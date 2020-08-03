Seçer: "Hizmetlerimizi bölge farkı gözetmeden yapıyoruz" - Son Dakika

Seçer: "Hizmetlerimizi bölge farkı gözetmeden yapıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, vatandaşlara daha hızlı hizmet götürmek için ilçe belediyeleri ile iş birliği halinde çalıştıklarını belirterek, "İyi niyetle, imkanlarımız ölçüsünde her ilçeye, siyasi parti, bölge farkı gözetmeden hizmetlerimizi yapıyoruz" dedi.

Seçer:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, vatandaşlara daha hızlı hizmet götürmek için ilçe belediyeleri ile iş birliği halinde çalıştıklarını belirterek, "İyi niyetle, imkanlarımız ölçüsünde her ilçeye, siyasi parti, bölge farkı gözetmeden hizmetlerimizi yapıyoruz" dedi.

Kurban Bayramının 3. gününde Çamlıyayla ilçesine bir dizi ziyaret gerçekleştiren Başkan Seçer, ilçeye bağlı Sarıkoyak, Sarıkavak, Belçınar (Atdağı) Fakılar, Sebil mahalleleri ile Ergene mevkiinde vatandaşlarla bir araya geldi. Seçer, ayrıca ilçe halkının kullanımı için planladıkları ve içerisinde düğün salonu, pazar yeri, toplantı salonu, kültür merkezi gibi yapıların yer alacağı pazar alanında incelemelerde bulundu.

Ziyaretler esnasında yöreye özgü lezzetlerin de tadına bakan Seçer, kahvehanede oturan vatandaşları da selamlayıp, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Her gittiği mahallede hemşehrilerinin yoğun ilgisi ile karşılaşan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin 'stratejik planı' çerçevesinde Çamlıyayla için planladıkları tüm projeleri hayata geçirmek için var güçleri ile çalıştıklarını anlattı.

Sarıkavak'tan gelen yol talebi için Başkan Seçer direktif verdi

En çok talep gelen konuların başında yol yapımı olduğunu ifade eden Seçer, Sarıkavak Mahalle Muhtarı Ahmet Ünal'dan gelen yol talebi üzerine, Büyükşehir Belediyesinin yol ağına girmemesine rağmen yapacaklarının sözünü verdi. Seçer, "Sarıkavak'ta orman yolu ile ilgili muhtarımızın bir talebi oldu. O yol ormana ait dedim ama vatandaşlarımızın da çok işine yarayan bir yol. Arkadaşlarımıza talimat verdim. İlk fırsatta görevimiz olmasa da bu yolu vatandaşlarımıza yapacağız" ifadelerini kullandı.

"İlçe belediyeleri ile beraber çalışarak sizlere hizmet etmek bizim görevimiz"

Başkan Seçer, vatandaşlara daha hızlı hizmet götürmek için ilçe belediyeleri ile iş birliği halinde çalıştıklarını dile getirerek şöyle devam etti; "Görevimizin başındayız. Bizden çok büyük beklentiler var. Bunları da sırasıyla karşılıyoruz. İlçe belediyelerimizin de taleplerine cevap veriyoruz. Çamlıyayla Belediyemizin yol yapımı, parke, iş makinası, karla mücadele talebi gibi her türlü isteklerine cevap vermeye çalışıyoruz. İlçe belediyesi ile beraber, onlara da katkı sunarak, yardımcı olarak sizlere hizmet etmek bizim görevimiz. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerde, belediyelerimizle ortaklaşarak sorunların üzerine gittiğimizde daha iyi netice alıyoruz. Bizlere sorumluluk alanlarımıza göre kaynak aktarılıyor. İlçe belediyelerimizin yetemediği birçok yerde biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çamlıyayla gibi yaz nüfusu çok olan ilçeler bunların başında geliyor. Çamlıyayla Belediye Başkanımız 8 bin 300 nüfusa göre kaynak alıyor. Ama 120-130 bin insana hizmet etmek durumunda kalıyor. Biz Büyükşehir olarak bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için elimizden gelen katkıyı yapıyoruz. Zaman zaman eksik kalıyor, yetmeye çalışıyoruz. İyi niyetle, imkanlarımız ölçüsünde sadece Çamlıyayla'ya değil her ilçeye, siyasi parti, bölge farkı gözetmeden hizmetlerimizi yapıyoruz."

Çamlıyayla'ya 2 bin ton asfalt

Çamlıyayla için 2020 yılı programında 2 bin ton asfalt kullanılacağını söyleyen Seçer, çalışmaların başladığını ve devam edeceğini de belirtti. Seçer, bölge vatandaşının çok amaçlı kullanımı için ilçeye kazandırmak istedikleri merkezden de söz ederek, "Biz bu bölgeye 2 bin ton asfalt çalışması yapacağız. Başladık, devam ediyor, devam da edecek. Bundan sonra daha etkin çalışmalar peşi sıra gelecek. Birçok çalışmalarımızla Çamlıyayla'yı çok daha iyi noktalara getirmek istiyoruz. Önümüzdeki yıl programa alıyoruz. Çok amaçlı, içerisinde düğün salonunun, en altta pazar yerinin, toplantı salonunun, kültür merkezinin olduğu, insanların bir araya gelip, etkinlik yapabileceği alanların da oluşacağı bir çalışma yapıyoruz" diye konuştu.

"Metro, bölge tarihinde belediyenin yaptığı en büyük yatırım olacak"

Mersin'in merkezinde trafiği rahatlatmak için hayata geçirecekleri önemli projelerden de bahseden Seçer, 'metro projesi'ni önümüzdeki günlerde uygulamaya koyacaklarını duyurdu ve "Merkezde önemli projelerimiz var. Trafiği rahatlatacak katlı kavşak çalışmalarımız var. Herkes, Mersin merkeze metro istiyor. Bu önemli bir yatırım. Bölge tarihindeki belediyenin yaptığı en büyük yatırım olacak. Pandemiden dolayı biraz piyasalar sıkıştı. Bu iş para işi, kredi işi. İnşallah bunu da Allah bize nasip edecek. Önümüzdeki günlerde uygulamaya koyacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Seçer, Çamlıyayla gezisini Sebil Mahallesi ve Ergene mevkii ziyareti ile sona erdirdi. - MERSİN

Vahap Seçer, Çamlıyayla, Ergene, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 11:33

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seçer: 'Hizmetlerimizi bölge farkı gözetmeden yapıyoruz' - Son Dakika
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