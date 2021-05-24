Seçer: "Metro ihalesini kimseden gizlemedik"

9 firmanın katılmasının yeterli olduğunu söyledi. Metro projesinin bedelinde sinyalizasyon olmadığı iddialarının yanlış bilgi olduğunu belirten Seçer, sadece vagon bulunmadığını kaydetti. Meclis toplantısında, bir kez daha 265 milyon liralık borçlanma yetkisi talebi gündeme gelirken, teklif ilgili komisyonlara havale edildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 yılı Mayıs ayı toplantısının birinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirildi. Toplantıda, metro projesi konuşulan önemli konulardan biri oldu. Başkan Seçer, metronun teknik detaylarından hat uzunluğu ve güzergahına kadar birçok konuda ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

"Metro, raylı sistemler içerisinde bir başına bir model"

Metro projesiyle ilgili meclis üyelerinden gelen değerlendirmeleri yanıtlayan Seçer, metro konusu tartışılırken yanlış kavramlar kullanıldığını vurguladı. Seçer, "Metro, raylı sistemler içerisinde bir başına bir model. 0-15 bin yolcuya kadar pik saatlerde tek yön saatteki yolcu taşıma kapasitesi 0-15 bin arası olursa bu tramvay. Bizim tramvay var mı 3 etaplı projemizde? Var. Üniversite Hastanesi-Üniversite oraya uygun hemzemin. Bunun maliyetinin 7-8'de biri. Var mı bir çelişki? Yok. Orası uygun. 34. Cadde çok geniş, her şey kurtarıyor. Yapılaşma bunu kurtarıyor" dedi.

Projenin yolcu sayısının 30 bini geçmesi durumunda metro olarak tanımlandığını ifade eden Seçer, "Peki bu raylı sistem mi, hafif raylı sistem mi, tramvay mı, metro mu? Metro dediğiniz; rayı, istasyonu, sinyalizasyonu aynı. Sadece vagon büyüklükleri değişiyor, uzmanlarla konuşun bunu. Pik saatlerde o yolcuyu bir yerden bir yere ulaştıracak yolculara kabin koyduğunuz zaman o model, onun adı metro olur. Daha küçülttüğünüz zaman hafif raylı, daha küçülttüğünüz zaman tramvay olur. Bu yeraltı hafif raylı ya da metro yer üstü metro. Yani yer üstü metro yok mu? Karıştırıyoruz. Burada insanların endişeyle baktığı yer altında olması. Bizim 2. etap Şehir Hastanesi. Eski otogardan başlıyor. Şehir Hastanesi-Otogar, hemzemin gidiyor, çünkü orası kurtarıyor, orada çalışmalar yapıldı. Biz bu iki projenin de ihalesine çıktık. Hem tramvay projesi çiziliyor hem 2. etap hemzemin. Akdeniz bölgesinden geçecek. Onun da projesi çiziliyor. Macit Bey döneminden gündemde olan bir konu. Geçtiğimiz dönemde de ete kemiğe bürünmeye başlıyor. Biz geldiğimizde bunun proje çalışması yapılmış. Her zaman da söyledim. Onun proje maliyet bedelini bile benim yönetimim ödedi. Hafızam beni yanıltmıyorsa toplamda 8,5 milyon TL'ye mal olmuş. Müşavirlik, proje. Bunu da ödeyen Vahap Seçer başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesinin yönetim dönemidir. Biz aldık bunu, biz de kendimizce değerlendirdik. Ortaya şu tablo çıktı; belli bir daraltma olsun, yeraltından gittiği için. Serbest bölgeye kadar yeraltı yapmışlardı. 'Ne gereği var' dedik, hemen kaldırdık. Alırsın buradan üste limanın önünden geçer. O zaman da bu liman işgali de biter, cadde genişler inşallah yakın tarihte. Oradan geçirirsin onu. Hemzemin gider. Yani tırlar için orayı kullandırmayız, raylı sistem için kullandırırız daha sonra. Serbest bölgeye kadar ulaştırırsınız. Biz bunları çalıştık" diye konuştu.

