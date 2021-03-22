Seçer, İzmir'de düzenlenen 'Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi'ne katıldı - Son Dakika

Seçer, İzmir'de düzenlenen 'Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi'ne katıldı

22.03.2021 17:11
Seçer, İzmir'de düzenlenen 'Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi'ne katıldı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 'Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi'ne katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 'Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi'ne katıldı. Türkiye'nin su gündeminin masaya yatırıldığı zirvede Başkan Seçer, su konusunda merkezi yönetimden bilim insanlarına kadar tüm insanlığa görev düştüğünü söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 'Başka Bir Su Politikası Mümkün' diyerek ortak bir vizyon geliştirmek için yola çıkan CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının katılımıyla Fuar İzmir'de gerçekleşen zirvede; iklim krizi, su konusu, kuraklık, su stresinin çözümüne yönelik bilgi paylaşımında bulunulurken, sürdürülebilir su politikaları gibi konularda da önemli değerlendirmeler yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen zirvenin 'Su Yönetiminde Liderlik ve Politikalar' başlıklı oturumda, 11 büyükşehir belediye başkanı su politikaları konusunu masaya yatırdı. 'Katılımcı Bir Su Yönetim Modeli Oluşturmak', 'Tüm Kullanım Alanlarında Arzın Değil Talebin Yönetilmesi', 'Su Yatırımlarının Havza Ölçeğinde Planlanması', 'Doğanın Su Döngüsünün Korunması' ile 'Suyun Ekosistem ve Sektörler Arası Döngüsel Kullanımı' olarak su yönetiminde 5 ilkesel değişikliğin önerildiği zirvede atılması gereken somut adımlar konuşuldu.

"Yanlış uygulamalar bugün bu sorunu kucağımıza getiriyor"

İki gün sürecek ve toplamda 7 oturumun yapılacağı zirvenin 'Su Yönetiminde Liderlik ve Politikalar' başlıklı oturumunda konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, iklim krizinin bir sonucu olarak ortaya çıkan su krizinin nedenlerine değindi. Seçer, "Çağımızın en önemli sorunu, sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın şu anda boğuştuğu en önemli sorunların başında küresel ısınma, onun getirdiği iklim değişikliği ve nihayetinde su arzında da ortaya çıkan sıkıntılar, kuraklık ve artan insan nüfusu geliyor. İnsan nüfusunun artması sonucu ihtiyaçların artması. İnsanların ihtiyacını giderecek alanlarda, özellikle bizim gibi hala gelişme çabası içerisinde olan ülkelerde yanlış uygulamalar bugün bu sorunu kucağımıza getiriyor" dedi.

"Tüm insanlığa bu sorunu çözmek için bir arada olma görevi düşüyor"

Küresel ısınmanın temel nedeni olan gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyanın su sorununa çözüm bulma noktasında eksik kaldığını ifade eden Seçer, "Sanki dünyada su bitmeyecek gibi insanlar bu sorunun bile bile çözümü noktasında tüm dünya bir arada ortak akılla bir çözüm üretemiyor. Tabii ki herkese görev düşüyor. Merkezi yönetime, yerel yönetimlere, STK'lara, bilim insanlarına, tüm insanlığa, vatandaşlarımıza bu sorunu çözmek için bir arada olma görevi düşüyor" diye konuştu.

"Bilimin, çağın gerçeklerine, doğrularına uygun politikalar izleme zamanıdır"

