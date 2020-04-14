Seçer: "Yaptığımız bütün çalışmaları kendi bütçemizden karşılıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seçer: 'Yaptığımız bütün çalışmaları kendi bütçemizden karşılıyoruz' - Son Dakika

Seçer: "Yaptığımız bütün çalışmaları kendi bütçemizden karşılıyoruz"

19 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tüm kaynaklarını korona virüs salgınıyla mücadele ve sosyal destek projelerine ayırdıklarını belirterek, "Yaptığımız bütün çalışmaları kendi bütçemizden karşılıyoruz.

Seçer:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tüm kaynaklarını korona virüs salgınıyla mücadele ve sosyal destek projelerine ayırdıklarını belirterek, "Yaptığımız bütün çalışmaları kendi bütçemizden karşılıyoruz. Elimizdeki kaynakları yurttaşlarımıza maksimum düzeyde nasıl ulaştırabiliriz, bunun derdindeyiz" dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, iki ayrı televizyon kanalında, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmaları anlattı. Başta sağlık kurumları olmak üzere tüm kamu kurumları ile belediyelerin çabası ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde vaka sayısının en az olduğu illerin başında Mersin'in geldiğini vurgulayan Seçer, salgın sürecinin en başından bu yana tüm kurumlarla koordineli şekilde çalıştıklarını kaydetti. Seçer, bu süreçte belediyelerin bağış almasının engellenmesini, sokağa çıkma yasağının belediyelere önceden bildirilmemesini yanlış bulduğunu ve bunları eleştirdiğini de ifade ederek, bu eleştirilerdeki amacının polemik olmadığını vurguladı. Seçer, "Bizim derdimiz şu an dünyanın boğuştuğu bir salgınla mücadele etmek. Vatandaşlarımızı bu salgından korumak. Onları selametle normal günlere ulaştırmak. Ama üzülerek ifade edeyim, bazen alınan siyasi kararlara şaşırıyorum ve üzülüyorum. Ben bugün vatandaşlarımın düştüğü zor durumdan onları nasıl çıkartabiliriz, onlara nasıl yardımcı olabilirim, bunun çabası içine düşmüşüm. Belediyeler çok zor günler yaşıyor. Bağış toplayamıyoruz. Yaptığımız bütün çalışmaları kendi bütçemizden karşılıyoruz. Bütün faaliyetlerimizi minimize ettik. Elimizdeki kaynakları yurttaşlarımıza maksimum düzeyde nasıl ulaştırabiliriz, bunun derdindeyiz. Bunları kendi imkanlarımızla yerine getiriyoruz."


"İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız"


Salgın nedeniyle birçok sosyal kesimin ekonomik durumunun bozulduğunu, insanların gıda, mama, yemek ve nakit yardımı talebiyle Büyükşehir Belediyesine başvurduğunu anlatan Başkan Seçer, "Yöneticiler çare bulma makamlarında oturur. İnsanlara evden çıkmayın diyorsanız, onların ihtiyaçlarını da karşılamak zorundayız. Bu insanların yaşamlarını devam ettirecek ihtiyaçlarını yerel yönetimler ve merkezi idare olarak eşgüdüm içinde karşılamak zorundayız" diye konuştu.


"Her türlü senaryoya hazır olmamız lazım"


"Bu sürecin ne kadar devam edeceğini bilemiyoruz ama şu bir gerçek ki, bunun tahribatı ağır olacak" diyen Seçer, belediye olarak bu önlemleri şimdiden aldıklarının altını çizdi. Belediyenin ihalelerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiğini anımsatan Seçer, "Yeni ihaleler durduruldu. Zaruri ihtiyaçlar dışında alımlar durduruldu. Kaynaklarımızı daha çok sosyal politikalara harcamayı esas aldık. Ekonomideki daralma bizim gelirlerimizdeki daralma demektir. Bizim üç temel gelirimiz var. Bir tanesi genel bütçe gelirlerinden gelen pay, ikincisi İller Bankası payı, üçüncüsü de bizim kendi öz gelirlerimiz. Bütün bu gelirlerimizde bir gerileme olacağı çok net, aşikar. Bu sadece bizim belediyemize mahsus durum değil, bütün belediyeler aynı durumda. Sadece bizim ülkemizde ekonomik daralma olmayacak, tüm dünyada gözlenen o. Dolayısıyla bunu öngörmek lazım. Hayatın normalleştiği süreçte, hem merkezi yönetimin hem de belediyelerin artık bazı yeni kararlar alması gerekecek. Biz de bunun hazırlığını yaptık. Her türlü senaryoya hazır olmamız lazım. Her tür planımızın olması gerektiğini düşünüyorum" dedi. - MERSİN

Vahap Seçer, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 02:16 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esenyurt'ta semt pazarında "Sosyal mesafe"yi hiçe saydılar
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı Burhan Amca, kızının yaşadığı Mersin'de tedavi ediliyor Artvin'de kış uykusundan uyanan ayı ve iki yavrusu şehre indi Uzmanlardan eve çağrılan berberler için korona uyarısı: İşin doğası gereği insanlar risk altında Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak Yasağı hiçe sayıp parkta alkol alan vatandaştan polise tepki: Bu yaptığınız çok anlamsız Antalya'ya yerleşen Alman vatandaşı, kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yaptı Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi
Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek         
14:12
Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı         
14:09
Uzmanlar uyardı: Koronavirüs yellenme yoluyla bulaşabilir Uzmanlar uyardı: Koronavirüs yellenme yoluyla bulaşabilir         
14:03
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı         
13:57
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı         
13:55
Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey         
13:29
Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım         
13:22
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var         
13:13
Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek         
13:07
Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı         
13:06
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi         
13:01
Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak         
12:51
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı         
12:47
Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi         
12:43
Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı         
12:39
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak         
12:36
Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı         
12:32
Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı         
12:26
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor         
12:24
THY, yurt dışı seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu THY, yurt dışı seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu         
12:21
Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı         
12:18
Fatih sondaj gemisinin denize yansıyan gölgesinde Atatürk silüeti belirdi Fatih sondaj gemisinin denize yansıyan gölgesinde Atatürk silüeti belirdi         
12:16
Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim         
11:58
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e sundu Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e sundu         
11:54
Binlerce insana mezar olan Çernobil'de yangın tehlikesi! Nükleer santrale ulaşmasına 1 km kaldı Binlerce insana mezar olan Çernobil'de yangın tehlikesi! Nükleer santrale ulaşmasına 1 km kaldı         
11:39
ABD'de morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, hastane personellerinin odasına koyuldu ABD'de morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, hastane personellerinin odasına koyuldu         
11:38
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek         
11:26
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı         
11:24
Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi         
11:23
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti         
11:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2020 14:35:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Seçer: "Yaptığımız bütün çalışmaları kendi bütçemizden karşılıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]