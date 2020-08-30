Seçer, Kazanlı ve Adanalıoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Seçer, Kazanlı ve Adanalıoğlu'nu ziyaret etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı ve Adanalıoğlu mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Seçer, Kazanlı ve Adanalıoğlu'nu ziyaret etti, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı ve Adanalıoğlu mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Kazanlı'da pazar yerini ve esnafı ziyaret eden Seçer, iki mahallede yaptığı toplantılarda üreticileri ve mahalle sakinlerini ilgilendirecek yeni çalışmaları anlattı.

Ziyaretlerine Kazanlı'dan başlayan Başkan Seçer, semt pazarı ve esnaf ziyaretleri sırasında kendisinden akülü sandalye talep eden yürüme engelli Süleyman Özipek'in talebini karşılama sözü verirken, bazı yurttaşların da evlerinin bahçelerine konuk oldu.

Kazanlı'da mahalle sakinleriyle bir toplantı gerçekleştiren Seçer, son 1.5 yılda Türkiye gündeminde Mersin'den sıkça söz edilmeye başlandığını belirterek, "Türkiye'nin son seçimlerden sonra ismini duyduğu bir kenttir Mersin. Mersin ulusal bazda hiçbir dönemde bu kadar konu edilmedi. Hiçbir dönemde belediye başkanı Türkiye'de bu kadar konuşulmadı. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Bizler deneyimli siyasetçileriz. Bizler bu ülkeyi hangi koşullarda, kimler nerelere getirdi gayet iyi biliyoruz. Bizim derdimiz sadece belediye başkanlığı değil. Evellallah yaparız, alasını da yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Halkına en iyi hizmet eden belediyelerin başında Mersin Büyükşehir Belediyesi geldi"

Göreve geldiği günden bu yana Mersin'de birleştirici bir güç olduklarını ve özellikle salgın sürecinden bu yana en iyi hizmet eden belediyelerin başında geldiklerini vurgulayan Başkan Seçer, "Bugün Mersin'de Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer olmasaydı, Mersin bu kadar özgürlük havasına bürünebilir miydi? Bu kadar Atatürk diyen bir belediye başkanı olabilir miydi? Bu kadar hangi kültürden olursa olsun, hangi yapıdan olursa olsun insanları buluşturabilir miydi? Biz bunu gerçekleştirdik. Bir belediye başkanı misyonunun üzerinde misyonlar yüklendik. Birçok sıkıntılar yaşıyoruz. Türkiye, dünya pandemiyle boğuşuyor. Ekonomik sıkıntılar. 16 aylık yönetimimiz süresince zaten 6 ayımızı pandemi aldı. Tam işlere başlıyoruz, belediyeyi bir düzene koyuyoruz dedik, bu belayla boğuşmaya başladık. Ama Türkiye'de bu süreçte halkına en iyi hizmet eden belediyelerin başında Mersin Büyükşehir Belediyesi geldi" diye konuştu.

"Binin üzerinde öğrencimiz üniversiteye girmiş"

Hizmetlerine sosyal hizmetlerle başladıklarını söyleyen Başkan Seçer, 11 bin 300 vatandaşa Halk Kart desteği sağladıklarını, bunlar içerisinde Kazanlı'dan vatandaşların da olduğunu söyledi. 4 bin 334 öğrencinin bu sene Büyükşehir Belediyesi'nin kurslarında üniversiteye hazırlandığını belirten Seçer, "Binin üzerinde öğrencimiz üniversiteye girmiş. 20 küsur tıp fakültesi, 10 küsur eczacılık, 50 küsur mühendislik, hukuk. Bütün değerli okullara, yüksek okullara, fakültelere bizlerin dershanesinden yetişen Mersinli gençlerimiz, Anamur'dan Tarsus'a kadar fakir, yoksul, Gülnar'ın kırsalında, Mut'un kırsalında tertemiz çağdaş, Atatürkçü, laik öğretmenlerin, mürşidi ilim olan öğretmenlerin ışığında bu çocuklar yetişiyor. Her üniversiteyi kazanan çocuk bizden eğitim yardımı aldı. Almaya da devam edecek" ifadelerine yer verdi.

