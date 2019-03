Seçer: "Mersin'i Herkes Yönetemez"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, Mersin'i yönetecek belediye başkanının tüm Türkiye'yi kucaklayabilecek biri olması gerektiğini belirterek, "Herkes Mersin'i yönetemez. Herkes Konya'yı, Kayseri'yi yönetir ama 'küçük Türkiye' dediğimiz Mersin'i herkes yönetemez" dedi.

Seçer, seçim çalışmaları kapsamında Mersin Dernekler Platformu bileşenleriyle bir araya geldi. Konuşmasında siyasetteki yaralayıcı, aşağılayıcı dilin kimseye fayda getirmeyeceğini söyleyen Seçer, "Fayda getirmediği gibi gelecekte telafisi olmayan yaralar doğurur. Buradan Mersinli hemşehrilerime sesleniyorum. Sandığa giderken kulaklarını Ankara'nın söylediklerine tıkasınlar. Siz belediye başkanı mı seçiyorsunuz? Yoksa Ankara'dan komut verenlerin emir eri misiniz? Lütfen aklınızla, vicdanınızla kararınızı verin. Mersin'de güzel bir seçim ortamı yaşıyoruz. Adayların her biri siyaseten değerli isimler. Ben rakiplere çamur atarak, ithamda bulunarak seçim çalışması yürütmek istemiyorum" diye konuştu.



"İnsanlar hizmet bekliyor"



Mersin'de yatırım yapmak isteyen yatırımcılara güler yüz göstereceklerini, yardımcı olacaklarını belirten Seçer, "Adam çıkmış Mardin'den buraya yatırım yapmaya gelmiş. Eğer bu insan ayrımcılığa uğrarsa, 'senin dilini, mezhebini, bölgeni beğenmedim' deyip suyu yokuşa vurursak gelip yatırım yapmaz. Ben ayrımcılık yapan bir başkan olmayacağım. Mersin'i yönetecek adamın Türkiye'nin her tarafını kucaklaması lazım. Vatandaşını, insan olduğundan dolayı sarıp sarmalaması lazım. Vahap Seçer'in döneminde belediyenin kapısı herkese açık olacak. Mersin'i yönetecek belediye başkanının Anamur'dan Tarsus'a sorunları bilen, hangi noktada hangi vatandaşının yaşadığını bilen, Mersin'in rengarenk olduğunu bilen bir isim olması lazım. Herkes Mersin'i yönetemez. Herkes Konya'yı, Kayseri'yi yönetir ama 'küçük Türkiye' dediğimiz Mersin'i herkes yönetemez" ifadelerini kullandı.



"Başka vatanımız yok, birbirimize sarılmalıyız"



Toroslar ilçesindeki sandık görevlileriyle de bir araya gelen Seçer, "Türkü ile Kürdü



ile Yörüğü, Alevisi, Sunnisiyle tüm Toroslar'ı kucaklayacağız. Bizim geçmişimiz bir, geleceğimiz bir. Başka Türkiye yok. Başka vatanımız yok. Birbirimize sarılmak zorundayız. Buradan ilan ediyoruz. Türkiye'de 31 Mart'ta yeni bir iklim başlayacak. Bu değişimi gördüler. Onun için çamur atıyorlar. İftira atıyorlar. Gelin gerçek gündeme dönelim. İnsanlar iş istiyor, insanlar AŞ istiyor. Gelin bunları konuşalım" şeklinde konuştu.



Partisinin Toroslar adayı ile birlikte Çağdaşkent Mahallesi'ndeki toplantıya katılan Seçer, Mersinlilerin artık değişim istediğini savunarak, şöyle devam etti; "İnsanların etnik kökeninden, mezhebinden dolayı ayrımcılık yapmak bizim kitabımızda yok, bundan sonra olmayacak da. İnsanlar huzur istiyor, barış istiyor, kardeşlik istiyor. Her yeri geziyorum. Vatandaş elimi sıkıyor, heyecandan eli titriyor. Biz inadına kardeşlik diyeceğiz. Bizim istikbalimiz bir. Bu ülke batarsa hepimiz zarar görürüz. Üç beş oy almak için memlekete bu kötülüğü yapanlara kulaklarınızı tıkayın." - MERSİN

