hukuk devleti, hukuk toplumu olmak başkadır. Bizim hukuk toplumu, hukuk devleti olmamız lazım. Bir yerlerden korkarak, kanunlardan, cezalardan, yargılanmaktan korkarak değil, bazı kural ve kaideleri vicdanımızın rahat ettiği şekilde çalışma hayatımıza uygulamamız gerekir."



Seçer'in konuşmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi İç Eğitmeni Hakan Yıldız tarafından 'Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri' konulu bir eğitim sunumu yapıldı. Sunum sonrası, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından 'Etik Tiyatro Skeçleri' oyunu sahnelendi. Programda ayrıca Büyükşehir Belediyesi Şiir Kulübü tarafından şiir dinletisi gerçekleştirildi. - MERSİN

