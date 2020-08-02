Seçer: "Mersin emin ellere emanet" - Son Dakika

Seçer: "Mersin emin ellere emanet"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye meclisindeki dengeleri, mali tabloyu bahane etmeden hizmet üretmeye devam edeceklerini belirterek, "Derdimiz günü kurtarmak, el yordamıyla hizmet yapmak değil. Biz ne yaptığımızı biliyoruz.

Seçer:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye meclisindeki dengeleri, mali tabloyu bahane etmeden hizmet üretmeye devam edeceklerini belirterek, "Derdimiz günü kurtarmak, el yordamıyla hizmet yapmak değil. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Beş düşünüp bir adım atıyoruz. Mersin emin ellere emanet" dedi.

Seçer, merkez Mezitli ilçesine bağlı Kuzucubelen, Tepeköy ve Fındıkpınarı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı. Gezilerde Başkan Seçer'e Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile bazı meclisi üyeleri, üst düzey bürokratlar ve mahalle muhtarları da eşlik etti.

Kuzucubelen Mahallesi'nde vatandaşlara seslenen Başkan Seçer, Kurban Bayramında sokaklarda kurban kesilmesinin önüne geçmek için 250 kasap ve 80 yardımcı elemanla, 24'ü mobil ünitesi olmak üzere 32 kesim noktasında ücretsiz hizmet verdiklerini anlattı.

Mezitli'nin kırsal mahallelerinin su sorunu çözülüyor

Pandemi dolayısıyla Mersin halkının büyük kısmının bayram tatilini sayfiye yerlerinde ve yaylalarda geçirdiğini ifade eden Seçer, bunun da su sıkıntısına neden olduğunu vurguladı ve vatandaşlardan içme suyunu başka amaçla kullanmamalarını istedi. Kuzucubelen'in yıllardır yaşadığı içme suyu sorununu çözecek proje için ihaleye çıktıklarını kaydeden Seçer, "Kuzucubelen grubu içmesuyu isale ve şebeke hattı 11 bin 373 metre uzunluğunda, 2 milyon 237 bin TL tutarında bir proje. Yer teslimi yapıldı. Bayramdan sonra burada bu işlem başlıyor. Yılbaşına kalmayacak ve sizlerin hizmetine sunacağız. Yine bu bölgeyi ilgilendiren Kocayer Grubu içmesuyu yapım işimiz var. Kocayer, Sarılar, Gökeller, Zeybekler, Pelitkoyağı, Cemilli, Uzunkaş, Doğançay, Takanlı bu bölgelere, aynı zamanlı Erdemli'ye bağlı Şahna, Üzümlü, Tolköy mahallelerini ilgilendiren bir proje. Bunu da önümüzdeki yıl içerisinde gerçekleştireceğiz. O da 2 milyon liranın üzerinde bir proje" diye konuştu.

"Bu bedelleri ödeyerek yatırım yapmamıza katkı sunuyorsunuz"

Su faturalarının bu aydan itibaren indirimli geleceğini kaydeden Seçer, suyun fiyatlandırılmasında esas alınan kademeleri genişlettiklerini, böylece yüzde 20'ye ulaşan bir indirim uygulamış olduklarını söyledi. Atık su arıtma vergisi oranını da yüzde 50'den yüzde 45'e çektiklerini hatırlatan Seçer, "Atık su bedelini almak zorundayız. Bunları yatırıma dönüştürmekle mükellefiz. Sizler bu bedelleri ödeyerek bizim altyapı yatırımları yapmamıza katkı sunuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Aklımıza ayrımcılık gelmez, gelmedi, gelmeyecek"

Seçer, daha sonra Tepeköy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Pandemi dönemi boyunca hiçbir ayrım gözetmeden vatandaşa el uzattıklarını söyleyen Seçer, "Biz sizlere hizmet etmek istiyoruz. Ayrım gayrım bilmiyoruz, bilmek istemiyoruz. Geçen yıl geldik buraya sorunları konuştuk. Kimseye sormadık bize kimden oy çıktı, çıkmadı diye. Oy çıkmadı diye cezalandıralım, oy çıktı diye ödüllendirelim. Aklımıza böyle bir şey gelmez, gelmedi, gelmemeli de gelmeyecek de" şeklinde konuştu.

"Demek ki, uzlaşılabiliyor, anlaşılabiliyor"

