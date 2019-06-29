Seçer: "Tarsus Gıda İhtisas OSB için nakdi yardım sözü verdik"

MERSİN (İHA) – Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Agropark ve Tarsus Gıda İhtisas OSB'nin kurulmasına verdiği destek dolayısıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni ödüle layık gördü.

MERSİN (İHA) – Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Agropark ve Tarsus Gıda İhtisas OSB'nin kurulmasına verdiği destek dolayısıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni ödüle layık gördü. Ödül Plaketini alan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Gıda İhtisas OSB için ellerini taşın altına koyduklarını ve kamulaştırmanın hızlandırılması için en kısa sürede nakdi yardım sözü verdiklerini söyledi.



Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nın 140'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Tarsus'ta bir kolejde gerçekleştirilen törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin ve Tarsus protokolü, milletvekilleri ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.



Programda, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni Mersin Agropark ve Tarsus Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kurulmasına verdiği destek dolayısıyla ödüllendirdi. Ödülü, Başkan Seçer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan'dan aldı.



"Hepimiz, Türk halkının verdiği talimatın bilincindeyiz"



Ödül töreni öncesinde bir konuşma yapan Başkan Seçer, Tarsus'un ticaretine ve sanayisine şekil vermiş, istikamet çizmiş bir oda olan Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı. Tarsus'un müstesna bir kent olduğunu vurgulayan Seçer, birçok sembol dinin, isimlerin, önemli düşünürlerin ev sahipliği yaptığı bu kentte daha iyisini aramak için gayret ettiklerini dile getirdi.



Göreve gelen yeni seçilmiş belediye başkanları ile birlikte yurttaşları arasında hiçbir ayrım yapmadan hizmet üreteceklerini kaydeden Seçer, hemşehrilerin takdiri ile seçildiklerini belirterek, "Bu bize hem büyük bir görev hem büyük bir misyon yüklüyor. Diğer taraftan da omuzlarımıza önemli sorumluluklar yüklüyor. Hepimiz, Türk halkının verdiği talimatın bilincindeyiz" dedi.



"Tüm belediye başkanlarımızla Mersin paydasında görev yapacağım"



Seçimin sona erdiğini ve artık Mersin'e hizmet zamanının geldiğini vurgulayan Seçer, "Biz Mersinimize hizmet etmek istiyoruz. Seçim bitti, oradaki tartışmalar orada kaldı. Kafamız orada kalırsa yarınlara bakamayız, bir yol da alamayız. Birlik, beraberlik içerisinde hizmet etme yükümlülüğümüz var. Bunu da hep beraber yerine getireceğiz. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, Mersinimizin 13 ilçesinde seçilmiş hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm belediye başkanlarımızla ortak bir paydada, yani Mersin paydasında görev yapacağımı buradan siz değerli misafirlerimizin huzurunda söylemek isterim. Milletvekillerimiz ve bürokraside de el birliği içerisinde çalışırsak Mersinimizi çok daha iyi noktalara getireceğimizi umut ediyorum" dedi.



"Bu projenin gerçekleşmesinde elimizi taşın altına koyduk"



Kutlamaya gelmeden önce Tarsus'ta uzun süredir planlanan Gıda İhtisas OSB ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve bu toplantıda önemli kararlar aldıklarını ifade eden Seçer, şunları söyledi:



"Burada bazı kararlar alındı. Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi olarak burada en büyük hisselere sahibiz. Bu sorumluluğumuzu görerek, bu projenin gerçekleşmesinde elimizi taşın altına koyduk ve süratle orada somut olarak başlamış olan kamulaştırma çalışmalarını hızlandırmak için kısa sürede oraya nakdi yardım sözü verdik. Bunun yanında Sayın Bakanımız altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere Bakanlık seviyesinde bazı imkanların bu bölgeye aktarılması için gerekli çalışmaları yapacağının sözünü verdi. Umut ediyorum, bu yılın sonuna kadar orada önemli çalışmaları bitireceğiz ve yatırımcılara önemli bir yatırım sahası açma imkanı bulacağız."



"Yatırımcılarımızı, bölgeye yatırım yapmaya davet ediyorum"



Belediye başkanı olarak bazı talepleri olduğunu belirten Seçer, "Burada yatırım yapmak isteyen iş insanlarımızı, yatırımcılarımızı bu bölgelere yatırım yapmaya devam ediyoruz. Süratle buradan arsa edinmelerini istiyoruz. Geleceğe dair bürokratik engeller ya da yapılacak yatırımların yaşanacağı muhtemel sıkıntıların ortadan kaldırılmasında bizatihi yatırımcılarımız ile işbirliği yapma sözü vererek bu talebi yerine getiriyoruz. Bölgemizin yatırıma ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.



Programa Mersin dışından katılan misafirlere de seslenen Seçer, "Türkiye'nin neresinden olursa olsun, paranın rengi ne olursa olsun yeter ki, yasalarımıza uygun, üretim ve insan odaklı, ekonomimize katkı sunan yatırımları bölgemize yapmalarını istiyoruz. Bizler de önlerinde oluşabilecek her türlü bürokratik engelleri ortadan kaldırma sözü veriyoruz" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından ödüle layık görülenlere plaketleri takdim edildi. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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