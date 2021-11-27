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Başkan Seçer, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

Başkan Seçer, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch ile Bir Araya Geldi

27.11.2021 09:59
Başkan Seçer, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch ile Bir Araya Geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch'u ağırladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch'u ağırladı. Başkan Seçer, Mersin'in potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, "Bölgedeki, dünyadaki, ülkemdeki gelişmeler Mersin'in önünün çok açık olduğunu gösteriyor" dedi.

Büyükelçi Ruch, Mersin'in potansiyellerini anlattı Ziyarette Mersin İsviçre Fahri Konsolosu Filip Tahinci de yer aldı. İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, Türkiye'ye geleli 4 aydan kısa bir süre olduğunu ve ülkeyi anlamak, görmek ve insanlarla tanışmak için de seyahat ettiğini anlatırken, "Sizin şehrinizde çok önemli potansiyel var. Üç şey aklıma geliyor potansiyelden bahsedince. Mükemmel bir coğrafyası var. Yüzde 50'si yerli, genç nüfustan oluşuyor. Sadece Türkiye'de değil, Doğu Akdeniz'in böyle limanları dahi yok. MTSO'da bulunduğum sürede bir söz verdim. Yatırım söz konusu olduğunda gidin ve Mersin'e bakın ve böyle yatırımlar yapın diyeceğim. Bu iyi midir? " dedi ve Başkan Seçer "Süper" yanıtını verdi. İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch, Başkan Seçer'e, "Mersin'in gelecekteki gelişmeleri ile ilgili ana zorluklar nelerdir? " sorusunu yöneltti.

Seçer: "Muazzam potansiyeli olan bir kentiz"

Ruch'un Mersin'le ilgili gözlemlerini aktarması üzerine Başkan Seçer, "Kutluyorum, çok iyi bir gözlemci Sayın Büyükelçi. Çok kısa süre içerisinde, çok doğru tespitler yapmış. Söylediği gibi muazzam potansiyeli olan bir kentiz. Doğal güzellikler ya da coğrafya özelliği, diğer taraftan genç nüfus ve bunun yanında ticaret potansiyelinin liman olduğu bir kentiz. Ancak birkaç önemli konu daha ilave etmem gerekiyor. Çok kadim bir tarihimiz, kültürümüz ve şehrimiz var. Belki o kadim tarihi şehrin merkezinde pek gözlemleyemedi ama periferideki ilçelerde, örneğin Tarsus'ta bunları görebilir" dedi.

Başkan Seçer, Mersin'in potansiyellerinin ve kozmopolit yapısının iyi değerlendirildiği taktirde kenti ileriye götüreceğini sözlerine ekleyerek, "Bu kozmopolitliği iyi okuyup değerlendirebilirsek bu bir fırsata dönüşebilir. Farklı kültürler, farklı anlayışlar ve çalışmak zorunda olan insanlar kitlesi. Farklı bölgelerden gelen insanların oluşturduğu nüfusu iyi yönetebilirsek, burayı da süper bir şehir haline getirebiliriz" diye konuştu.

"Bölgedeki, dünyadaki, ülkemdeki gelişmeler Mersin'in önünün çok açık olduğunu gösteriyor"

Mersin'in, Suriyeli geçici koruma altındaki nüfusla birlikte toplamda 2. 3 milyon bir nüfusa sahip olduğunu aktaran Başkan Seçer, Suriyeliler'in güvenle kendi ülkelerinde yaşamalarını temenni ettiğini söyledi. Seçer, "Bölgedeki, dünyadaki, ülkemdeki gelişmeler Mersin'in önünün çok açık olduğunu gösteriyor" ifadelerine yer verdi.

Mersin Limanı'nın sağladığı avantajın da önemli olduğunu vurgulayan Seçer, "Birçok liman kenti var ama böyle önemli liman çok az. Biz Doğu Akdeniz çanağının en önemli noktasında bir limanız. Dünyanın birçok bölgesinden gelen ürünlerin karayolu koridoru ile Orta Doğu'ya, Kafkaslar'a transfer imkanı olan, Türkiye'ye transfer imkanı olan bir coğrafya. Burada önemli bir yatırım için çaba sarf ediyoruz. Özellikle ben bunu çok istiyorum. Bir Ana Konteyner Limanı. Çünkü coğrafi olarak çok uygun bir noktadayız. Buna benzer birçok gelişme Mersin'in geleceğine dair bize umut verici tablolar çiziyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda Başkan Seçer, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch'a günün anısına mitolojide geçen ve Tarsus'un ismini almasında önem taşıyan Pegasus (kanatlı uçan at) figürlü tablo hediye etti.

Yayın Tarihi: 27. 11. 2021 07: 53: 30

Başkan Seçer, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch ile Bir Araya Geldi
Başkan Seçer, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch ile Bir Araya Geldi
Başkan Seçer, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch ile Bir Araya Geldi

İsviçre, Mersin, Ankara, Jean, Toplum, Politika, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Seçer, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch ile Bir Araya Geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Seçer, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
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