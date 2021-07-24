Üye Girişi
Seçer: "Siyaseti sokakta yapmak, vatandaşla iç içe olmak bizi başarına götürür" - Son Dakika

Seçer: "Siyaseti sokakta yapmak, vatandaşla iç içe olmak bizi başarına götürür"

24.07.2021 11:22
Seçer:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bayram boyunca yaylalarda vatandaşlarla bir araya geldiğini belirterek, "Siyaseti sokakta, mahallede, köyde yapmak, vatandaşla iç içe olmak bizi başarıya götürüyor" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bayram boyunca yaylalarda vatandaşlarla bir araya geldiğini belirterek, "Siyaseti sokakta, mahallede, köyde yapmak, vatandaşla iç içe olmak bizi başarıya götürüyor" dedi.

Seçer, Kurban Bayramı'nın son gününü Erdemli ilçesinin yaylalarındaki mahallelere ayırdı. Seçer'in Erdemli ilçesindeki ziyaretleri Sarıyer Mahallesi ile başladı. Sarıyer'de kahvehane ziyareti yapan Seçer, vatandaşlar ile bir araya gelerek, sorunları yerinde dinledi. Ziyaretlerini Doğusandal ve Karayakup mahalleleriyle sürdüren Seçer, Karayakup'un ardından da Küçük Fındık mevkiine gitti. Küçük Fındık yolunda yapılan genişletme çalışması hakkında vatandaşı bilgilendiren Seçer, içme sularının kapalı sisteme alındığını ve bin metrelik boru döşenerek, mahalle halkının daha kaliteli bir içme suyuna kavuştuğunu söyledi.

"Vatandaşla iç içe olmak bizi başarıya götürüyor"

Bayram dolayısıyla herkesin yaylalara çıktığını ve kendisinin de bayram boyunca yaylalarda vatandaşlarla bir araya geldiğini ifade eden Seçer, "Siyaseti sokakta, mahallede, köyde yapmak, vatandaşla iç içe olmak bizi başarıya götürüyor. Çok şükür belediye olarak faydalı işler yapıyoruz" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi olarak Erdemli'ye önemli hizmetler yaptıklarını vurgulayan Seçer, "Ben diyorum ki, Erdemli Erdemli olalı Büyükşehir Belediyesinden böyle bir hizmet görmedi. Burada hiç tevazu sahibi olmayacağım. Gelirken bu bölgelere neler yaptığımıza baktım. Çok çok önemli işler yapmışız. Bu, 'her şey tamamlandı, sorunlar bitti' anlamına gelmez. Erdemli olduğu sürece sorunlar olacak, biz de belediye olarak bu sorunları çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Lamos köprüsünü yapıyoruz"

Büyükşehir Belediye Meclisinde, kendisine borçlanma yetkisi verilmemesine rağmen Erdemli'ye her türlü hizmeti yapmaya devam edeceğini söylediğinin altını çizen Seçer, "Geçtiğimiz meclis toplantısında da Büyükşehir Belediyesi Erdemli Meclis üyelerine söyledim; 'Siz bana borçlanma verseniz de vermeseniz de ben Lamos köprüsünü bitireceğim' diye. Şu anda biz orada bir köprü yapıyoruz. Bize maliyeti de 10 milyon liranın üzerinde ama orası önemli bir örtü altı üretimin, meyve sebze seralarının olduğu bir yer. Bunu ortaya koymak, bu

bedeli ödemek, bu projeyi yaptırmak, geleceği görmek vizyon sahibi bir belediyenin, belediye yönetiminin işidir" şeklinde konuştu.

Seçer sahilde vatandaşların oluşturduğu kirliliği yorumladı: "İçler acısı bir tablo"

Başkan Seçer, vatandaşların sahillerde oluşturduğu kirliliği, bir televizyon kanalının Üzümlü Mahallesi'nde gerçekleştirdiği canlı yayında değerlendirdi. Seçer, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bu içler acısı bir tablo. Ben her gün uyarıda bulunuyorum, bunu bilinçli yapıyorum. Tabi o görüntüler daha çok Mersin dışından gelen tatilcilerin, ayrılırken bıraktıkları görüntüler. Diğer taraftan bizim orada plajlarımız var. Oradan da görüntüler geldi. Biz akşam sade vatandaşa bırakıyoruz oraları. Akşam, gece belki serin havada kumlar üzerinde oturacaklar veya denize girecekler ama sabah 05.30'da gelen görüntülere baktım, sanki oradan bir fil sürüsü geçmiş gibi. Olacak iş değil. Şimdi bu ne ile izah edilebilir? Biz bunları temizlemekle bu memleketi temiz falan tutamayız. Böyle bir doğru yok. Nasıl yapacaksınız, hangi sahile kaç bin kilometreye gücünüz yetecek. Her insan oturduğu yerde yer içer, afiyet şeker olsun ama be kardeşim sen o pisliği olduğu gibi bırakma, o karpuz kabuğunu, kumun üzerinde çekirdek çitlenmiş ve kabuklarını görüyorsunuz. Orada içki içilmiş, içki şişelerini, su içilmiş pet şişeleri, yemek yenilmiş yemek artıklarını, çerez yenilmiş çerez artıklarını. Doğayı katlediyoruz. Ondan sonra işte müsilaj oluyor, deniz kirliliği, denizde balık kalmıyor, balık neslini tüketiyoruz. İklim değişikliği oluyor. Çünkü küresel ısınma oluyor. Çevre kirliliği bunu körüklüyor. Sularımız kirleniyor, hastalıklar oluyor. Bütün bunlar hep çevre kirliliği." - MERSİN