"3 mahallemizi de kapsayabilecek uygun bir yerde çok amaçlı bir merkez düşünüyoruz"

Kazanlı Mahallesi sakinleri yoğun olarak Başkan Seçer'den düğün salonu talep etti. Öncelikli ihtiyaç sayılmamasına rağmen yoğun olarak gelen talebe karşılık vereceklerini belirten Başkan Seçer, belediye bürokratları ile muhtarların yapacağı uygun yer tespiti, tahsisi ve projelendirmenin ardından ihtiyacı kısa sürede yerine getireceklerini söyledi. Başkan Seçer, Kazanlı'ya ve Adanalıoğlu'na hitap edecek bir 'Çok Amaçlı Merkez'i bölgeye kazandırmak istediklerinin de müjdesini verdi.

"Kazanlı'nın kanalizasyon sorunu da ortadan kalmış olacak"

Kazanlı'nın artık yetersiz gelen kanalizasyon hattından da söz eden Başkan Seçer, Avrupa Birliği'nin mültecilerle ilgili sağladığı bir fon kapsamında alınacak hibelerle Kazanlı'yı da içine alan bölgelerde bir kanalizasyon hattı çalışması başlatmayı planladıklarını belirtti. Böylece bölgenin altyapı sorununu uzun vadede çözüme kavuşturacaklarını belirten Seçer, "Birkaç yılımızı alacak. İşler pandemiden dolayı da ağır yürüyor. Gerçekleşir gerçekleşmez 60 küsur kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı 4 bölgeyi kapsayan bir çalışma. Biz buradan zaten bunu Karaduvar arıtmamıza bağlayacağız. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman gelecek 30 yılın, 40 yılın, 50 yılın Kazanlı'nın kanalizasyon sorunu da ortadan kalmış olacak" dedi.

"Sorunları da çözümleri de sokakta arıyoruz"

Başkan Seçer'in diğer durağı Adanalıoğlu Mahallesi oldu. Burada mahallelilerle bir toplantı yapan Seçer, sorunları da çözümleri de sokakta aradıklarını söyledi. Göreve geldikleri günden bu yana mahallede 3 bin 400 ton sıcak asfalt, 3 mahalleyi de kapsayan 3 bin 320 metrekare kaldırım imalatı, 5 kilometre yol banket ve çevre düzenlemesi ile 21 noktada büz boru yerleştirme çalışmaları yaptıklarını belirten Seçer, "Bunlar sizlerin talebi, bizlerin gerçekleştirdikleri" diye konuştu.

"Küçük üreticilere sera naylonu yardımı yapacağız"

Başkan Seçer, seralarda tarımın yoğun olduğu Kazanlı ve Adanalıoğlu'ndaki üreticilere sera naylonu desteğinden Akdeniz sineği için tuzak dağıtımına kadar birçok destek sağlayacaklarının ve bu sayede üreticiye can suyu olmaya devam edeceklerinin de müjdesini vererek, şunları söyledi: "Tarıma destek veriyoruz. 2021-22-23 yılında her yıl 200 dekar olmak üzere küçük üreticilere sera naylonu yardımı yapacağız, yüzde 50 hibeli. Sera naylonu alacak, en fazla 5 dekar sera yapan vatandaşlarımızın 2 dekarının yüzde 50 hibeyle sera naylonunu biz karşılayacağız. Yine gelecek hafta Adanalıoğlu'nda da 570 üretici tespit edilmiş. Akdeniz sineği için tuzak dağıtımı yapılacak. Bunun da buradan duyurusunu yapmak istiyorum. Yine bu bitki atıklarını kıymak için biz Akdeniz Ziraat Odası'na 2 kıyma makinası hibe ettik. Bunun içerisinde Adanalıoğlu mahallemiz de var. Buradaki üreticilerimiz de ondan faydalanabiliyorlar." - MERSİN

Vahap Seçer, Adanalıoğlu, Kazanlı, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 14:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seçer, Kazanlı ve Adanalıoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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