Seçer: "Mersin'in Birleştirici Unsuruyuz"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin'in birleştirici unsuru olduklarını belirterek, "Kimsenin ayrımcılığa uğramadığı, huzur içinde, refah içinde yaşadığı Mersin için çalışacağız" dedi.

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin'in birleştirici unsuru olduklarını belirterek, "Kimsenin ayrımcılığa uğramadığı, huzur içinde, refah içinde yaşadığı Mersin için çalışacağız" dedi.



Seçer, seçim çalışmaları kapsamında merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Mahalleye girişinde alkışlarla karşılanan Seçer, esnafla ve alışverişe çıkan vatandaşlarla selamlaşarak caddede dolaştı. Seçer, cadde üzerindeki bir kahvehaneye girerek vatandaşlarla selamlaştı.



Seçimi kazanmaya yakın taraf olduklarını ifade eden Seçer, "Seçimi kazanırsak davul çaldırmak, sevinmek yok. Ne zaman ki başarılı işler yaparız, sizler ne zaman ki 'iyi ki bu başkanı seçmişiz. Mahallemizi ayrım yapmadan hizmet verdi' derseniz, işte biz o zaman kendimizi başarılı sayacağız, o zaman sevineceğiz" diye konuştu.



Seçime 1 haftadan az süre kalmasına rağmen kararsız kalan seçmene de mesaj veren Seçer, "Bütün vatandaşlarımın desteğini, oyunu istiyorum. Ama oy vermeniz yetmez. Kararsızlara da gidin. Onları da ikna edin. Biz şu anda Mersin'in birleştirici unsuruyuz. Kimsenin etnik kökeninden, mezhebinden, memleketinden, siyasi görüşünden dolayı ayrımcılığa uğramadığı, herkesin huzur ve refah içinde yaşadığı bir Mersin için çalışacağız. Bugüne kadar CHP'ye oy vermemiş, AK Parti'ye, HDP'ye, MHP'ye oy vermiş ama CHP'ye hiç oy vermemiş, bugün de kararsız kalmış insanlar var. Kararsızlara da gidin. Bizim Mersin'in birleştirici unsuru olduğumuzu kararsızlara da anlatın" ifadelerini kullandı.



Seçer, Şevket Sümer Mahallesi'ndeki gezisi sırasında bir düğün yemeğini de ziyaret etti. Damada hediyesini sunan ve genç çifte mutluluklar dileyen Seçer, aynı mahallede bir başka sokak düğününe daha denk geldi. Önceki dönem Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve düğün sahipleriyle birlikte halay çeken Seçer, genç çifte mutluluklar diledi.



Seçer, Alevi Kültür Derneği Mersin Şubesi'nin düzenlediği Nevruz kutlamasına da katıldı. Seçer, Mersin Cemevi bahçesinde düzenlenen törene girişinde yüzlerce vatandaşın sevgi gösterileriyle karşılandı. - MERSİN

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