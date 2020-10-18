Seçer: "Vatandaşla iç içe olmak bizlere huzur veriyor" - Son Dakika

Seçer: "Vatandaşla iç içe olmak bizlere huzur veriyor"

18.10.2020 11:32
Seçer:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, vatandaşlarla iç içe olmanın kendilerine huzur verdiğini belirterek, "Sosyal belediyecilik ana-baba gibidir, şefkatlidir.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, vatandaşlarla iç içe olmanın kendilerine huzur verdiğini belirterek, "Sosyal belediyecilik ana-baba gibidir, şefkatlidir. Abi-kardeş gibidir, sıcaktır" dedi.

Seçer, saha gezileri kapsamında merkez Mezitli ilçesinde Eski Mezitli ve Seymenli mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşa yakın olmanın, sorunları daha çabuk kavrayıp, çözüme ulaştırma açısından önemli olduğunu belirten Seçer, vatandaşlar arasında hiçbir ayrım gözetmeden hizmet ürettiklerini söyledi. Eski Mezitli Mahallesi'nde konuşan Başkan Seçer, hiçbir zaman ayrım yapmadıklarını vurgulayarak, herkesin belediye başkanı olduğunu kaydetti. Seçer, "Vatandaşla iç içe olmak bizlere huzur veriyor. Biz vatandaşın yanına gidiyoruz. Vatandaştan kaçmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 1.5 yılda çok önemli hizmetler hayata geçirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi; "Bunu gerçekçi gözlerle bakan muhtarından sade vatandaşına kadar herkes görüyor. Şunu çok net söylüyorum. 30 büyükşehir içerisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi en başarılı belediyelerin başlarında geliyor. Bu çok net. Belediyeciliği, hizmetin ne demek olduğunu, bu koşullarda hizmet yapmanın zorluğunu bilen herkes bunu görüyor. Biz Türkiye'nin en zor kentinde yaşıyoruz. Ama en güzel, en bereketli, en zengin, en muazzam da bir kentinde yaşıyoruz."

Seçer, vatandaşların taleplerine yanıt verdi

Eski Mezitli Mahallesi sakinlerinin kaldırım, yama çalışmaları ve Çevlik-Cemilli Gölet yolu taleplerini dinleyen Başkan Seçer, söz konusu gölet yolunun Büyükşehir Belediyesine ait bir yol ağı olmadığını, ancak 2022 yılı programına aldıklarını söyledi. 30 numaralı otobüsün Eski Mezitli'ye kadar gelmesi talebine de yanıt veren Seçer, "Arkadaşlarım notlarını aldı. Bizim otobüs eksiğimiz var şu anda. Birkaç ay içerisinde yeni otobüslerimiz geliyor, alımı gerçekleşti. Hem körüklü, hem standart tip var. 73 yeni otobüsümüz geliyor. Bunun 10'u körüklü otobüs, 63'ü de normal standart otobüs. Onlar gelince sadece bu bölge değil, birçok bölgede yeni otobüs taleplerini karşılayacağız. Sorunumuz kalmayacak" diye konuştu.

Seçer, Seymenli mahalle halkı ile bir araya geldi

Seymenli Mahallesi'nde de vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Seçer, Seymenli halkının da sıkıntılarını tek tek dinleyip, not aldı. Mahalle ziyaretleri ile vatandaşa daha yakın olduklarını aktaran Seçer, "Bu bizim için, siyasetçiler için önemli bir avantajdır. Sorunları daha çabuk kavrarsınız. Onların üzerine daha çabuk gidersiniz" dedi.

Yerel seçimde tüm siyasi partilere mensup vatandaşlardan destek alarak bu göreve geldiğini hatırlatan Seçer, herkesin belediye başkanı olduğunu yineledi. Başkan Seçer, "Burada yaşayan yurttaşlarımız, artık herkes Mersinli. Hep beraberiz. Bir ayrım yok. Bir ayrım olamaz, bunu kafanızdan silin. Biz bu ülkede huzur istiyoruz, kardeşlik istiyoruz, adalet istiyoruz. Herkes çalışsın, herkesin sıcak bir çorba pişireceği evi olsun, yuvası olsun, mutfağı olsun. Çocuklarının yatacağı sıcak bir yatağı olsun. Bunun için uğraş veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Sosyal belediyecilik ana-baba gibidir, şefkatlidir. Abi-kardeş gibidir, sıcaktır"

Mersin'in toprağıyla, limanıyla, fabrikasıyla, insan kaynağıyla ve genç nüfusuyla çok zengin ve çok güzel bir kent olduğunu dile getiren Seçer, bu kentte çok güzel işler yapıp, çok başarılı olacaklarını vurguladı. Başkan Seçer, çalışmalarında özellikle kadınları çok önemsediklerini ifade ederek, sosyal hizmetlere verdikleri önemi şu sözlerle anlattı:

"Yolunuzu da suyunuzu da kanalizasyonunuzu da yoksulumuza el uzatmayı da çocuğumuza, kadınımıza sahip çıkmayı da başarabiliriz. Yeter ki, bunu isteyelim. Kadınlarımızı önemsiyoruz. Baş tacımız. Bizler sizlere sahip çıkmak zorundayız. Sosyal belediyecilik tam budur. Baba gibidir, ana gibidir, şefkatlidir. Abi gibidir, kardeş gibidir, dost gibidir, sıcaktır. Belediye budur. Bunu da yerine getiriyoruz. Çok daha güzel işler olacak. Bizleri destekleyin, biz sizler için çalışıyoruz. Eksiğimiz olsa da gideririz, yanlışlık olsa da giderilir. Önemli olan niyet. Önemli olan hüsnüniyet. Bizim kalbimiz de iyi, hüsnüniyetimiz de iyi, niyetimiz de iyi, fikrimiz de iyi. Biz bu ülkenin kalkınmasını istiyoruz." - MERSİN

Seçer: Vatandaşla iç içe olmak bizlere huzur veriyor
Seçer: Vatandaşla iç içe olmak bizlere huzur veriyor
Seçer: Vatandaşla iç içe olmak bizlere huzur veriyor
Seçer: Vatandaşla iç içe olmak bizlere huzur veriyor

Mezitli, Mersin, Huzur, Baba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seçer: 'Vatandaşla iç içe olmak bizlere huzur veriyor' - Son Dakika

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