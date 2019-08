Seçer, Mut ve Silifke'de belediye personeliyle bayramlaştı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, işlerini aksatan personelle ilgili kararlarının kesin olduğunu, çalışan, ekmeğinin peşinde olan personelin rahat olması gerektiğini belirterek, "Bayramdan sonra süratle personelle ilgili düzenlemeye gideceğim. Çalışan personelle işim olmayacak. Çalışan personel başımızın tacı. Ama bu saatten sonra gelen şikayetlere kayıtsız kalma gibi bir lüksüm olamaz" dedi.



Seçer, Mut ve Silifke ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bünyesinde görev yapan personel ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Farklı partilerden olan ilçe belediyeleri ile uyum içerisinde, Mersin ortak paydasında birleşerek çalışacaklarını ifade eden Seçer, "İlçe belediyelerimiz ile farklı partilerden de olsak ortak amacımız Mersin'e hizmet etmek. Alt belediyelerle bürokrasi ilişkilerimizi en iyi şekilde götürmek zorundayız. Vatandaş bizden bunu bekliyor. 'Hizmet edin, memleketin kaynaklarını çaldırmayın, çalmayın, hizmet bekliyoruz' diyor. İnsan evladı, Allah korkusu olan insan için bu talepler çok önemli. Bunlardan bihaber olanları da Allah ıslah etsin. Taş üstüne taş koyalım, daha iyi noktalara getirelim. Çocuklarımız, torunlarımız bize dua etsin" ifadelerini kullandı.



İşlerini aksatan personelle ilgili kararlarının kesin olduğunu, çalışan, ekmeğinin peşinde olan personelin rahat olması gerektiğini vurgulayan Seçer, "Bizim çalışan, fayda sağlayan, gönlü, yüreği, beyni düzgün insanlara ihtiyacımız var. Yoksa kaliteli hizmet çıkmıyor. Daha samimi, özverili çalışırsak kısıtlı imkanlara rağmen çok daha fazla hizmet yapabiliriz, harikalar oluşturabiliriz. Bayramdan sonra süratle personelle ilgili düzenlemeye gideceğim. Çalışan personelle işim olmayacak. Çalışan personel başımızın tacı. Ama bu saatten sonra gelen şikayetlere kayıtsız kalma gibi bir lüksüm olamaz. Çalışan adam rahat olsun. Ama bu kurumun huzurunu bozan, görevini yapmayan arkadaşlarım da rahat uyumasın" diye konuştu.



Mersinlilerin kendisine olan güvenini belediye kaynaklarını koruyarak ve kul hakkı yiyenlerin karşısında olarak ödeyeceğini kaydeden Seçer, "Beni zorla belediye başkanı yapmadıkları gibi sizleri de zorla belediye personeli yapmadılar. Onun için ben de vazifemi iyi yapacağım. Tüyü bitmemiş yetimin hakkının tek kuruşuna halel getirmeden, kul hakkı yemeden sahip çıkacağım. Kul hakkı hırsızlıktır. Çalışma hayatında olan hırsızlıklar da vardır. Ahmet de belediyede çalışıyordur, Mehmet de belediyede çalışıyordur. Biri yan gelir yatar, ay sonu gelir maaşını alır, biri de garibandır, mesaisine gelir gecesini gündüzüne katar, bu da hırsızlıktır. Çalışanla çalışmayanı ayıracağız. Bunun yanında bir de siyasi zehirlerini kusup, insanları üzerimize kışkırtmak isteyenler var. Bunlar varken hizmet olur mu? Bunları bir uyardık, iki uyardık, üç uyardık. Ama artık yeter. Bunları belediyenin içinden kazıyacağım. Bu belediye huzur içerisinde olacak" şeklinde konuştu.



Belediyeyi düzene sokarken çalışma arkadaşlarına ihtiyacı olduğunu söyleyen Seçer, personelden destek isteyerek, "Bunu ben tek başıma yapamam. Altını çizerek söylüyorum, benim gibi düşünen, kaliteli, yüreğine, namusuna sahip vatan evlatları lazım. Partisi ne olursa olsun. Adamı işe gönderiyoruz işe gitmiyor, evine yatmaya gidiyor. Ben bunları Allah'a ve sizlere havale ediyorum. Buna vicdanınız razı oluyorsa diyecek lafım yok. Lütfen belediyemize sahip çıkın. Bu belediye vatandaşın, yoksulun, MHP'lisi, AK Parti'lisi, CHP'lisi olmaz. Yoksul adam bizden hizmet bekliyor" dedi.



"Çalışanımın başına bir haksızlık gelirse önce ben müdahale ederim"



Belediye başkanı olarak çalışanlarının değerini bileceğini ve onlara yapılacak her türlü haksızlıkta haklarını savunacağını ifade eden Seçer, şöyle devam etti; "Çalışanlar kardeşçe, birbirine saygılı olacak. Başkan çalışanının değerini bilecek, ona hürmet edecek, ona sevgi besleyecek. Çalışanın başına bir haksızlık geldiği zaman önce başkan buna müdahale edecek, haksızlığa karşı çıkacak. Onun için hiç merak etmeyin. Haklarınızın güvencesi başkan diyorum. Buna emin olun. Benim belediyemde, emek veren bir kardeşimin haksızlığa uğraması beni incitir, vicdanımı sızlatır. Ben ona sahip çıkarım. Ama sizler de önce belediyemize, memleketimize ve başkanınıza sahip çıkın."



Bayramdan sonra kendilerini yoğun bir hizmet temposunun beklediğinin altını çizen Seçer, özellikle ilçelerde yapılan çalışmalara ağırlık vereceklerini ifade etti. Güçlü bir belediye olduklarını ve birlikte iyi işler yapacaklarını vurgulayan Seçer, "Bayramdan sonra şikayet aldığım ilçelere geleceğim. Gerekirse buralarda kalacağım. Merkezde sorunu büyük bir oranda gidermeyi başardık. Tam gideremedik ama epey bir yol aldık. İlçelerde sıkıntımız var. Buna bizzat el atmak zorundayız. Bunu hep beraber yapmak zorundayız. Kısıtlı imkanlarla hizmet yapıyoruz ama güçlü bir belediyeyiz. Çok kısa bir süre sonra her konuda sorunlarımızı aşacağız, tıkır tıkır işleyen bir belediye olacağız. Sizlerle beraber yürüyerek yapacağız. Bir başıma bunu yapma şansına sahip değilim. Sizlere güveniyorum, sizlere inanıyorum. Beraberce iyi işler başaracağımızı düşünüyor, buna canı gönülden inanıyorum" diye konuştu.



Hayata geçirdikleri hizmetlerle ilgili de kısa bilgilendirmeler yapan Seçer, ilk olarak dosteli marketi kapatma nedenlerinden bahsetti. Seçer, "Dosteli marketi kapatma nedenim, orada satılan malzemeleri uygun görmememdi. Gereksiz masraf var. O kadar masrafı ona yapacağıma yüklerim karta, daha fazla insana yardım yaparım. Hem vatandaş kazanır, hem mahallenin marketleri kazanır. Halkkart ile ilgili teknik ve bürokratik sebepler bayramdan sonra aşılacak ve en kısa sürede teslim edilecek. Dar gelirli vatandaşlarımıza ilişkin diğer uygulamamız halkkart uygulaması. Bu kartla yoksul vatandaşlarımıza alışveriş imkanı sunacağız. Dosteli marketi tasfiye ettik. Gereksiz masrafları karşılamak zorunda kalıyorduk. 7 bin yurttaşımız buralardan faydalanıyorlardı. Biz halkkarta bu yardımları yükleyerek yurttaşımıza mahallenin bakkalından alışveriş yapma imkanı sağlayacağız. Hem yoksulumuz kazanacak hem de bakkalımıza kazanç yolu açacağız. 7 bin yardım alan yurttaşı tekrar gözden geçiriyoruz. İhtiyacı olmayanları tespit edip, iptal edeceğiz. Daha yoksul aileler tespit ettiğimizde onları yeni listeye dahil edeceğiz. Daha yoksullara dağıtacağız. 7 bin rakamını daha üst seviyelere çıkaracağız" ifadelerini kullandı.



Geçmiş dönemde ödenemeyen eğitim yardımlarını kısa sürede ödediklerini ifade eden Seçer, hem eğitim yardımı alacak öğrencilerin sayısının hem de ödenen miktarın artacağını söyledi. Seçer, "Eğitim yardımları devam edecek. 6 bin 863 öğrencimiz eğitim yardımından yararlanıyor. Bizden önceki yönetim bunun yarısını ödeyebilmiş. Kalan yarısını derhal öğrencilerimizin hesabına yatırdık. Bu yıl aynı uygulama devam edecek. Yaklaşık 8 bin öğrenciye çıkaracağız. Bunlara da yeni bir değerlendirme yapacağız. Ödediğimiz yardım da bin liranın üstüne çıkacak. Enflasyonu göz önüne alarak uyarlayacağız ve bu yardımları yapacağız" şeklinde konuştu.



Eğitim kursları ile ilgili personeli bilgilendiren Seçer, "Üniversite hazırlık kursları son derece önemli. Biz çağdaş, eğitimli bir toplum istiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yapacağımız sosyal yardım ve faaliyetlerin başındaki hedef kitlemiz gençlerimiz, öğrencilerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız olacak. Kurslarımız için şu anda 4 bin 800 öğrenciye ulaşma öngörümüz var. Kurslarımızla bir aileye 15 bin lira masrafı olan bu eğitimi biz karşılayacağız" dedi.



Geçmiş dönem sonundaki siyasi kaostan dolayı hiç kimsenin arzu etmediği sonuçların olduğunu da vurgulayan Seçer, "Ben kendi parama bu kadar sahip çıkmadım. Çünkü şu an bana emanet edilen para belediyenin parası. Ben bunları emaneten Türk milleti adına, vatandaşım adına yapıyorum. Ben gece on ikilere kadar geçmiş harcamaları ve kendi dönemindeki harcamaları değerlendiriyorum. Ortada bir sorun var. Daireler denetleniyor, kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Aynı bardak için farklı fiyatlı fişler var. Biri 1 liraya alınmış, biri 5 liraya alınmış. Kamu vicdanına, kendi vicdanına, din, iman, ahlak her şeye aykırı bir durum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

