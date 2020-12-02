Seçer: "Mersin yatırımcılar için tüm olanakları sunan bir kent" - Son Dakika

Seçer: "Mersin yatırımcılar için tüm olanakları sunan bir kent"

02.12.2020 14:46
Seçer:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katıldığı bir televizyon programında, Mersin'in yatırımcılar için tüm kaynaklarıyla elverişli bir kent olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de huzurlu, değer bilen, bereketli bir kentte yaşama arayışında olan herkes için Mersin her imkanı sunuyor" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katıldığı bir televizyon programında, Mersin'in yatırımcılar için tüm kaynaklarıyla elverişli bir kent olduğunu vurgulayarak, " Türkiye'de huzurlu, değer bilen, bereketli bir kentte yaşama arayışında olan herkes için Mersin her imkanı sunuyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, ulusal yayın yapan bir televizyon kanalında programa katılarak, Mersin'de kadın merkezli çalışmalardan tarımsal kalkınmayı amaçlayan projelere kadar önemli çalışmaları anlattı.

"Mersin her alanda istikbal vaat ediyor"

Yatırımcıların Mersin'i keşfetmelerine yönelik yaptığı açıklamada Seçer, "Mersin, Türkiye'de huzurlu, değer bilen, bereketli bir kentte yaşama arayışında olan herkes için her imkanı sunuyor. Cebinde bir sermaye birikimi olan, bir yatırım yapmak isteyen iş insanlarımız gelsin, sırtımızda taşıyalım. İş arayan vatandaşlarımıza istihdam alanları yaratalım. Sanayisi gelişmiş kentlerde bir doymuşluk olabilir ama benim bölgem bu anlamda insan kabul edebilir" diye konuştu.

"İleri teknoloji kampüsü diye bir projeksiyonumuz var"

Mersin'in öğrenci kenti olma hüviyetine doğru da hızla ilerlediğini söyleyen Seçer, "50 binin üzerinde öğrencimiz var. Bizim ileri teknoloji kampüsü diye bir projeksiyonumuz var. Mucit yapıdaki gençlerimizin gelip orada çalışmalarını yapma olanağını sunmayı amaçlıyoruz. Ürettikleri icatları ekonomik değere dönüştürüp markalar oluştursunlar, çünkü artık dünya buna doğru gidiyor. Tarımda veya sanayide, hangi alanda olursa olsun yerinizde kalmışsanız geride kalmış sayılırsınız. Daha böyle gelişmiş teknolojileri kullanabilecek ortamlar oluşturmamız lazım. Mersin özeline dönecek olursak, her alanda istikbal vadeden sanayi, lojistik, turizm, tarım gibi alanları kapsıyor. Türkiye'nin en değerli ürünlerinin yetiştiği kentlerin başında geliyor" şeklinde konuştu.

"Üretime imkanlar sunarak kırsalda hayatı geliştirmeyi hedefliyoruz"

Seçer, tarımsal üretimin canlanması açısından kent genelinde yürütülen "Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim" projesine dair bilgiler sunarak, "Tarımsal çalışmalarımız, kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza yerinde üretim yapma olanağı sunmaya yöneliktir. 60 aileye küçük hayvan dağıtımı yaptık. Küçükbaş hayvan dağıtımı yaptığımız üreticilerin 27'si kadın. Bu 5 yıllık bir proje ve projeyi başlatmamızın amacı damızlık popülasyonunu arttırmak. Her bir aileye 25 hayvan verdik. Bu üreticiler aile işletmeleri, yani küçük işletmeler. Üreticilerimiz köyünde kalsın, hayvancılık yapsın diye biz onlara bir marş motoru görevi yapalım dedik. Böylelikle bu üretimler yayılsın istedik" ifadelerini kullandı.

Tarımsal üretimi artırmak adına fide, fidan dağıtımları da yaptıklarını söyleyen Seçer, üretime imkan sunacak projeksiyonları yaparak kırsalda hayatı geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, bu çalışmalarda da özellikle kadınlara pozitif bir olanak sunduklarını vurguladı.

"Biz istiyoruz ki, kentimizde sanat olsun, barış ve kardeşlik türküleri söylensin"

Pandemiden dolayı sıkıntılar yaşayan sanatçılara nefes aldırmak için çalışmalar yaparak onları desteklediklerini anlatan Seçer, Şehir Tiyatrosuna da yeni oyuncu alımı yaptıklarını söyledi. Başkan Seçer, kültür ve sanat faaliyetlerine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Biz istiyoruz ki, kentimizde müzik olsun, sanat olsun, barış ve kardeşlik türküleri söylensin" dedi. - MERSİN

Seçer: Mersin yatırımcılar için tüm olanakları sunan bir kent

Vahap Seçer, Türkiye, Mersin, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seçer: 'Mersin yatırımcılar için tüm olanakları sunan bir kent' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaştı Kısa süreli küslük yaşayan Deniz Seki ve Demet Akalın barıştı MasterChef Türkiye şeflerinden evlenecek olan Serhat Doğramacı'ya altın sürprizi ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi Katar'a banka, borsa, fabrikanın ardından at spermi de sattık 3 yaşındaki Ayşe'yi hayattan koparan kaza kamerada Tarlada bulduğu 1200 yıllık taş vaftiz teknesini satmaya çalışırken yakalandı
İzmir Valiliği, salgın nedeniyle spor salonunun hastaneye çevrildiği iddiasını yalanladı İzmir Valiliği, salgın nedeniyle spor salonunun hastaneye çevrildiği iddiasını yalanladı         
15:23
RTÜK, CHP'li Başarır'ın sözleri nedeniyle Habertürk'e %5 idari para ve 5 kez program durdurma cezası verdi RTÜK, CHP'li Başarır'ın sözleri nedeniyle Habertürk'e %5 idari para ve 5 kez program durdurma cezası verdi         
15:11
İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil         
14:59
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Son Dakika! Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı PKK'lı Şanlıurfa'da yakalandı Son Dakika! Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı PKK'lı Şanlıurfa'da yakalandı         
14:26
Oyuncu Caner Cindoruk'un iki erkek kardeşi de oyuncu çıktı Oyuncu Caner Cindoruk'un iki erkek kardeşi de oyuncu çıktı         
14:15
Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı         
13:44
Kendisini öldürmesi için kiralayan kadına aşık olmuştu! Cinayetin bedelini müebbet yatarak ödeyecek Kendisini öldürmesi için kiralayan kadına aşık olmuştu! Cinayetin bedelini müebbet yatarak ödeyecek         
12:53
Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında "Aşı" gündemiyle toplanıyor         
12:28
Korona vaka sayısıyla orantılı olarak, kelle paça satışı da arttı Korona vaka sayısıyla orantılı olarak, kelle paça satışı da arttı         
11:44
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi Araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi         
11:31
Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti         
11:21
Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti         
10:06
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 15:52:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Seçer: "Mersin yatırımcılar için tüm olanakları sunan bir kent" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei