"5. Uluslararası Mersin Maratonu" ertelendi - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "5. Uluslararası Mersin Maratonu"nun ertelendiğini duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin 2022 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nın 2. Birleşimi, Başkan Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, gündem dışı konuşan Seçer, bu yıl Mart ayında yapılması planlanan "5. Uluslararası Mersin Maratonu"nun 2023'e ertelendiğini bildirdi.

Bu maratonu çok önemsediklerini belirten Seçer, "Dünya Atletizm Federasyonu'nun kasım ayında almış olduğu karar gereğince maraton 2023 yılına ertelendi. Çok arzu ediyorduk, biz bu maratonu önemsiyorduk. Belediyemiz gümüş kategorisinde bu maraton etkinliklerini yapıyordu. Zaten pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamamıştı. 2023 yılında bilahare tarihini belirleyeceğiz. Umut ediyorum salgın artık bu yıl içerisinde gücünü, önemini yitirecek ve Mersin'imizde gümüş kategorisinde '5. Uluslararası Mersin Maratonu'nu 2023 yılında gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.