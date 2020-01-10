Seçer: "Sorun yumağı haline gelmiş bir alanda bayram kutlamak abesle iştigal" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seçer: 'Sorun yumağı haline gelmiş bir alanda bayram kutlamak abesle iştigal' - Son Dakika

Seçer: "Sorun yumağı haline gelmiş bir alanda bayram kutlamak abesle iştigal"

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, basının içinde bulunduğu duruma dikkat çekerek, "Sorunlar yumağı haline gelmiş bir alanda bayram kutlamak gibi bir abesle iştigal olamaz. Bu alanda gazetecilik ve basın çalışanlarının sorunlarının konuşulması lazım" dedi.

Seçer:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, basının içinde bulunduğu duruma dikkat çekerek, "Sorunlar yumağı haline gelmiş bir alanda bayram kutlamak gibi bir abesle iştigal olamaz. Bu alanda gazetecilik ve basın çalışanlarının sorunlarının konuşulması lazım" dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Mersin Gazeteciler Cemiyeti tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlediği törene katıldı. Törende bir konuşma yapan Başkan Seçer, 10 Ocak'ın Türk basını açısından önemine dikkat çekti. Basının ve gazetecilerin yaşadıkları sorunlara işaret eden Seçer, "Sorunlar yumağı haline gelmiş bir alanda bayram kutlamak gibi bir abesle iştigal olamaz. Bu alanda gazetecilik ve basın çalışanlarının sorunları, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasal süreç, burada basının aldığı rol, etkileri, basının etkilendiği durumlar; bunların konuşulması lazım. Hiç süslü laf etmeye gerek yok" diye konuştu.


"Basın, demokrasinin yücelmesinde, ihya olmasında, taçlanmasında en önemli unsur"


Türkiye'nin demokrasi anlamında çok olgunlaşmış bir ülke olmadığını, 150 yıllık bir demokrasi deneyimi bulunduğunu kaydeden Seçer, "Basın, demokrasinin yücelmesinde, ihya olmasında, taçlanmasında en önemli unsur. Çünkü haber alma özgürlüğü diyoruz. İnsanların fikirlerini hürce yayma alanı diyoruz. Fikirlerim var, düşüncelerim var, ben belediye başkanıyım. Belediye başkanı olarak fikirlerimi basın yoluyla halka aktarabilirim ya da bunun tam tersi. Belediye başkanı olarak bazı uygulamalar yapıyorum, politikalar uyguluyorum ama bununla ilgili değerlendirme yapıp kamuoyuna sunacak olan, bu konuda bilgisi olan, birikimi olan gazetecilerdir. Toplum böyle aydınlatılır, demokrasi böyle gelişir, insan hakları böyle gelişir. Demokrasinin, insan haklarının, özgürlüklerin olduğu yerde de zaten ekonominin kötü olması mümkün değil. Demokrasisi ilerlemiş bir fakir ülke gösterebilir misiniz? Ama yeraltı zenginlikleri çok olup da demokrasisi gelişmemiş ülkeleri Ortadoğu coğrafyasında görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.


"Basına el uzatmak zorundayız"


Basının içinde bulunduğu ekonomik sorunlara da dikkat çeken Seçer, "Belediyeler olarak, basınla ilgili, onların yaşamlarını idame ettirebilmesi, emeklerinin karşılığını alabilmesi için yasalar çerçevesinde el uzatmak zorunluluğumuz olduğunun farkında olmamız lazım ki, hepimiz bunun farkındayız. Bu bizim görevimiz. Basını koruyalım, basını yüceltelim bunda bir beis yok ama bunun karşılığında da doğru kalemler, doğru fikirleri, tarafsız değerlendirmeleri, yorumları olan, gerçekten toplumu iyi şekilde yönlendirebilecek, doğru haberi toplumla paylaşan bir basının olması yönünde de cemiyetin emek sarf etmesi gerektiğini düşünüyorum. Cemiyetler sadece tabelaları olan süslü binalar değil. Cemiyetin esasına girmek lazım. Basın etik kuralları çerçevesinde gereğini yapan meslektaşlarına sahip çıkması lazım. Ama bu alanı, bu mesleği kirletenlere de gerekli müeyyideyi uygulaması lazım" şeklinde konuştu. - MERSİN

Vahap Seçer, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:48 Kaynak: İHA
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