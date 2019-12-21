Seçer, Muaythai Avrupa Kupası 2'ncisi Sezgi Uçar'ın mutluluğunu paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seçer, Muaythai Avrupa Kupası 2'ncisi Sezgi Uçar'ın mutluluğunu paylaştı - Son Dakika

Seçer, Muaythai Avrupa Kupası 2'ncisi Sezgi Uçar'ın mutluluğunu paylaştı

6 saat önce

Antalya'da düzenlenen Uluslararası EMF Cup Muaythai Açık Turnuvasında minikler kategorisinde Avrupa Kupası 2'ncsi olan 11 yaşındaki Sezgi Uçar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret ederek, mutluluğunu paylaştı.

Seçer, Muaythai Avrupa Kupası 2'ncisi Sezgi Uçar'ın mutluluğunu paylaştı, System.String[]

Antalya'da düzenlenen Uluslararası EMF Cup Muaythai Açık Turnuvasında minikler kategorisinde Avrupa Kupası 2'ncsi olan 11 yaşındaki Sezgi Uçar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret ederek, mutluluğunu paylaştı.


Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından 10-15 Aralık'ta Antalya'da düzenlenen Uluslararası EMF Cup Muaythai Açık Turnuvasına katılan ve minikler kategorisinde Avrupa Kupası 2'ncsi olan 11 yaşındaki Sezgi Uçar, turnuvada elde ettiği başarıyla önümüzdeki yıl yapılacak olan EMF Cup'ta milli takımda yer alarak Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.


Başarısını ve mutluluğunu Başkan Seçer ile paylaşan Sezgi Uçar'ı kutlayan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya verdikleri önemi anlatarak, minik Sezgi'ye başarılarının devamını diledi. - MERSİN

Vahap Seçer, Antalya, Mersin, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:23 Kaynak: İHA
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