Belediye meclisinde, farklı siyasi partilerden meclis üyeleriyle uyum içinde çalışmayı istediklerini vurgulayan Seçer, şöyle devam etti; "Benim bir günahım yok. Benim yerimde sabır taşı olsa çatlar. Kişisel olarak baktığımızda hepsi çok iyi. Birebir oturuyoruz, nezaketle, dostluk içerisinde konuşuyoruz. Ama meclise girdiğimiz zaman hele hele bazı önemli konularda karar alacağımız zaman, genel merkezlerden herhangi bir direktif gelmişse iş bozuluyor. Bu da beni kentim adına geriyor. Şimdi sen siyaseten bizleri sıkıştırmak için karar alırken, 'başkan borçlanma yetkisi istiyor vermeyelim' dediğin noktada derim ki, 'sen benim çalışmalarımı engelliyorsun.' Aklıma bu gelir. Umut ediyorum önümüzdeki süreçlerde bunları meclis olarak aşacağız. Önemli olan parmak sayısı değil, önemli olan hangi partiden olursak olalım Mersin'in ortak paydasında bir arada olmamız. Aklın yolu bir. Geçtiğimiz günlerde bir araya geldik ve su faturalarında aldığımız kararı hep birlikte aldık. Demek ki, uzlaşılabiliyor, anlaşılabiliyor. Ben arzu ediyorum her konuda anlaşalım. Biz vatandaşımızın aleyhine bir taleple gelirsek o zaman karşı durmakta haklılar. Siyasi kararlar değil, bizim için o mecliste çıkacak olan Mersin ile ilgili gerçek kararlar önemli. Herkesi kucaklamak, herkesle beraber yürümek istiyoruz. Herkese hizmet etmek istiyoruz."

3 milyon liralık atıksu arıtma tesisi ihalesi yapılacak

Başkan Seçer, Tepeköy'e bugüne kadar 40 kilometrelik yol çalışması yaptıklarını, 2 belediye otobüsünün günde 12 sefer yaparak mahalleyi Mersin'e bağladığını kaydetti. Seçer, 3 milyon liralık paket atıksu arıtma tesisinin ihalesinin de önümüzdeki aylarda yapılacağını söyledi.

Başkan Seçer, Tepeköy ziyareti sırasında, Tepeköy şeftalisinin İç Anadolu'ya ulaşmasında hayati rolü bulunan 12 kilometrelik bağlantı yolundaki çalışmaları da Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile birlikte inceledi. Tarhan, yolun bölgedeki tarım ürünlerinin pazarlanması açısından önemine dikkat çekti.

"Zor bir dönemde başkan olduk"

Seçer'in Mezitli gezisindeki son durağı Fındıkpınarı oldu. Fındıkpınarı çarşısında dolaşarak esnafla bayramlaşan Seçer, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi. Zor bir dönemde belediye başkanı olduğuna dikkat çeken Seçer, "Her açıdan sorunlar yaşadığımız bir dönem. Başta salgın sürecinin oluşturduğu ekonomik problemler var. Salgın süreci Türkiye'de, dünyada, önemli kayıplara sebebiyet erdi. Bizim de 3 ayda, mart, nisan ve mayıs ayında toplam 120 milyon lira gelir kaybımız oldu. Bu önemli bir rakam. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak MESKİ hariç yıllık 1 milyar 700 milyon gelir elde ettiğimizi düşünürseniz, 3 aylık süredeki 120 milyonluk kaybın önemini görürsünüz" dedi.

"Her kuruşu dikkatli harcıyoruz"

Göreve geldiklerinde MESKİ ile beraber yaklaşık 3 milyar lira civarında borç devraldıklarını hatırlatan Seçer, 15 ay içinde bu borcun üçte birini ödediklerini söyledi. Seçer, "Bu, her kuruşu dikkatli harcıyoruz anlamına geliyor. Her alımı, her ihaleyi çok dikkatli yapıyoruz. Yol yaparsınız 10 liraya kalbur gibi olur, yol yaparsınız 10 liraya 5 sene herhangi bir zarar görmez. Derdimiz günü kurtarmak, el yordamıyla hizmet yapmak değil. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Beş düşünüp bir adım adıyoruz. Emin ve samimi konuşuyorum; vatandaşlarımız olarak başınızı yastığa koyduğunuzda huzurla uyuyun. Mersin emin ellere emanet. Sizin hiçbir kuruşunuz zayi olmaz. Hiçbir kuruşunuzun çalınmasına bu yönetim müsaade etmez. Derdimiz, amacımız hizmet etmek" diye konuştu.

"Kaçak su kullanımının üzerine gideceğiz"

Yaylalarda yaşanan su sıkıntısına karşı vatandaşlardan daha dikkatli su kullanmalarını isteyen Seçer, kayıp kaçağın engellenmesi için de çalışacaklarını vurgulayarak, "Yüzde 60'a varan kayıp kaçak var. Bunu kabul edemeyiz. Anamur'dan Tarsus'a kadar her yerde kaçak var. İshale hatlarına saplıyorlar vanayı. Bunun üzerine gideceğiz. En ağır cezayı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"İki belediye uyum içinde çalışarak sorunları çözecek"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da hem Başkan Seçer'in, hem kendisinin ziraat mühendisi olduğuna dikkat çekerek, kırsal mahallelerin sorunlarını yakından bildiklerini ifade etti. Mezitli'deki kırsal mahallelerin içmesuyu ve tarımsal sulama suyu sıkıntısı yaşadığını vurgulayan Tarhan, bu sorunların Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesi'nin uyumlu çalışmaları ile çözüleceğini vurguladı. - MERSİN

Tepeköy, Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 01:38

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seçer: 'Mersin emin ellere emanet' - Son Dakika
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