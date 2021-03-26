Seçer: "Hizmetlerimiz artarak devam edecek" - Son Dakika

Seçer: "Hizmetlerimiz artarak devam edecek"

26.03.2021 11:59
Seçer:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ekipler tarafından Erdemli'de yürütülen çalışmaları inceledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ekipler tarafından Erdemli'de yürütülen çalışmaları inceledi. Seçer, "Hizmetlerimiz artarak devam edecek" dedi.

Seçer, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi tarafından sıcak asfalt çalışması tamamlanan Hacı Halil Arpaç bağlantı yolu ile yine sıcak asfalt çalışması süren Soner Ali Yılmaz Caddesi'nde incelemelerde bulundu. MESKİ'nin yürüttüğü Arpaçbahşiş ve Tömük içmesuyu şebeke rehabilitasyonu hattını da inceleyen Seçer, ardından esnafı ziyaret ederek 'hayırlı işler' dileğinde bulundu. Erdemli'de yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Seçer, ilçede hem Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hem de MESKİ'nin süratle yürüttüğü hizmetler olduğunu vurguladı. Seçer, "Bu bölgelerde sıcak asfalt çalışmalarını kontrol ettik. Elvanlı bölgesinde hem yol asfalt hem de daha önce tamamlanan içme suyu şebeke hattı ile ilgili çalışmaları yerinde gördük. Bu bölgede geniş bir içme suyu şebeke hattı çalışmamız var. Yaklaşık olarak 12 milyon liralık bir yatırım söz konusu. Bunu kendi öz kaynaklarımızla yapıyoruz ve ihale sürecinin daha öncesinde tamamlanacağını görüyoruz. Çünkü süratle çalışılıyor" diye konuştu.

"Sorunları ortadan kaldıracak kanalizasyon ve arıtma projemiz var"

Bölgenin en büyük sorununun kanalizasyon ve arıtma olduğunu ifade eden Seçer, bu sorunları çözüme kavuşturacak projelerin çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi. Seçer, "Kargıpınarı ve Tömük bölgelerinde geniş bir alanda yapılacak ve sahile kadar inen, özellikle de yazlıkçı sitelerin olduğu bölgelerde son derecede yoğunlaşan sorunları ortadan kaldıracak kanalizasyon ve arıtma sistemi projemiz var. Onun üzerine de yoğun çalışmalarımız devam ediyor. FRIT II kapsamında yaklaşık olarak 10 milyon Euro hibe alabileceğimiz bir proje olacak. Kısa süre içerisinde bu projemizi de başlatma arzusundayız. Bu bölgeler yoğun nüfus artışı ile karşı karşıya kalan; özellikle yaz nüfusunun yoğun olduğu bölgeler; pandemi şartları da bu bölgelere rağbeti artırdı. Önce sadece yaz aylarında burada kalan vatandaşlar şimdi 12 ay kalmaya başladı. Diğer taraftan Erdemli'nin sadece dışarıdan gelen yazlıkçılar değil kendi nüfusu da kalabalıklaşıyor. Üretim bölgesi, ihtiyaçlar artıyor. Bu yönden de özellikle ulaşım, grup yolları, arazi yolları konusunda bize çok yoğun talepler geliyor. Biz de önemsiyoruz. Üretici bölgelerinde özellikle arazi yollarının, grup yollarının ilçe merkezine bağlantı güzergahlarının iyi olmasını, uygun olmasını istiyoruz. Çünkü üreticiler ürettikleri ürünü sağlıklı bir şekilde pazara ulaştırmak istiyorlar. Haklı olarak da iyi ve temiz yollarda seyahat ederlerse ürünlerini pazara sağlıklı iletiyorlar. Biz de bütün bölgelerimizde olduğu gibi Erdemli'de de buna özen gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Her bölgede olduğu gibi Erdemli'de de alt ve üst yapı çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Seçer, "Mevcut imkanları en akıllıca kullanarak belediyemiz vatandaşlarımıza verdiği sözü bir bir yerine getiriyor. Bunun yanında konjonktürel ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Hiçbir gerekçenin ardına sığınmadan mevcut imkanları en etkin şekilde kullanıyoruz. Hizmetlerimiz artarak devam edecek" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Seçer: Hizmetlerimiz artarak devam edecek
Seçer: Hizmetlerimiz artarak devam edecek

Vahap Seçer, Erdemli, Mersin, Tömük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seçer: 'Hizmetlerimiz artarak devam edecek' - Son Dakika


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