Seçer: Siyaseti sokakta yapmak, vatandaşla iç içe olmak bizi başarına götürür
Seçer: Siyaseti sokakta yapmak, vatandaşla iç içe olmak bizi başarına götürür
Seçer: Siyaseti sokakta yapmak, vatandaşla iç içe olmak bizi başarına götürür
Seçer: Siyaseti sokakta yapmak, vatandaşla iç içe olmak bizi başarına götürür

Kurban Bayramı, Vahap Seçer, Mersin, Bayram, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Seçer: 'Siyaseti sokakta yapmak, vatandaşla iç içe olmak bizi başarına götürür' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yüz yüze eğitime Eylül ayında başlayacağız 12:37 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yüz yüze eğitime Eylül ayında başlayacağız Sarı-Kırmızılar, bildirimlerini açık tutsun! 2 transfer daha KAP'a bildirilecek 12:27 Sarı-Kırmızılar, bildirimlerini açık tutsun! 2 transfer daha KAP'a bildirilecek Evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un 4 gün önce çektiği görüntüleri ortaya çıktı 11:55 Evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un 4 gün önce çektiği görüntüleri ortaya çıktı
Müge Anlı'da işlenen Büyükşen cinayetinde asıl hedef olan adam ilk kez konuştu: Mağdurum, olayı takip edeceğim 11:35 Müge Anlı'da işlenen Büyükşen cinayetinde asıl hedef olan adam ilk kez konuştu: Mağdurum, olayı takip edeceğim Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti 11:24 Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti Muğla'da sır ölüm! Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu 11:19 Muğla'da sır ölüm! Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu
Türkiye'de iPhone kullanıcılarının ekranına düşen 11:15 Türkiye'de iPhone kullanıcılarının ekranına düşen "Evde kal" bildirimi ortalığı karıştırdı Son dönemlerin olay kızı Şevval Şahin'in beyaz iç çamaşırlı pozlarına beğeni yağıyor 22:50 Son dönemlerin olay kızı Şevval Şahin'in beyaz iç çamaşırlı pozlarına beğeni yağıyor

Son Dakika Haberleri
13:06 Sosyal medyada gündem olan video: Hastalara tarihi geçmiş koronavirüs ilaçları mı veriliyor?
12:45 Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! "İsrailli sporcuyla mindere çıkmam" dedi
12:29 Titiz hırsız parmak izini yok etmek için her yeri sildi! Dükkan sahibi: Gelsin camları temizlesin 150 lira vereyim
12:27 Sarı-Kırmızılar, bildirimlerini açık tutsun! 2 transfer daha KAP'a bildirilecek
12:04 'Futbolda FETÖ temizliği' uyarısı yapan Rıdvan Dilmen, kendisini Sedat Peker'e benzetti
12:00 Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız
11:54 Evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un 4 gün önce çektiği görüntüleri ortaya çıktı
11:50 Mehmet Ceyhan, "Aktif vaka sayısı 100 bini geçti" dedi! Devletin alması gereken tedbirleri tek tek sıraladı
11:36 Yoğun dalga ve akıntı nedeniyle 4 kişinin öldüğü Şile sahillerinde denize girme yasağı 1 gün daha uzatıldı
11:17 Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a ayak bastı
Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! "İsrailli sporcuyla mindere çıkmam" dedi         
12:45
Titiz hırsız parmak izini yok etmek için her yeri sildi! Dükkan sahibi: Gelsin camları temizlesin 150 lira vereyim Titiz hırsız parmak izini yok etmek için her yeri sildi! Dükkan sahibi: Gelsin camları temizlesin 150 lira vereyim         
12:29
Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız         
12:00
Mehmet Ceyhan, Mehmet Ceyhan, "Aktif vaka sayısı 100 bini geçti" dedi! Devletin alması gereken tedbirleri tek tek sıraladı         
11:50
ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı         
11:30
Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı         
11:22
Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a ayak bastı Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a ayak bastı         
11:18
Galatasaray, 4 saatte 3 transfer açıkladı! Bu futbolcular için ne kadar harcama yaptı? İşte tüm detaylar Galatasaray, 4 saatte 3 transfer açıkladı! Bu futbolcular için ne kadar harcama yaptı? İşte tüm detaylar         
11:12
Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu         
20:17
BM Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin Maraş'ın açılması kararı için kınama mesajı yayınlayacak BM Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin Maraş'ın açılması kararı için kınama mesajı yayınlayacak         
18:45
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı         
18:26
Fenerbahçe'de büyük değişiklik! 9 futbolcu kadro dışı kaldı Fenerbahçe'de büyük değişiklik! 9 futbolcu kadro dışı kaldı         
18:26
Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi         
17:53
Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti         
17:12
Selçuk Taşkın'ın cenaze törenine katılmayan Demet Akalın: 2 gündür Alişan'ın yanındayım, beni bu işlere sokmayın Selçuk Taşkın'ın cenaze törenine katılmayan Demet Akalın: 2 gündür Alişan'ın yanındayım, beni bu işlere sokmayın         
16:06
Korkunç kazada kocasını kaybetti, Korkunç kazada kocasını kaybetti, "Onu bırakıp hiçbir yere gitmem" feryatları yürek parçaladı         
15:26
2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi! Belediye başkanı isyan etti: Aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kalıyor 2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi! Belediye başkanı isyan etti: Aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kalıyor         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2021 13:10:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Seçer: "Siyaseti sokakta yapmak, vatandaşla iç içe olmak bizi başarına götürür" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement