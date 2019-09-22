Son Dakika Haberleri: Seçer, itfaiye personelini ziyaret etti
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Seçer, itfaiye personelini ziyaret etti

46 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, insanların canı ve malını kurtarmak gibi önemli bir görev üstlenen itfaiye personelinin, çok kutsal bir iş yaptığını söyledi.

Seçer, itfaiye personelini ziyaret etti, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, insanların canı ve malını kurtarmak gibi önemli bir görev üstlenen itfaiye personelinin, çok kutsal bir iş yaptığını söyledi.


Seçer, 25 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında kutlanacak olan İtfaiye Haftası öncesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığında görev yapan personeli ziyaret etti. Personelle bir araya gelen Seçer, itfaiye ekibinin yaptıkları işin kutsal bir ş olduğunu vurgularken, canları pahasına çalışan ekibin, ayrıcalığı hak eden bir ekip olduğunu ifade etti.


"Çok kutsal bir iş yapıyorsunuz"


Personelle tek tek selamlaşan ve onlarla sohbet eden Seçer, haftalarını da kutladı. Seçer, "Çalışma koşulları ve şartları itibari ile son derece hassas, önemli bir alanda çalışıyorsunuz. İtfaiye dairemizdeki personelimizin seçilmiş personeller olduğunun farkında olması lazım. Profesyonel bir alanda çalışıyorsunuz. Çok kutsal bir iş yapıyorsunuz. Bunun farkında olmanızı isterim" dedi.


İnsanların canı ve malını kurtarmak gibi önemli bir görev yüklü olan daire için gerekli tüm donanımı sağladıklarını ve sağlamaya devam edeceklerini belirten Seçer, "Göreve geldiğimiz günden bu yana daha güçlü bir personel yapısına ve teknik donanıma erişmek için gerekli desteği veriyoruz. Ben belediye başkanı olarak İtfaiye Daire Başkanlığımızın yaptığı işten dolayı ayrıcalığı hak eden bir birim olduğunu biliyorum. Çünkü hayat kurtarıyorsunuz. İnsanların canı, malı sizlere emanet" diye konuştu. - MERSİN

Vahap Seçer, İtfaiye, Mersin, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:11 Kaynak: İHA
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