"Sizlerin hassasiyetini ben de taşıyorum"

Mezitli eski belediye binasından sonraki yol güzergahında yolcu sayısı bakımından yeniden bir değerlendirme yaptırdığını belirten Seçer, "18,7 kilometre düştü 13,4 kilometreye. Sizlerin hassasiyetini taşıdığım için bunları yaptık. Kısalttık, dedik ki 13,4 kilometre olmazsa olmaz. ya yapmayacaksın ya yeraltından gideceksiniz. Orada metrobüs olmaz. Orada; hemzemin raylı sistemdir, hafif raylı sistemdir, tramvaydır, olmaz. GMK'yı şöyle gözünüzde simüle edin. Koca koca binalar, cadde büyük görünüyor ama daralmış. Orayı rezil edersiniz. Biz de yer altına girdik" dedi.

"Mersin'in nüfusu şu anda 1 milyon 850 bin değil, 2 milyon 300 bin"

Başkan Seçer, metronun yapılması ve işletmeye alınmasına kadar 2026 yılının geleceğini belirterek, 2016 yılında pik saatte 18 bin yolcunun olduğunu gösteren planda Suriyeli misafirlerin hesaba katılmadığını belirtti. Seçer, "O zamanki sayımda Suriyeli misafirler yok. Bu misafirlerin çoğu burada kalacak. Birbirimizi kandırmayalım. Bu insanlar Mersin nüfusuna dahil olacak. Bu gerçeği görmek lazım. Şu anda Mersin'in nüfusu 1 milyon 850 bin değil, 2 milyon 300 bin. Merkez nüfus 1 milyon 80 bin değil, 1 milyon 380 bin" diyerek, meclis üyelerinden destek istedi.

Metro projesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir toplantı yaptıklarını, projeyi değerlendirdiklerini belirten Seçer, "Buradaki endişelerimizi dile getirdik. Çevreye vereceğimiz rahatsızlık, aç-kapa yapılacak çünkü. Hiçbir belediye başkanı bu kadar samimi konuşmaz. Çok açık söylüyorum çünkü ben kentimle bunları paylaşmak zorundayım. Yarın onların da yardımına ihtiyacım var. Onları da konuştuk. Dedik ki kısa bölümlerle yaparız. 200'er metre yapar, kaparız. Trafiği aksatmamak için. Hepsini ayrıntılarına kadar konuştuk" ifadelerini kullandı.

"Benim kemiğimi kemirecek adamın dişini sökerim"

Metro projesinin bedelinde sinyalizasyon olmadığı iddialarını yanıtlayan Seçer, şunları söyledi:

"Bu yanlış bir bilgi. Sadece vagon yok. Vagon da çok önemli bir para değil. Bonus verirler, 20-30 yıl vadeli. En ucuz, en sıkıntısız aparatlardan bir tanesi vagon bu sistem içerisinde. Biz ihaleyi kimseden gizledik mi? 8-9 firma yeterli oldu. Açık ihale yapıldı. Vay efendim 'bunu neden naklen yayın yapmadınız'? Zaten açıklanıyor. Biz basına verdik. Neden heyecanlandılar? Biz basın bildirisiyle verdik. Birinci, ikinci, üçüncü şu dedik. Rakamlar orada, ihale süreci devam ediyor. Otobüsü aldığım fiyatı size söyledim. Emin olun Mersin halkı akşam yatıyor, huzurla uyusun ama ben uyuyamıyorum. Ben nasıl böyle bir vebalin altından milyonlarca dolar ya da Euro Mersin'i borç altına sokayım? Şimdi finansman konusunda araştırmalar yapıyoruz. Bakın ne çıkacak ortaya. Benim kemiğimi kemirecek adamın dişini sökerim. Yapmam, iptal ederim, zaten iki yakayı zor bir araya getiriyoruz. Pandemi bir taraftan ekonomik sıkıntılar bir taraftan. Rahat olun, ben bilgi aktarmaktan imtina etmem ama sürekli bunu kamuoyuyla paylaşamayız. 'Cumhuriyet tarihinin en önemli projesini yapıyoruz' diyoruz. Bunu sulandıramayız. Uzun lafın kısası metro ihalesi devam ediyor. 3. etap projeleri devam ediyor. Çok kısa sürede bu çalışmalar neticelenecek. İnanın bana endişe etmeyin, 10 sene sonra çocuklarımız bize teşekkür edecek."

Kent genelinde sinekle mücadeleye yıllık 50 milyon lira ayırdıklarını, sadece Mersin Büyükşehir Belediyesinin çabalarıyla sineğin kaynağının kurutulmasının mümkün olmadığını vurgulayan Seçer, bu mücadelede Çevre ve Şehircilik Bakanlığından belediyelere ve vatandaşlara kadar herkesin sorumluluk sahibi olması gerektiğini söyledi.

Seçer, toplu taşıma bileti tarifelerindeki güncellemelere ilişkin konuştu

Meclis üyelerinden gelen toplu taşıma araçlarına yapılan zam oranlarını da değerlendiren Seçer, şu açıklamayı yaptı:

"Biz moda dille otobüs ücretlerinde güncelleme yaptık. Hiç bu işi uzatmaya gerek yok. Hiçbir siyasi, burada belediye başkanları var, tarifelerde zam yapmak istemez. En son artış 18 Mart 2020'de olmuş. O günden bugüne personel, akaryakıt, araç, muayene, araç sigorta, elektrik, birçok konuda giderlerimiz artmış. Bu artış oranı da yüzde 33,9. Covid döneminde kapasite azaldı, onu katmıyorum. Buna rağmen tam bilete yüzde 16 gibi bir güncelleme yapmışız. İndirimli bilete de yüzde 15 oranında bir güncelleme yapmışız. Öğrencide artış yok. Ne dediysek o. 2024 seçimlerine kadar öğrencilerimiz 1 TL'den devam edecek. Tam bilet 2 lira 25 kuruşmuş, 2 lira 60 kuruş olmuş. Öğretmen 1 lira 30 kuruşmuş 2 lira olmuş. 60-65 yaş aralığı da indirimli. 1 lira 30 kuruşmuş 1 lira 50 kuruş olmuş. Mersin Büyükşehir Belediyesi bu ücret tarifesi ile 30 büyükşehir arasında 27'nci sırada. En alttan üçüncüyüz ki, bunun içerisine mesafeyi katmıyorum. Bizim dezavantajımız belediye hizmetleri ulaşımında yüzölçümü çok geniş. 16 bin kilometre kareye hizmet veriyoruz."

Otobüs işletmelerinin zararına da değinen Seçer, "Buna zarar da demeyelim, sübvansiyon diyelim. 2019'da 100 milyon açık verirken, 2020 yılında 80 milyon açığa düştü" dedi.

Petrol boru hattı tartışması

AVES-ATAŞ arasında yapılması planlanan yaklaşık 3 kilometrelik petrol boru hattıyla ilgili konu da mecliste görüşüldü. Akdeniz Belediye Meclisinde oy birliğiyle reddedilen konu Büyükşehir Belediye Meclisinde gündeme getirildi. Bazı meclis üyeleri, boru hattıyla ilgili teknik incelemenin yapılmadığını, bu durumun da tehlike oluşturduğunu söyledi. Bazı üyeler yapılması istenilen boru hattını "masum bir talep" olarak değerlendirdi. Bazı meclis üyeleri ise bir özel akaryakıt şirketinin ticari kazanç hesabıyla böyle bir talepte bulunduğunu savundu.

Konuyla ilgili bir kamu yararı görmediğini ifade eden Başkan Seçer, "Burada meclis karar verecek, reddedecek, kabul edecek ama nereden baksan tutarsızlık. Takdir yüce meclisin" diyerek konuyu oylamaya sundu. Cumhur İttifakına mensup meclis üyelerinin oylarıyla 35 kabul, 33 ret oyu çıkan madde oy çokluğuyla kabul edildi.

265 milyon liralık borçlanma yetkisi talebi komisyonlara sevk edildi

Başkan Seçer'in planlanan hizmetlerin sağlanması ve yeni yatırımlar için ihtiyaç duyulan 265 milyon liralık borçlanmayla ilgili yetki talebini içeren madde ise komisyonlara sevk edildi. - MERSİN