Seçer, yerel yönetimler olarak su konusunda yasalar çerçevesinde bazı iş ve işlemler yapabildiklerini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Biz yerel yöneticiler olarak kendi alanımızda yapmamız gerekeni yapmak zorunluluğu içerisindeyiz ama biz de görevimizi yaparken yetki ve sorumluluk çerçevesinde bunu yapabiliyoruz. Yani biz yasalar çerçevesinde bazı iş ve işlemleri yapıyoruz. Bu yasaları yapan başta yasa koyucu Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni sistemde Cumhurbaşkanlığının kararları bizi direk etkileyen unsurlar. Başta tarım olmak üzere ki, su tüketiminin en yoğun yaşandığı alan tarım alanları, tarımsal üretim. Diğer taraftan sanayide ve insanların temiz suya erişiminde, temiz su tüketiminde mutlaka bilimin, çağın gerçeklerine, doğrularına uygun politikalar izleme zamanıdır. Belediyeler olarak bizler, insanların temiz suya erişimi göreviyle birinci derecede sorumluyuz. Altyapıdan kaçak kayba kadar, teknolojik sistemlere dönüşüme kadar her alanda bizlerin de yenilik anlayışı içerisinde olma zorunluluğu var. Çok bütçeler ayırıyoruz. Gerçekten altyapıya çok paralar ayırıyoruz ama insanlığın geleceği açısından bu son derece önemli."

Öte yandan, zirve öncesinde bir araya gelen CHP'li başkanlar, 'Başka Bir Su Yönetimi Mümkün' başlıklı manifesto yayınladı. - MERSİN

Seçer, İzmir'de düzenlenen 'Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi'ne katıldı
Seçer, İzmir'de düzenlenen 'Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi'ne katıldı
Seçer, İzmir'de düzenlenen 'Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi'ne katıldı
Seçer, İzmir'de düzenlenen 'Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi'ne katıldı

Vahap Seçer, Türkiye, Mersin, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seçer, İzmir'de düzenlenen 'Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi'ne katıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Motorine 35 kuruş indirim geldi ancak pompaya yansımayacak Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı: Yüksek kesimlerde kuvvetli yağış ve kar bekleniyor Popstar Ajdar'ın konser isteklerini duyan şaştı kaldı Sanem Çelik, EDHO'ya veda ediyor Piyasalardaki dalgalanma sonrası CHP'den ilk değerlendirme: Erdoğan'ın bedduası tuttu Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen "Baton salam" itirafı: Şimdi yapsam Taksim'de asarlar Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü Yerde buldukları cismin patlaması sonucu 2 genç hayatını kaybetti
Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni mesaj: Şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesiyle çalışacağız Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni mesaj: Şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesiyle çalışacağız         
18:05
Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı         
17:48
Marmara'da 'vaka' artışında birinci olan Yalova'da misafir kısıtlaması! Fazla misafire ceza yazılacak Marmara'da 'vaka' artışında birinci olan Yalova'da misafir kısıtlaması! Fazla misafire ceza yazılacak         
17:37
F.Bahçe transfer ettiğine bin pişman! Sezon sonunda milyonlarca euroya mal olacak F.Bahçe transfer ettiğine bin pişman! Sezon sonunda milyonlarca euroya mal olacak         
17:35
Son Dakika: Selahattin Demirtaş'a Son Dakika: Selahattin Demirtaş'a "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 3 yıl 6 ay hapis         
16:58
Kırmızı kategorideki Antalya'da 'pes' dedirten kaçak havuz partisi! Sorumsuzluğa ceza yağdı Kırmızı kategorideki Antalya'da 'pes' dedirten kaçak havuz partisi! Sorumsuzluğa ceza yağdı         
16:55
Babacan'dan çarpıcı iddia: Ağbal, kayıp 130 milyar doları sorduğu için mi görevden alındı? Babacan'dan çarpıcı iddia: Ağbal, kayıp 130 milyar doları sorduğu için mi görevden alındı?         
15:56
Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı         
15:28
Oyuncu İbrahim Çelikkol, başrol olduğu Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılıyor Oyuncu İbrahim Çelikkol, başrol olduğu Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılıyor         
15:17
Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü         
14:44
Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir         
14:41
Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin         
14:15
Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı         
14:04
Türkiye'de yumurta fiyatlarını belirleyen ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor Türkiye'de yumurta fiyatlarını belirleyen ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor         
13:42
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, "Sülalene muhteşem bir klip hazırladım" sözleriyle tehdit etmiş         
09:56
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 18:19:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Seçer, İzmir'de düzenlenen 'Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi'ne katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei