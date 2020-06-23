Seçer: "Silifke, Mersin ekonomisinde önemli bir merkez olacak" - Son Dakika

Seçer: "Silifke, Mersin ekonomisinde önemli bir merkez olacak"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileriyle bir araya gelerek, sıkıntılarını dinledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileriyle bir araya gelerek, sıkıntılarını dinledi.

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Silifke Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıya, ilçedeki STK temsilcileride katıldı. Başkan Seçer, toplantıda Silifke'nin özellikleri açısından ayrıca incelenmesi gereken bir bölge olduğunu vurgulayarak, "Gelecekte Mersin ekonomisine yol açan bir bölge. Burada son yıllarda oluşan önemli tesisler var. Burada Meclis'te de çok önemli tartışmalara sebep olan bir tersane gerçeği var. Bunun yanında Yeşilovacık'ta önemli gelişmeler var. Orada özel liman, turizm yatırımları, otoyolun Taşucu'na kadar gelme durumu, şu anda Kızkalesi'ne kadar yakın zamanda, idare ihalesine çıkılacağını söylüyor. Burada çok geniş SEKA arazileri var. Belediyemizin de orada bir hayli arazisi var. Taşucu'nda önemli gelişmeler oluyor. Şu anda inşaat sektörü çok canlı, çok hızlı. Meslek yüksek okulu ayrı bir değer katıyor. Tüm bunları bir araya getirdiğiniz zaman benim söyleyeceklerim çok daha net anlaşılıyor. Bütün bunlar ayrı bir önem kazandırıyor. Gelecek on yıllarda, Mersin ekonomisinde, Mersin'in yaşamında çok önemli bir merkez haline gelecek bir bölgenin işaretleri olarak değerlendiriyorum" diye konuştu.


Taşucu'ndaki belediyeye ait limanın işletmesi konusunda yaşadıkları bir takım sıkıntılardan da söz eden Seçer, bürokrasiye takıldıklarını vurguladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'deki belediyeler içerisinde tek gümrüklü limana sahip belediye olduğunu ifade eden Seçer, ilgili bakanlıkla konuyla ilgili temasa geçip, burasının kendilerine tahsisini istediklerini, ancak bir çözüm alamadıklarını iddia etti. Bakım-onarım yapıp, tesiste yeni projeler geliştirmek için bu adımı attıklarını, ancak taleplerine uzunca bir süre yanıt alamadıklarını kaydeden Seçer, "Artık biz de tek taraflı bir bildirimde bulunduk. 'Kardeşim biz burayı bırakıyoruz. Buyurun siz projelendirebiliyorsanız projelendirin' diye. Bölge açısından önemliydi. Keşke belediyemiz iyi bir proje gerçekleştirebilseydi" dedi.


İlçede var olan sorunlar ve bunların tespiti için ilçeye geldiklerini ifade eden Seçer, "Buraya yabancı değilim. Milletvekilliği döneminde de her zaman ziyaret ettiğim bir çatı burası. Ticaret ve Sanayi Odaları aslında bir şehrin kalbi. Bütün esnafın, sanayicilerin, üreticilerin, tacirlerin buluştuğu bir yer. Türkiye ekonomisinin de bence lokomotif çatı kuruluşlarından birisi. Topluma ekonomik hayat veriyor. Silifkemiz ekonomik açıdan da, Mersin'e kattığı sosyal kültürel değer açısından da önemli bir ilçemiz. Silifke lokasyonu, konumu ve özellikleri açısından ayrıca incelenmesi gereken bir bölge. Gelecekte de Mersin ekonomisine yol açan bir bölge" şeklinde konuştu.


Silifke'ye MESKİ tarafından 97 milyon liralık bir yatırım da yapılacağını duyuran Seçer, "Ancak bunlar 200 milyonu bulacak. Çünkü arıtma tesisine ihtiyacınız var. 22 bin tonluk yol çalışması yapılacak. Yol Asfalt Dairesi'ne özel bir sayfa açtık. Yaptığımız yolun ertesi yıl bozulması hizmet yaptım anlamına gelmiyor. Bize güvenebilirsiniz, bize inanabilirsiniz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Vahap Seçer, Silifke, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Seçer: 'Silifke, Mersin ekonomisinde önemli bir merkez olacak' - Son Dakika Ekonomi

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