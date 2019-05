Seçer, iftarda Adanalıoğlu sakinleriyle buluştu

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer , merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesinde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi 'nin iftar sofrası bu kez de Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesinde kuruldu. Reşit Can Ortaokulu'nun bahçesinde kurulan iftar sofrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de Adanalıoğlu halkı ile birlikte orucunu açtı. Mahalle girişinde çocukların büyük sevgisi ile karşılaşan Başkan Seçer, çocuklarla birlikte masaları gezerek, hemşehrileri ile selamlaşıp, sohbet etti."İftarda yurttaşlarımızla beraberliğin keyfi, hiçbir siyasi çalışmamızda olmuyor"Alanı dolduran herkesin gelecek Ramazan Bayramı 'nı kutlayarak konuşmasına başlayan Seçer, "Ramazan önümüzdeki günlerde sonlanacak. Yaklaşık bir aya yakın bir süredir Anamur 'dan Tarsus 'a kadar bütün bölgelerimizde Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak iftar sofralarında vatandaşlarımızla beraber olduk. Gerçekten uzun yıllardır siyasetin içerisindeyim ama bu Ramazan günlerindeki iftar sofralarında yurttaşlarımızla beraberliğin keyfi, tadı hiçbir siyasi çalışmamızda ya da etkinliğimizde olmuyor" dedi.Akşam yurttaşları ile aynı sofrada buluştuğu zaman üzerindeki tüm yorgunluğunu unuttuğunu ifade eden Seçer, "Hele de çocuklarımızı burada bir arada gördüğümüz zaman çok daha mutlu oluyoruz. Çocuklar bizim her şeyimiz, geleceğimiz. Genç bir nüfusuz. Bizim ülke olarak onlara daha iyi gelecek vadedebilmemiz için çok daha fazla çalışmamız lazım. Önemli sorunlarla boğuşuyoruz bu Ramazan gününde. Bir taraftan ekonomik kriz; bütün kesimler bundan şikayetçi. Adanalıoğlu Mahallesi'nde de insanlar ekmeğini topraktan kazanıyor. Çiftçiler başta olmak üzere birçok kesimin önemli şikayetleri var" şeklinde konuştu.Konuşmasında 31 Mart ve İstanbul seçimlerine de değinen Seçer, İstanbul'da seçim tartışmasının hala sona ermediğini dile getirerek, her şeyin güzel olmasını diledi. Seçer, "İstanbul'da bir hukuk garabeti yaşandı. Ülkemizin demokrasisi adına, adalet adına fazlasıyla üzgünüz. Ama bu üzüntümüz 23 Haziran'da bitecek. İnşallah hak tecelli edecek ve demokrasi, hukuk, insanlık, doğruluk ve dürüstlük kazanacak. Biz inşallah mutlu olacağız. Her şey daha güzel olacak. Olması da lazım. Yanlış ilanihaye olmaz ve mutlaka bir sonu olmalı" ifadelerini kullandı."Gece gündüz demeden çalışacağız"Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sorumluluğunun ve yükünün çok büyük olduğunu vurgulayan Seçer, "Vatandaşlarımızın bize verdiği görev önemli. Bunun bilincinde bir belediye başkanı olarak gece gündüz demeden gücümüzün sonuna kadar çalışacağız ve sizlere hizmet edeceğiz. Sizleri mahcup etmeyeceğiz. Allah da bizleri mahcup etmesin" diye konuştu.Konuşmasının ardından etrafını saran çocuklar ile hatıra fotoğrafı çektiren Seçer, okunan dualar ve ezandan sonra vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. - MERSİN