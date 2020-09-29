Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı ile bir araya geldi - Son Dakika

Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı ile bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2020-2021 sezonunda Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi.

Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı ile bir araya geldi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2020-2021 sezonunda Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi.

Başkan Seçer, geçen hafta Kadın Basketbol Takımını, bu hafta da Erkek Basketbol Takımını ağırladıklarını ve sporcularla buluşmanın kendisini de zinde hissettirdiğini söyledi. Geçen yıl yerel ligde namağlup şampiyon olan takımın bu sene 2. Lig'de mücadele edeceğini kaydeden Seçer, "Tabi biz başarılı olmak istiyoruz. Onun için de kulübümüze her türlü katkıyı yapmak istiyoruz. Nihai hedefimiz ilk etapta Süper Lig'de oynamak, Türkiye sınırları içerisinde en üst ligde oynamak. Bunun için de bu yıl şampiyon olmak, gelecek yıl 1. Lig'de üstün bir performans göstermek ve daha sonra da Süper Lig'e çıkmak ve orada Mersin'in ismini duyurmak istiyoruz. İnşallah yurtdışı başarılarımız olur, yurtdışında da ülkemizin ismini duyurmak istiyoruz" dedi.

"Spor, insanları bir araya getiren bir alan"

Sporun insanlar arasındaki ayrımı ortadan kaldırdığını belirten Seçer, "Ülkenizi, toplumunuzu, kentinizi tanıtma imkanınız oluyor. Bir diğer açıdan da aslında spor demek insanları bir araya getiren, bu bir araya gelişte insanların mezhebini, kimliğini, tabiatını sorgulamayan, dünya görüşünü sorgulamayan bir alan. Herkes bir arada centilmenlik çerçevesinde mücadele ediyor. Türkiye'nin aslında sanatsal, kültürel, sportif birçok alanda aşama kaydetmesi gerekiyor. Önce kendi bünyemizde, kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi sağlamamıza, her bölgeden insanların bir araya gelmesine yarar sağladığı için bu tip faaliyetler son derece önemli diye düşünüyorum ve daha sonra da ülkemizin uluslararası arenada daha iyi tanınabilmesi için sporu önemsiyoruz" diye konuştu.

"İstemek, inanmak, başarılı olmanın yarısını içeriyor"

Başkan Seçer, yeni sezonda sporculara başarılar dileyerek, "İstiyoruz, inanıyoruz. İstemek, inanmak, başarılı olmanın zaten yarısını içeriyor. Diğer yarısı da sizlerin istikrarlı, disiplinli çalışmasına bağlı" ifadelerini kullandı.

Genç sporcular ise Başkan Seçer'e, arkasında "Vahap Seçer" yazan 33 numaralı forma ve çiçek takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - MERSİN

Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı ile bir araya geldi
Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı ile bir araya geldi
Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı ile bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, basketbol, Mersin, Erkek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 12:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı ile bir araya geldi - Son Dakika Spor

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