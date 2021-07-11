Üye Girişi
Seçer: "Mali disiplini en sağlam belediyelerden biri haline geldik" - Son Dakika

Seçer: "Mali disiplini en sağlam belediyelerden biri haline geldik"

11.07.2021 10:55
Seçer:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tarımı baştan beri önemsediklerini belirterek, "Türkiye'deki belediyeler içinde diyebilirim ki Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımda çok önemli işler yapıyor" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tarımı baştan beri önemsediklerini belirterek, " Türkiye'deki belediyeler içinde diyebilirim ki Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımda çok önemli işler yapıyor" dedi.

Başkan Seçer, Tarsus'a bağlı Killik mevki ile Böğrüeğri Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantılarda çevre mahallelerin muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Seçer'in toplantısının ardından Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi koordinesinde kırsal kalkınmanın ve tarımsal üretimin artırılması kapsamında Çakırlı, Tepeköy ve Çiriştepe mahalle kooperatiflerine birer üzüm sıkma makinesi dağıtıldı. Ayrıca kırsal bölgelerdeki kadınlar tarafından talep gören hamur yoğurma makinesinin dağıtımına da devam edilerek, Taşkuyu, Cinköy, Ulaş ve Dorak mahalleleri ile Toroslar ilçesine bağlı Ayvagediği Mahalle muhtarlarına birer hamur yoğurma makinesi teslim edildi.

Killik mevkiindeki toplantıda mahalle muhtarlarının taleplerini alan Seçer, üzüm sezonunun bereketli geçmesini dileyerek, "Siyaset biraz toplumu yoruyor. Bunun farkındayız. Partisi ne olursa olsun herkesi yoruyor. Benim partilim, senin partilin meselesi değil. Bu ülkenin bir gemi olduğunu düşünürsek, bu geminin içerisinde her birimiz varız. Gemiyi batırdığımız noktada hepimiz sulara gömülürüz. Ben belediye başkanınızım. Bir partinin belediye başkanıyım siyasal anlamda ama gerçekte halkın belediye başkanıyım. Bir belediye başkanı hizmet götürürken, parti ayrımı yapmaz" diye konuştu.

"Mali disiplini en sağlam belediyelerden biri haline geldik"

Başkan Seçer, Mersin'de 806 mahallenin yer aldığını, kırsal mahallelerde yaşayanların tamamının tarım ve hayvancılıkla geçindiğini belirterek, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların taleplerinin yol, su, vidanjör ve tarımsal alanda destek gibi hizmetler olduğunu dile getirdi. Köylünün yaşamını bildiklerini ve ona göre politikalar ürettiklerini ifade eden Seçer, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının öncelikli hizmet alanları içerisinde olduğunu söyleyerek, bütçe içerisinde aslan payını yola verdiklerini ve altyapı çalışmalarında da aynı hassasiyeti gösterdiklerini aktardı. Çok geniş bir makine parkı kurduklarını söyleyen Seçer, "Bakın 2 yıl oldu. Göreve geldiğimiz 2019'da 2 bin 895 ton, 2020'de 9 bin ton, 2021'de toplam 27 bin 215 ton sıcak asfalt. Her geçen gün artarak gidiyor. Çünkü sistem oturuyor. Mali disiplini sağlamışız. Bakın, yeni el değiştiren belediyeler içinde mali disiplini en sağlam belediyelerden biri haline geldik. Bunu 2 yılda başardık. Bizden iş yapıp da parasını almayan ne müteahhit vardır ne de mal satıp, hizmet satıp parasını almayan esnaf vardır. Göreve geldiğimiz günden bu yana kadar sadece Tarsus'ta 95 kilometre sathi asfalt kaplaması yapmışız" ifadelerini kullandı.

"Her şey memleketimiz için, insanımız için"

