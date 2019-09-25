Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in sahil şeridi ve doğal güzellikleri ile turizme elverişli birçok bölgesinin olduğunu belirterek, yeterli destek olmadığı için kentin turizmde hak ettiği noktaya gelemediğini söyledi.



Seçer, Mersin Turizm İşletmecileri Derneği'nin Eylül Ayı Olağan Toplantısı'na katılarak, Mersin turizminin gelişmesi ve geleceği ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.



MERTİD Başkanı Hamit İzol'un ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, Başkan Seçer, Mersin'de turizmin gelişmesi için yerel yönetim olarak gerekeni yapacaklarını ifade ederken, merkezi yönetimin desteğine ihtiyaç duyduklarını da vurguladı. Yerel yönetimler olarak bu konuda müdahale edebilecekleri alanların sınırlı olduğunu belirten Seçer, "Turizmi geliştirmek istiyorsak, Ankara'nın desteği gerekiyor. Bizim yerel yönetim olarak rolümüz bir irade ortaya koymak. Mersin'de turizmin geleceği için butik turizmin gelişmesi, yeni turizm merkezlerinin ilan edilmesine katkı sağlama noktasında bütün imkanları seferber edeceğiz" dedi.



"Bölge olarak turizmde arzu ettiğimiz noktalara ulaşamadık"



Mersin'in sahil şeridi ve doğal güzellikleri ile turizme elverişli birçok bölgesinin olduğunu ifade eden Seçer, yeterli destek olmadığı için kentin turizmde hak ettiği noktaya gelemediğini belirtti. Seçer, "Mersin'de turizm, aslında çok şey beklenilen ama umduğuna ulaşamamış, ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olduğu ve mutlaka devlet elinin değmesi gereken bir sektör. Bölge olarak her türlü imkana sahibiz ama bir türlü arzu ettiğimiz noktalara ulaşamadık. Bazı önemli alanlar vardır. Mutlaka devletin desteğine ihtiyaç vardır. Turizm bunlardan birisi" ifadelerini kullandı.



"Butik turizmin yapılanmasına imkan sağlayabiliriz"



Seçim dönemi üzerine kafa yordukları önemli alanlardan birinin de turizm olduğunu kaydeden Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak yapabileceklerini de



katılımcılarla paylaştı. Seçer, şöyle devam etti; "Turizmle ilgili yeni bazı çalışmalar yaparız. Turizmcilerin tesisleşmelerini kolaylaştırabiliriz. Yapılacak desteklerle yeni turizm merkezleri ilan edilebilmesi konusunda elimizden geleni yaparız. Bizim seçim bildirgemizde dört nokta vardı, Taşucu, Narlıkuyu, Kızkalesi, Aydıncık. Buralarda yapacağımız imar düzenlemeleri ile en azından butik turizmin yapılanmasına imkan sağlayabiliriz diye düşündük. Bunların çalışmalarını da yapıyoruz ama işler akıl almaz bir şekilde ağır aksak gidiyor."



Konuşmasının devamında merkezi yönetimin turizmcilere ve sektöre sağlayacağı imkanı, Büyükşehir Belediyesi olarak sağmala imkanlarının olmadığını da vurgulayan Seçer, inisiyatif kullanabilecekleri noktada elini taşın altına koymaktan çekinmeyeceklerini belirtti.



Turizmin gelişmesi için öncelikle yaz nüfusu ile kış nüfusu farklı turizm bölgelerinin altyapısını güçlendirmek gerektiğine değinen Seçer, MESKİ'nin 2 buçuk milyon TL'lik yatırımlarının yüzde 70'inin Tece ve sonrasını kapsayan tatil bölgeleri olduğunu kaydetti.



Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve sahillerde bazı bölgeleri işleten Denizkızı Turizm A.Ş.'de önemli düzenlemeler yaptıklarına da değinen Seçer, "Sahilde bazı noktalar geçtiğimiz dönem Milli Emlak'tan kiralanmış ve inanılmaz zarar ediyordu. Mecburen işlettik. Eski anlayışla yönettirmedik. Çok büyük tedbirler aldık. Ben talimat verdim. Vatandaşlardan şezlong parası, alan parası almadan kazasız belasız bu yılı geçirdik. Gelecek yıl bu konuda tedbir alabiliriz. Yine sizinle birlikte bir toplantı yapabiliriz. Biz desteğimizi veririz" diye konuştu. - MERSİN