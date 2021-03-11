Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Tarsus'ta oda başkanlarıyla buluştu - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus ilçesinde oda ve borsa başkanlarıyla bir araya geldi.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Seçer, bu tür buluşmaları ileriki günlerde de yapmayı istediklerini söyledi.

Belediyecilikte insanlarla gönül bağı kurmanın önemli olduğunu dile getiren Seçer, "Mersin'in hem lokasyon hem de sosyo-ekonomik yapısına baktığınız zaman Tarsus çok önemli bir yer. Bir kere bölgenin en kadim kenti. Çok değerli bir tarihi birikimi var. Her şeye rağmen bu marka değerini tartışmasız daha bin yıllar sürdürecek. Çünkü bin yıllardır geliyor. Oysaki bölgemizdeki diğer bazı yerleşim birimlerine, hatta Mersin merkezin tarihine baktığınız zaman şuracıkta 200 yıllık henüz geçmişi olan bir liman kenti iken, Tarsus'un 8 bin yıllık kadim bir geçmişi var. " diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak Tarsus'un kalkınması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydeden Başkan Seçer, "Yapılan Karma Organize Sanayi Bölgesi değerli bir çalışmadır. O bölgede Tarım Ürünleri İşleme Sanayi Bölgesi yine önemli bir yatırım. Bunun gibi birçok sanayi yatırımının ve uzun yıllardır da bizim bir türlü çözemediğimiz, açığa çıkaramadığımız, elimizdeki değer olarak görüp o değeri tanıtamadığımız turizm yatırımları önemli." dedi.