Tarımı destekleyen fide-fidan, ekipman ve hayvan desteklerini anlatan Başkan Seçer, üzüm üreticilerine sağlanan üzüm sıkma makinesi ve kırsal mahallelerdeki kadınların sıklıkla talep ettiği hamur yoğurma makinesi desteğine ilişkin olarak şunları söyledi: "Üretmek gerekiyor, bu bölgede, bu topraklarda yaşamak için. Zaten bu coğrafya da bu imkanı sunuyor. Allah'ın lütfettiği her şey var. Dünyanın en kaliteli ekolojisi, iklimi. Çok güzel ürün alınıyor. Özellikle üzüm üretimi yaygın. Özellikle uluslararası pazara uygun çeşitler. Çekirdeksiz, raf ömrü, aroması daha güzel çeşitler geldi. Burada üreticilerimiz de var. Hem kadın üreticilerimiz var, hem muhtarlarımız var. Yine bazı makineler teslim edeceğiz. Hamur yoğurma makinesi bir köye verdik ama sonra çok talep patlaması oldu. Şu ana kadar sanıyorum 100'ün üzerinde köyden bize talep geldi. Tabii bunları bütün köyün ortak kullanımı için veriyoruz muhtarlarımız aracılığıyla. Yine zeytin boylama, badem soyma, üzüm sıkma makinesi taleplerini kooperatifler aracılığıyla doğal olarak karşılıyoruz. Tarımı baştan beri önemseyeceğimizi söyledik. Zaten bunu da fevkalade yapıyoruz. Türkiye'deki belediyeler içinde diyebilirim ki, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımda çok önemli işler yapıyor. Bunu bir başkan olarak kendi kendimizi övme adına söylemiyorum. İnşallah bu proje de artarak devam edecek. Her şey memleketimiz için, insanımız için." - MERSİN

Seçer: Mali disiplini en sağlam belediyelerden biri haline geldik
Seçer: Mali disiplini en sağlam belediyelerden biri haline geldik
Seçer: Mali disiplini en sağlam belediyelerden biri haline geldik
Seçer: Mali disiplini en sağlam belediyelerden biri haline geldik

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Vahap Seçer, Türkiye, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Seçer: 'Mali disiplini en sağlam belediyelerden biri haline geldik' - Son Dakika


Son Dakika

Fenerbahçe, Boupendza transferinde sona geldi 16:27 Fenerbahçe, Boupendza transferinde sona geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli'den yıl dönümü hediyesi geldi! Anlamlı hediye dikkat çekti 16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli'den yıl dönümü hediyesi geldi! Anlamlı hediye dikkat çekti Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor 15:28 Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor
WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak 15:04 WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı 14:46 Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı 14:43 Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı
Polisin tabancasından çıkan kurşun aileyi parçaladı: Eşi öldü, kayınvalidesi yaralı 14:08 Polisin tabancasından çıkan kurşun aileyi parçaladı: Eşi öldü, kayınvalidesi yaralı Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti 13:22 Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
16:11 Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti
16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli'den yıl dönümü hediyesi geldi! Anlamlı hediye dikkat çekti
15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki "Şöhretler Karması" maçında sahaya çıkacak
15:28 Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor
15:05 Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış
15:04 WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak
14:46 Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı
14:44 Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti
14:43 Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı
13:58 İki gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu
Tartışmanın dozu yükseliyor! Kendisi için Tartışmanın dozu yükseliyor! Kendisi için "çürümüş zihniyetli" diyen Bakan Varank'a Naci Görür'den yanıt: Objektif olan her insan görür         
16:30
Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti         
16:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki "Şöhretler Karması" maçında sahaya çıkacak         
15:56
Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış         
15:06
Boğazdan geçen savaş gemilerinin aşırı hız yapması sonucu oluşan sert dalgalar bir kafeyi sular altında bıraktı Boğazdan geçen savaş gemilerinin aşırı hız yapması sonucu oluşan sert dalgalar bir kafeyi sular altında bıraktı         
15:03
Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti         
14:45
Aracını gelin arabası gibi süsledi, boşanma davasına gitti Aracını gelin arabası gibi süsledi, boşanma davasına gitti         
14:14
Bayram öncesi oteller yüzde 100 doldu! 6 bin nüfuslu Amasra'ya 200 bin turist bekleniyor Bayram öncesi oteller yüzde 100 doldu! 6 bin nüfuslu Amasra'ya 200 bin turist bekleniyor         
13:34
Eski ABD Başkanı Trump'ın da izlediği büyük dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı Eski ABD Başkanı Trump'ın da izlediği büyük dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı         
11:32
Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar         
10:08
15 yaşındaki Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı 15 yaşındaki Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı         
09:59
Talihsiz adam, vahşi ayının kurbanı olmuş! Cansız bedeni gören kardeşler perişan oldu Talihsiz adam, vahşi ayının kurbanı olmuş! Cansız bedeni gören kardeşler perişan oldu         
09:45
2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı 2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı         
23:30
13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor 13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor         
22:43
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi         
19:16
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2021 16:41:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Seçer: "Mali disiplini en sağlam belediyelerden biri haline geldik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement